بث مباشر
"سيفلي" خطيرة من جانب بركان "بيتون دي لا فورنز" العظيم... فيديو
"سيفلي" خطيرة من جانب بركان "بيتون دي لا فورنز" العظيم... فيديو
سبوتنيك عربي
يرتبط ذكر البراكين في النشرات الإخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعي بالكوارث المرعبة، التي يرافقها مقتل عشرات أو مئات الأشخاص بسبب مقذوفات الحمم البركانية... 14.02.2026, سبوتنيك عربي
نادي الفيديو

"سيفلي" خطيرة من جانب بركان "بيتون دي لا فورنز" العظيم... فيديو

07:47 GMT 14.02.2026
© Photo / Social Media Images/ Xسيفلي خطيرة من جانب بركان "بيتون دي لا فورنز" العظيم
سيفلي خطيرة من جانب بركان بيتون دي لا فورنز العظيم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
© Photo / Social Media Images/ X
تابعنا عبر
يرتبط ذكر البراكين في النشرات الإخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعي بالكوارث المرعبة، التي يرافقها مقتل عشرات أو مئات الأشخاص بسبب مقذوفات الحمم البركانية والحرائق المرافقة لها، إلا أن بعض الأفراد يكسرون القاعدة ويهوون اللعب مع أكبر المخاطر.
حيث انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي لقطات للحظة ثوران بركان "بيتون دي لا فورنيز" في جزيرة "لاريونيون"، وهو بركان درعي نشط يقع في جزيرة "لاريونيون"، وهي منطقة فرنسية ما وراء البحار في المحيط الهندي.
وظهر أحد الأشخاص مرتديًا خوذة لا تغني ولا تسمن من حر واقفا بجانب مجرى الماغما البركانية الملتهبة، ملتقطا لصورة ذاتية (سيلفي).
تتدفق الحمم البركانية من ثوران بركان فاغرادالسفيال في شبه جزيرة ريكيانيس في جنوب غرب أيسلندا، 13 مايو 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
ثوران بركان بيتون دي لا فورنيز الفرنسي...صور
22 ديسمبر 2021, 06:28 GMT


ويتركز النشاط البركاني داخل كالديرا إنكلوس فوكيه، بالقرب من القاعدة الشمالية الغربية للمخروط المركزي لدولوميو، وهي سمة معروفة في قمة البركان.

ويُعدّ "بيتون دي لا فورنيه" جزءًا من مجموعة براكين "ريونيون" البركانية الساخنة وهو من بين أكثر البراكين نشاطًا على مستوى العالم.
بحركة واحدة.. طفلة تتسبب بحادث سير مخيف في ماليزيا.. فيديو
