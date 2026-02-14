https://sarabic.ae/20260214/سيفلي-خطيرة-من-جانب-بركان-بيتون-دي-لا-فورنز-العظيم-فيديو-1110351190.html
"سيفلي" خطيرة من جانب بركان "بيتون دي لا فورنز" العظيم... فيديو
"سيفلي" خطيرة من جانب بركان "بيتون دي لا فورنز" العظيم... فيديو
سبوتنيك عربي
يرتبط ذكر البراكين في النشرات الإخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعي بالكوارث المرعبة، التي يرافقها مقتل عشرات أو مئات الأشخاص بسبب مقذوفات الحمم البركانية... 14.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-14T07:47+0000
2026-02-14T07:47+0000
2026-02-14T07:47+0000
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0e/1110351033_0:283:637:641_1920x0_80_0_0_05eabe6c05b7a9f98542b77eaf91820a.png
حيث انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي لقطات للحظة ثوران بركان "بيتون دي لا فورنيز" في جزيرة "لاريونيون"، وهو بركان درعي نشط يقع في جزيرة "لاريونيون"، وهي منطقة فرنسية ما وراء البحار في المحيط الهندي.وظهر أحد الأشخاص مرتديًا خوذة لا تغني ولا تسمن من حر واقفا بجانب مجرى الماغما البركانية الملتهبة، ملتقطا لصورة ذاتية (سيلفي).ويتركز النشاط البركاني داخل كالديرا إنكلوس فوكيه، بالقرب من القاعدة الشمالية الغربية للمخروط المركزي لدولوميو، وهي سمة معروفة في قمة البركان.ويُعدّ "بيتون دي لا فورنيه" جزءًا من مجموعة براكين "ريونيون" البركانية الساخنة وهو من بين أكثر البراكين نشاطًا على مستوى العالم.بحركة واحدة.. طفلة تتسبب بحادث سير مخيف في ماليزيا.. فيديو
https://sarabic.ae/20211222/ثوران-بركان-بيتون-دي-لا-فورنيز-الفرنسيصور-1054432418.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0e/1110351033_0:223:637:701_1920x0_80_0_0_9a7ee7c781e2e46c02e851bf7582b8cf.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
"سيفلي" خطيرة من جانب بركان "بيتون دي لا فورنز" العظيم... فيديو
يرتبط ذكر البراكين في النشرات الإخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعي بالكوارث المرعبة، التي يرافقها مقتل عشرات أو مئات الأشخاص بسبب مقذوفات الحمم البركانية والحرائق المرافقة لها، إلا أن بعض الأفراد يكسرون القاعدة ويهوون اللعب مع أكبر المخاطر.
حيث انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي لقطات للحظة ثوران بركان "بيتون دي لا فورنيز" في جزيرة "لاريونيون"، وهو بركان درعي نشط يقع في جزيرة "لاريونيون"، وهي منطقة فرنسية ما وراء البحار في المحيط الهندي.
وظهر أحد الأشخاص مرتديًا خوذة لا تغني ولا تسمن من حر واقفا بجانب مجرى الماغما البركانية الملتهبة، ملتقطا لصورة ذاتية (سيلفي).
22 ديسمبر 2021, 06:28 GMT
ويتركز النشاط البركاني داخل كالديرا إنكلوس فوكيه، بالقرب من القاعدة الشمالية الغربية للمخروط المركزي لدولوميو، وهي سمة معروفة في قمة البركان.
ويُعدّ "بيتون دي لا فورنيه" جزءًا من مجموعة براكين "ريونيون" البركانية الساخنة وهو من بين أكثر البراكين نشاطًا على مستوى العالم.