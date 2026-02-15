https://sarabic.ae/20260215/بوركينا-فاسو-نحقق-تقدما-في-مكافحة-الإرهاب-بدعم-من-روسيا-1110389023.html
بوركينا فاسو: نحقق تقدما في مكافحة الإرهاب بدعم من روسيا
وقال تراوري، في تصريح لـ"سبوتنيك": "التعاون في المجال الأمني مع روسيا يسير بشكل جيد جدا، لقد أحرزت دولنا (منطقة الساحل الأفريقي والتي تضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد وموريتانيا) تقدما هائلا في مكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى وجود "تبادل خبرات مثمر للغاية بين البلدين".وكان تراوري، قد زار موسكو في الفترة من 12 إلى 14 شباط/ فبراير الجاري، حيث التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وممثلي وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، وتم توقيع اتفاقية حول أسس العلاقات بين روسيا وبوركينا فاسو في 12 فبراير.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقائه مع تراوري أن "التعاون في المجالين العسكري والعسكري التقني، ومكافحة الإرهاب، والتهديدات الأخرى التي تستمر للأسف في هذا الجزء من القارة الأفريقية لا يزال على رأس أولوياتنا، الطريقة التي يتفاعل بها العسكريون في بلدينا هي في الحقيقة تُعدّ مثالاً يُحتذى به للكثيرين".
وقال تراوري، في تصريح لـ"سبوتنيك": "التعاون في المجال الأمني مع روسيا يسير بشكل جيد جدا، لقد أحرزت دولنا (منطقة الساحل الأفريقي والتي تضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد وموريتانيا) تقدما هائلا في مكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى وجود "تبادل خبرات مثمر للغاية بين البلدين".
وأضاف: "علاقاتنا الوثيقة وعملنا المشترك ساهم بشكل كبير في استعادة السيطرة على الوضع الأمني".
وكان تراوري، قد زار موسكو في الفترة من 12 إلى 14 شباط/ فبراير الجاري، حيث التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وممثلي وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، وتم توقيع اتفاقية حول أسس العلاقات بين روسيا وبوركينا فاسو
في 12 فبراير.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقائه مع تراوري أن "التعاون في المجالين العسكري والعسكري التقني
، ومكافحة الإرهاب، والتهديدات الأخرى التي تستمر للأسف في هذا الجزء من القارة الأفريقية لا يزال على رأس أولوياتنا، الطريقة التي يتفاعل بها العسكريون في بلدينا هي في الحقيقة تُعدّ مثالاً يُحتذى به للكثيرين".