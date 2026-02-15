https://sarabic.ae/20260215/إعلام-بايرن-ميونيخ-يستعد-لصيف-حاسم-مع-رحيل-محتمل-لعدد-كبير-من-اللاعبين-1110390507.html
إعلام: "بايرن ميونيخ" يستعد لصيف حاسم مع رحيل محتمل لعدد كبير من اللاعبين
إعلام: "بايرن ميونيخ" يستعد لصيف حاسم مع رحيل محتمل لعدد كبير من اللاعبين
يعمل نادي بايرن ميونيخ الألماني على اتخاذ قرارات مصيرية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يُتوقع رحيل ما يصل إلى 8 لاعبين عن صفوف الفريق.
وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الإدارة الفنية للنادي تقوم حالياً بتقييم أداء جميع اللاعبين لتحديد مصيرهم في الموسم المقبل، بحسب ماذكر موقع "في الجول" الرياضي. ويحرص المدرب فينسنت كومباني على رسم خططه المستقبلية مبكراً، مع تحديد اللاعبين الذين ينوي الاعتماد عليهم والعناصر التي يسعى لتعزيز الفريق بها. يأتي ذلك في وقت حقق فيه بايرن ميونيخ فوزاً كبيراً على فيردر بريمن بثلاثة أهداف نظيفة يوم السبت الماضي، حيث سجل هاري كين هدفين، بينما أضاف ليون جوريتسكا الهدف الثالث. ورفع الفوز رصيد بايرن إلى 57 نقطة في صدارة الدوري الألماني، من 18 انتصاراً و3 تعادلات وهزيمة واحدة فقط. في المقابل، تجمد رصيد فيردر بريمن عند 19 نقطة في المركز السادس عشر، بعد 4 انتصارات و11 تعادلاً و7 هزائم.
إعلام: "بايرن ميونيخ" يستعد لصيف حاسم مع رحيل محتمل لعدد كبير من اللاعبين
وأشارت الصحيفة إلى أن عدداً من الأسماء قد تم حسم رحيلها بالفعل، وقد يصل العدد إلى 8 لاعبين سيغادرون الفريق بشكل مؤكد في الصيف المقبل، وعلى رأسهم ليون جوريتسكا الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.
