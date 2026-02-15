بوركينا فاسو: نحقق تقدما في مكافحة الإرهاب بدعم من روسيا

عربي
أكد وزير خارجية بوركينا فاسو، كاراموكو جان ماري تراوري، أن التعاون مع روسيا في المجال الأمني سمح لبلاده بإحراز تقدم كبير في مكافحة الإرهاب واستعادة السيطرة على الوضع الأمني.
وقال تراوري، في تصريح لـ"سبوتنيك": "التعاون في المجال الأمني مع روسيا يسير بشكل جيد جدا، لقد أحرزت دولنا (منطقة الساحل الأفريقي والتي تضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد وموريتانيا) تقدما هائلا في مكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى وجود "تبادل خبرات مثمر للغاية بين البلدين".
وأضاف: "علاقاتنا الوثيقة وعملنا المشترك ساهم بشكل كبير في استعادة السيطرة على الوضع الأمني".
بوكو حرام - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
تحذيرات من دعم غربي للجماعات المتطرفة في الساحل الأفريقي والصحراء
18 أغسطس 2025, 13:49 GMT
وكان تراوري، قد زار موسكو في الفترة من 12 إلى 14 شباط/ فبراير الجاري، حيث التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وممثلي وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، وتم توقيع اتفاقية حول أسس العلاقات بين روسيا وبوركينا فاسو في 12 فبراير.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقائه مع تراوري أن "التعاون في المجالين العسكري والعسكري التقني، ومكافحة الإرهاب، والتهديدات الأخرى التي تستمر للأسف في هذا الجزء من القارة الأفريقية لا يزال على رأس أولوياتنا، الطريقة التي يتفاعل بها العسكريون في بلدينا هي في الحقيقة تُعدّ مثالاً يُحتذى به للكثيرين".
