علييف يأمل "توقيع" اتفاق سلام بين باكو ويريفان العام الجاري

أعرب رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الأحد، عن أمله في توقيع اتفاق سلام بين باكو ويريفان خلال العام الجاري. 14.02.2026, سبوتنيك عربي
وجاءت تصريحات علييف خلال مشاركته في حلقة نقاش تحت عنوان "سياسة الممرات المفتوحة؟ تعميق التعاون عبر بحر قزوين" في إطار مؤتمر ميونيخ للأمن.وقال إلهام علييف "آمل أن نوقع اتفاقية سلام هذا العام.، فمنذ أغسطس/آب من العام الماضي وحتى الآن، شهدنا وضعا جديدا تماما على حدودنا فلا يوجد تبادل لإطلاق النار، ولم يسقط ضحايا ولا إصابات، ولا أزمات".وأكد أن أذربيجان شرعت في تعاون عملي مع أرمينيا، منوها إلى أنه "رفعنا جميع القيود عن نقل البضائع عبر الأراضي الأذربيجانية. ونشكر أصدقاءنا الجورجيين على تأمينهم ترانزيتا بالغ الأهمية للبضائع الواردة إلى أذربيجان عبر جورجيا. كما بدأنا تزويد أرمينيا بمنتجات نفطية - سلعة بالغة الأهمية بالنسبة لهم. وبهذا أطلقنا فعليا التجارة المتبادلة".ويشار إلى أنه جرى في الثامن من آب/أغسطس 2025، عقب لقاء جمع رئيس أذربيجان ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاق الجانب الأرميني على التعاون مع واشنطن وأطراف ثالثة لإنشاء "ممر ترامب من أجل السلام والازدهار الدوليين".ويتضمن هذا الممر فتح خطوط النقل بين البر الرئيسي لأذربيجان ومنطقة ناخيتشيفان ذاتية الحكم التابعة لها عبر أرمينيا.
