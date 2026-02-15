أستراليا ترصد 2.8 مليارات دولار كـ"دفعة أولى" لبناء مرفق "غواصات نووية"

https://sarabic.ae/20260215/أستراليا-ترصد-28-مليارات-دولار-كـدفعة-أولى-لبناء-مرفق-غواصات-نووية-1110376356.html
أعلنت أستراليا، اليوم الأحد، أنها ستنفق 3.9 مليار دولار أسترالي (2.8 مليار دولار أمريكي) كـ"دفعة أولى" على منشأة جديدة لبناء غواصات نووية. 15.02.2026
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن هذا الأمر يأتي بموجب اتفاق "أوكوس" الأمني الذي أبرمته كانبيرا عام 2021 مع واشنطن ولندن.ويذكر أن اتفاق "أوكوس" يعني تسليح أستراليا بأسطول من الغواصات المتطورة من الولايات المتحدة، ومن شأنه توفير تعاون في تطوير مجموعة من تقنيات الحرب. وتعد الغواصات التي سيبدأ بيعها في أستراليا عام 2032، جوهر استراتيجية البلاد لتحسين قدراتها الهجومية بعيدة المدى في المحيط الهادي، خاصة ضد الصين، حيث على المدى الطويل إنفاق حوالي 30 مليار دولار أسترالي على هذا المرفق.وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إن "الاستثمار في حوض بناء الغواصات في أوزبورن أمر مهم جدا لتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية ومجهزة بأسلحة تقليدية"، مضيفا "نحن نعمل على تسريع فرص "أوكوس" لتأمين قدرات الدفاع المستقبلية لأستراليا وإحداث ازدهار دائم وفرص عمل للبلاد".ومن جانبه، قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، إن "التحول الجاري في أوزبورن يظهر أن أستراليا تسير على الطريق الصحيح لتوفير القدرة السيادية لبناء غواصاتنا التي تعمل بالطاقة النووية لعقود".وكانت كانبيرا قد كشفت في سبتمبر/أيلول الماضي، عن استثمار بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي ستنفق على مدى عقد لتحويل منطقة لبناء السفن وصيانتها في بيرث غرب أستراليا، إلى مرافق لأسطول مستقبلي من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.
