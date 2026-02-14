https://sarabic.ae/20260214/عراقجي-الترويكا-الأوروبية-همشت-في-محادثات-البرنامج-النووي-وحلفاؤنا-أصبحوا-أكثر-فاعلية-1110369732.html
عراقجي: "الترويكا الأوروبية" همشت في محادثات البرنامج النووي وحلفاؤنا أصبحوا أكثر فاعلية
عراقجي: "الترويكا الأوروبية" همشت في محادثات البرنامج النووي وحلفاؤنا أصبحوا أكثر فاعلية
وكتب عراقجي على منصة "إكس": "الاتحاد الأوروبي يفقد كل ثقله الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط.. دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) جرى تهميشها في المحادثات الحالية بشأن البرنامج النووي الإيراني".وأضاف: "أوروبا بعدما كانت طرفا محوريا في المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني أصبحت الآن غائبة تماما وفي المقابل أصبح حلفاؤنا بالمنطقة أكثر فاعلية وفائدة".وفي وقت سابق، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، روسيا بأنها شريك استراتيجي وصديق، مؤكدًا أن الصين من بين الدول التي تتعاون معها طهران، وقال عراقجي: "دعني أشير إلى أنه في آخر مرة تعرضنا فيها لهجوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، أعربت أكثر من 120 عن دعمها لإيران".وفي وقت سابق، انتهت المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، وقال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحد للمفاوضات".
عراقجي: "الترويكا الأوروبية" همشت في محادثات البرنامج النووي وحلفاؤنا أصبحوا أكثر فاعلية
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن دول الترويكا الأوروبية جرى تهميشها في المحادثات الحالية بشأن البرنامج النووي، بعدما كانت طرفا محوريا، لافتا إلى أن حلفاء طهران في المنطقة أكثر فاعلية وفائدة.
وكتب عراقجي على منصة "إكس": "الاتحاد الأوروبي يفقد كل ثقله الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط.. دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) جرى تهميشها في المحادثات الحالية بشأن البرنامج النووي الإيراني".
وأضاف: "أوروبا بعدما كانت طرفا محوريا في المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني أصبحت الآن غائبة تماما وفي المقابل أصبح حلفاؤنا بالمنطقة أكثر فاعلية وفائدة".
وفي وقت سابق، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، روسيا بأنها شريك استراتيجي وصديق
، مؤكدًا أن الصين من بين الدول التي تتعاون معها طهران، وقال عراقجي: "دعني أشير إلى أنه في آخر مرة تعرضنا فيها لهجوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، أعربت أكثر من 120 عن دعمها لإيران".
وفي وقت سابق، انتهت المفاوضات غير المباشرة بين إيران
والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، وقال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحد للمفاوضات".