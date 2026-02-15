أستراليا ترصد 2.8 مليارات دولار كـ"دفعة أولى" لبناء مرفق "غواصات نووية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260215/أستراليا-ترصد-28-مليارات-دولار-كـدفعة-أولى-لبناء-مرفق-غواصات-نووية-1110376356.html
أستراليا ترصد 2.8 مليارات دولار كـ"دفعة أولى" لبناء مرفق "غواصات نووية"
أستراليا ترصد 2.8 مليارات دولار كـ"دفعة أولى" لبناء مرفق "غواصات نووية"
سبوتنيك عربي
أعلنت أستراليا، اليوم الأحد، أنها ستنفق 3.9 مليار دولار أسترالي (2.8 مليار دولار أمريكي) كـ"دفعة أولى" على منشأة جديدة لبناء غواصات نووية. 15.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-15T05:44+0000
2026-02-15T05:44+0000
أستراليا
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102564/96/1025649688_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_2f565d4075553b1cb9a596195574bee9.jpg
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن هذا الأمر يأتي بموجب اتفاق "أوكوس" الأمني الذي أبرمته كانبيرا عام 2021 مع واشنطن ولندن.ويذكر أن اتفاق "أوكوس" يعني تسليح أستراليا بأسطول من الغواصات المتطورة من الولايات المتحدة، ومن شأنه توفير تعاون في تطوير مجموعة من تقنيات الحرب. وتعد الغواصات التي سيبدأ بيعها في أستراليا عام 2032، جوهر استراتيجية البلاد لتحسين قدراتها الهجومية بعيدة المدى في المحيط الهادي، خاصة ضد الصين، حيث على المدى الطويل إنفاق حوالي 30 مليار دولار أسترالي على هذا المرفق.وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إن "الاستثمار في حوض بناء الغواصات في أوزبورن أمر مهم جدا لتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية ومجهزة بأسلحة تقليدية"، مضيفا "نحن نعمل على تسريع فرص "أوكوس" لتأمين قدرات الدفاع المستقبلية لأستراليا وإحداث ازدهار دائم وفرص عمل للبلاد".ومن جانبه، قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، إن "التحول الجاري في أوزبورن يظهر أن أستراليا تسير على الطريق الصحيح لتوفير القدرة السيادية لبناء غواصاتنا التي تعمل بالطاقة النووية لعقود".وكانت كانبيرا قد كشفت في سبتمبر/أيلول الماضي، عن استثمار بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي ستنفق على مدى عقد لتحويل منطقة لبناء السفن وصيانتها في بيرث غرب أستراليا، إلى مرافق لأسطول مستقبلي من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.
https://sarabic.ae/20230313/البيت-الأبيض-واشنطن-تعتزم-تصدير-3-غواصات-على-الأقل-تعمل-بالطاقة-النووية-إلى-أستراليا-1074698953.html
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102564/96/1025649688_68:0:967:674_1920x0_80_0_0_7e00ccc453f1d9b8900768d5343c5871.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أستراليا, العالم, الأخبار
أستراليا, العالم, الأخبار

أستراليا ترصد 2.8 مليارات دولار كـ"دفعة أولى" لبناء مرفق "غواصات نووية"

05:44 GMT 15.02.2026
© Photo / Public Domainغواصة نووية روسية
غواصة نووية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
© Photo / Public Domain
تابعنا عبر
أعلنت أستراليا، اليوم الأحد، أنها ستنفق 3.9 مليار دولار أسترالي (2.8 مليار دولار أمريكي) كـ"دفعة أولى" على منشأة جديدة لبناء غواصات نووية.
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن هذا الأمر يأتي بموجب اتفاق "أوكوس" الأمني الذي أبرمته كانبيرا عام 2021 مع واشنطن ولندن.
غواصة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
البيت الأبيض: واشنطن تعتزم تصدير 3 غواصات على الأقل تعمل بالطاقة النووية إلى أستراليا
13 مارس 2023, 20:44 GMT
ويذكر أن اتفاق "أوكوس" يعني تسليح أستراليا بأسطول من الغواصات المتطورة من الولايات المتحدة، ومن شأنه توفير تعاون في تطوير مجموعة من تقنيات الحرب.
وتعد الغواصات التي سيبدأ بيعها في أستراليا عام 2032، جوهر استراتيجية البلاد لتحسين قدراتها الهجومية بعيدة المدى في المحيط الهادي، خاصة ضد الصين، حيث على المدى الطويل إنفاق حوالي 30 مليار دولار أسترالي على هذا المرفق.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إن "الاستثمار في حوض بناء الغواصات في أوزبورن أمر مهم جدا لتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية ومجهزة بأسلحة تقليدية"، مضيفا "نحن نعمل على تسريع فرص "أوكوس" لتأمين قدرات الدفاع المستقبلية لأستراليا وإحداث ازدهار دائم وفرص عمل للبلاد".
ومن جانبه، قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، إن "التحول الجاري في أوزبورن يظهر أن أستراليا تسير على الطريق الصحيح لتوفير القدرة السيادية لبناء غواصاتنا التي تعمل بالطاقة النووية لعقود".
وكانت كانبيرا قد كشفت في سبتمبر/أيلول الماضي، عن استثمار بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي ستنفق على مدى عقد لتحويل منطقة لبناء السفن وصيانتها في بيرث غرب أستراليا، إلى مرافق لأسطول مستقبلي من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала