ظاهرة بيولوجية غريبة.. كائن بحري يتحدى الشيخوخة
ظاهرة بيولوجية غريبة.. كائن بحري يتحدى الشيخوخة
في أعماق المحيطات، يلفت كائن بحري صغير لا يتجاوز حجمه طرف إصبع الخنصر أنظار العلماء بعدما أعاد طرح الأسئلة حول مفاهيم الحياة والشيخوخة والبقاء. 15.02.2026, سبوتنيك عربي
ويحمل هذا الكائن، المعروف باسم "توريتوبسيس دورني" (Turritopsis dohrnii)، لقب "قنديل البحر الخالد" لقدرته على عكس دورة حياته وتجنب الموت الناتج عن التقدم في السن نظرياً، في ظاهرة بيولوجية أثارت اهتمام الأوساط العلمية، وفقا لصحيفة "إيكونوميك تايمز".معظم الكائنات الحية، من الحشرات إلى البشر، تتقدم في العمر ثم تموت، غير أن هذا النوع من قناديل البحر يستطيع، في ظروف محددة، العودة إلى مرحلة سابقة من حياته عبر عملية تعرف بالتحول الخلوي.دورة حياة استثنائية يبدأ هذا القنديل حياته كيرقة تُعرف باسم "بلانولا"، تستقر على سطح ما قبل أن تتحول إلى "بوليب"، وهو شكل ثابت يلتصق بقاع البحر. ففي بيئة المختبر، رصد العلماء انكماش القنديل البالغ وتراجع لوامسه واستقراره في القاع، قبل أن يتحول خلال أيام إلى مستعمرة بوليبات جديدة قادرة على إنتاج قناديل مطابقة جينياً للأصل، في عملية تشبه إعادة التشغيل البيولوجي. ما بين النظرية والواقع ويُقصد بالخلود البيولوجي أن هذا القنديل لا يموت نتيجة الشيخوخة الطبيعية، إذ تتيح له آلياته الخلوية تجاوز النهاية التقليدية لدورة الحياة. وفي ظروف مختبرية خالية من المفترسات والأمراض، يمكن نظرياً أن تتكرر هذه الدورة إلى ما لا نهاية. إلا أن هذه القدرة لا تعني أنه لا يموت مطلقاً، فمعظم هذه الكائنات في بيئتها الطبيعية لا تكمل دورة الانعكاس بسبب الافتراس أو الأمراض أو التغيرات البيئية. لذا فإن مصطلح "الخلود" يشير إلى القدرة على تجديد الذات، لا إلى النجاة من جميع أسباب الموت. اهتمام علمي بآليات التجدد ويركز الباحثون على فهم كيفية تجنب خلايا هذا الكائن للتلف المرتبط بالتقدم في العمر. وأظهرت بعض الدراسات أن Turritopsis dohrnii يمتلك جينات مرتبطة بإصلاح الحمض النووي وحماية الخلايا، تختلف عن تلك الموجودة لدى أنواع قريبة لا تتمتع بالقدرة التجديدية نفسها.
ظاهرة بيولوجية غريبة.. كائن بحري يتحدى الشيخوخة

17:06 GMT 15.02.2026
في أعماق المحيطات، يلفت كائن بحري صغير لا يتجاوز حجمه طرف إصبع الخنصر أنظار العلماء بعدما أعاد طرح الأسئلة حول مفاهيم الحياة والشيخوخة والبقاء.
ويحمل هذا الكائن، المعروف باسم "توريتوبسيس دورني" (Turritopsis dohrnii)، لقب "قنديل البحر الخالد" لقدرته على عكس دورة حياته وتجنب الموت الناتج عن التقدم في السن نظرياً، في ظاهرة بيولوجية أثارت اهتمام الأوساط العلمية، وفقا لصحيفة "إيكونوميك تايمز".
معظم الكائنات الحية، من الحشرات إلى البشر، تتقدم في العمر ثم تموت، غير أن هذا النوع من قناديل البحر يستطيع، في ظروف محددة، العودة إلى مرحلة سابقة من حياته عبر عملية تعرف بالتحول الخلوي.
دورة حياة استثنائية يبدأ هذا القنديل حياته كيرقة تُعرف باسم "بلانولا"، تستقر على سطح ما قبل أن تتحول إلى "بوليب"، وهو شكل ثابت يلتصق بقاع البحر.
ومن هذه المرحلة، تنفصل قناديل صغيرة تسبح بحرية وتنمو حتى تصل إلى مرحلة البلوغ. غير أن ما يميز Turritopsis dohrnii هو قدرته، عند التعرض للإجهاد مثل الجوع أو الإصابة أو تغير درجات الحرارة أو حتى الشيخوخة، على العودة إلى طور سابق بدلاً من الموت.
ففي بيئة المختبر، رصد العلماء انكماش القنديل البالغ وتراجع لوامسه واستقراره في القاع، قبل أن يتحول خلال أيام إلى مستعمرة بوليبات جديدة قادرة على إنتاج قناديل مطابقة جينياً للأصل، في عملية تشبه إعادة التشغيل البيولوجي.
وكان مونتي غراهام، خبير قناديل البحر ومدير معهد فلوريدا لعلوم المحيطات، قد صرح لوكالة "رويترز" بأن هذا النوع يمتلك "بعض الحيل التطورية" التي اكتُشفت قبل نحو 15 إلى 20 عاماً، مشيراً إلى أن دورة حياته غير المألوفة أثارت فضول الباحثين.
ما بين النظرية والواقع ويُقصد بالخلود البيولوجي أن هذا القنديل لا يموت نتيجة الشيخوخة الطبيعية، إذ تتيح له آلياته الخلوية تجاوز النهاية التقليدية لدورة الحياة.
وفي ظروف مختبرية خالية من المفترسات والأمراض، يمكن نظرياً أن تتكرر هذه الدورة إلى ما لا نهاية.
إلا أن هذه القدرة لا تعني أنه لا يموت مطلقاً، فمعظم هذه الكائنات في بيئتها الطبيعية لا تكمل دورة الانعكاس بسبب الافتراس أو الأمراض أو التغيرات البيئية.
لذا فإن مصطلح "الخلود" يشير إلى القدرة على تجديد الذات، لا إلى النجاة من جميع أسباب الموت. اهتمام علمي بآليات التجدد ويركز الباحثون على فهم كيفية تجنب خلايا هذا الكائن للتلف المرتبط بالتقدم في العمر.
وأظهرت بعض الدراسات أن Turritopsis dohrnii يمتلك جينات مرتبطة بإصلاح الحمض النووي وحماية الخلايا، تختلف عن تلك الموجودة لدى أنواع قريبة لا تتمتع بالقدرة التجديدية نفسها.
