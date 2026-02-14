https://sarabic.ae/20260214/موسكو-روسيا-لن-تتخلى-عن-قرار-الأمم-المتحدة-بشأن-مكافحة-تمجيد-النازية-1110371042.html

موسكو: روسيا لن تتخلى عن قرار الأمم المتحدة بشأن مكافحة تمجيد النازية

موسكو: روسيا لن تتخلى عن قرار الأمم المتحدة بشأن مكافحة تمجيد النازية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن روسيا لن تستسلم للاستفزازات الغربية ولن تتخلى عن قرار الأمم المتحدة بشأن مكافحة تمجيد النازية. 14.02.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في تعليق نُشر على قناة الوزارة في "تلغرام": "انتشرت أخبار كاذبة مجددا على عدد من قنوات "تلغرام"، تتضمن اتهامات تم دحضها مرارا بشأن موقف روسيا الاتحادية من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "مكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة وغيرها من الممارسات التي تسهم في تأجيج أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب".وشددت الوزارة قائلة: "هذه مبادرة هدفها الرئيسي إدانة تمجيد النازية بجميع مظاهرها... وهذه الوثيقة تقابل بمقاومة شديدة من خصومنا، وعلى رأسهم الدول الغربية".وأوضحت الوزارة أنه وعلى مدى عشرين عاما، دأبت الدول الغربية على التصويت ضد نص القرار أو الامتناع عن التصويت عليه، وسعت لإجبار دول الغرب على تبنّيه. مؤكدة أن دول الجنوب لن تدعم هذا القرار.وأوضحت الوزارة: "من المهم أن ندرك أنه لو تحقق السيناريو الغربي، لوجدت روسيا نفسها في صفّ أولئك الذين يبذلون قصارى جهدهم لمنع الجمعية العامة من إقرار النص. والجدير بالذكر أن هذه الفقرة لا تجعل نص القرار مقبولًا لدى معارضينا. فجوهر القرار يبقى كما هو، ولذلك يواصلون التصويت ضده".وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية، قررت روسيا، إلى جانب شركائها ذوي التوجهات المماثلة، عدم الانجرار وراء الاستفزاز.وأضافت الوزارة: "لا تلتزم روسيا ولا الدول المشاركة الأخرى في رعاية القرار بنص هذه الفقرة، وبالتأكيد لم يجر، ولن يجرى، أي نقاش حول دعمها. هذه الفقرة، التي يرفضها العقلاء، تفقد تأييدها، ونتوقع حذفها في المستقبل".وخلصت الوزارة إلى أن موسكو مقتنعة بأنه لا ينبغي لروسيا التخلي عن موقفها في مكافحة تمجيد النازية في الأمم المتحدة.

