عربي
إعلام: "بايرن ميونيخ" يستعد لصيف حاسم مع رحيل محتمل لعدد كبير من اللاعبين
يعمل نادي بايرن ميونيخ الألماني على اتخاذ قرارات مصيرية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يُتوقع رحيل ما يصل إلى 8 لاعبين عن صفوف الفريق. 15.02.2026
أخبار ألمانيا
رياضة
رياضة
https://sarabic.ae/20250814/النصر-السعودي-يضم-نجم-بايرن-ميونيخ-مقابل-30-مليون-يورو-1103717655.html
https://sarabic.ae/20250210/سر-حرمان-بايرن-ميونيخ-من-قميصه-الأحمر-في-دوري-أبطال-أوروبا-1097645520.html
أخبار ألمانيا
يعمل نادي بايرن ميونيخ الألماني على اتخاذ قرارات مصيرية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يُتوقع رحيل ما يصل إلى 8 لاعبين عن صفوف الفريق.
وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الإدارة الفنية للنادي تقوم حالياً بتقييم أداء جميع اللاعبين لتحديد مصيرهم في الموسم المقبل، بحسب ماذكر موقع "في الجول" الرياضي.
نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
مجتمع
النصر السعودي يضم نجم بايرن ميونيخ مقابل 30 مليون يورو
14 أغسطس 2025, 11:12 GMT
ويحرص المدرب فينسنت كومباني على رسم خططه المستقبلية مبكراً، مع تحديد اللاعبين الذين ينوي الاعتماد عليهم والعناصر التي يسعى لتعزيز الفريق بها.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدداً من الأسماء قد تم حسم رحيلها بالفعل، وقد يصل العدد إلى 8 لاعبين سيغادرون الفريق بشكل مؤكد في الصيف المقبل، وعلى رأسهم ليون جوريتسكا الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.
فريق بايرن ميونيخ الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
مجتمع
سر حرمان بايرن ميونيخ من قميصه الأحمر في دوري أبطال أوروبا
10 فبراير 2025, 15:18 GMT
يأتي ذلك في وقت حقق فيه بايرن ميونيخ فوزاً كبيراً على فيردر بريمن بثلاثة أهداف نظيفة يوم السبت الماضي، حيث سجل هاري كين هدفين، بينما أضاف ليون جوريتسكا الهدف الثالث.
ورفع الفوز رصيد بايرن إلى 57 نقطة في صدارة الدوري الألماني، من 18 انتصاراً و3 تعادلات وهزيمة واحدة فقط.
في المقابل، تجمد رصيد فيردر بريمن عند 19 نقطة في المركز السادس عشر، بعد 4 انتصارات و11 تعادلاً و7 هزائم.
