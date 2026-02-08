عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
مسؤول: الوضع في محيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية لا يزال متوترا
مسؤول: الوضع في محيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية لا يزال متوترا
موسكو – سبوتنيك. وقالت ياشينا، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن " الهجمات في المنطقة المحيطة بالمحطة وضواحي المدينة لا تتوقف، باستثناء فترات "الصمت" المعلنة، والتي استُغلت لإجراء أعمال الصيانة والترميم. لذا، لا يزال الوضع متوتراً".وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة "إنيرغودار".وهي أكبر محطة نووية لتوليد الكهرباء في أوروبا، وتضم ست وحدات طاقة، كل منها بقدرة 1 غيغاوات.وكانت روسيا الاتحادية قد صرّحت سابقًا بأن المصدر الحقيقي للتهديد الذي يواجه محطة زابوروجيه للطاقة النووية والعاملين فيها هو التصرفات العدوانية المتهورة لقوات كييف، والتي تشن هجمات شبه يومية على البنية التحتية للمحطة ومدينة إنيرغودار التابعة لها.
22:35 GMT 08.02.2026 (تم التحديث: 23:21 GMT 08.02.2026)
وصفت مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، يفغينيا ياشينا، اليوم الأحد، الوضع المحيط بمنطقة المحطة، بأنه لا يزال متوترا بسبب هجمات المسلحين الأوكرانيين.
موسكو – سبوتنيك. وقالت ياشينا، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن " الهجمات في المنطقة المحيطة بالمحطة وضواحي المدينة لا تتوقف، باستثناء فترات "الصمت" المعلنة، والتي استُغلت لإجراء أعمال الصيانة والترميم. لذا، لا يزال الوضع متوتراً".

وفي وقت سابق، أفادت إدارة زابوروجيه للطاقة النووية والخدمات التشغيلية الإقليمية بوقوع هجمات شنها مسلحون أوكرانيون باستخدام طائرات مسيرة هجومية بالقرب من المحطة .

وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة "إنيرغودار".
وهي أكبر محطة نووية لتوليد الكهرباء في أوروبا، وتضم ست وحدات طاقة، كل منها بقدرة 1 غيغاوات.
وكانت روسيا الاتحادية قد صرّحت سابقًا بأن المصدر الحقيقي للتهديد الذي يواجه محطة زابوروجيه للطاقة النووية والعاملين فيها هو التصرفات العدوانية المتهورة لقوات كييف، والتي تشن هجمات شبه يومية على البنية التحتية للمحطة ومدينة إنيرغودار التابعة لها.
