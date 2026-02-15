https://sarabic.ae/20260215/علماء-روس-يحصدون-الميدالية-الذهبية-في-المعرض-الدولي-للاختراعات-بالكويت-1110381521.html

علماء روس يحصدون الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراعات بالكويت

وجاء في البيان: "مثل علماء من مركز تيرنر الوطني للأبحاث الطبية لجراحة العظام والكسور لدى الأطفال التابع لوزارة الصحة الروسية روسيا وسانت بطرسبورغ خير تمثيل في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط (IIFME 2026)، الذي أقيم في الكويت في الفترة من 8 إلى 11 فبراير/ شباط 2026".وأضاف البيان: "وقد طوّر فريق المركز من العلماء والجراحين الممارسين تقنيات طبية فريدة حظيت باعتراف دولي، وعلى وجه الخصوص، تم عرض تقنيتين رائدتين في جراحة العمود الفقري".ويتيح هذا الحل التقني الفريد إجراء عمليات ترميمية معقدة، مما يُعيد شكل الصدر إلى وضعه الطبيعي مع تصحيح التشوهات الخلقية الشديدة في العمود الفقري التي كان من الصعب تصحيحها سابقًا.ويضمن هذا التصميم تثبيتًا موثوقًا وتصحيحًا للعمود الفقري لدى الأطفال في السنوات الأولى من العمر الذين يعانون من تشوهات خلقية في العمود الفقري، دون زيادة طول التثبيت المعدني.وصرح عمدة سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، كما ورد في البيان: "إنّ الجوائز الرفيعة التي حصدها علماؤنا وجراحونا هي ثمرة سنوات طويلة من العمل الدؤوب لفريق كبير في هذه المؤسسة الطبية المرموقة، ويُسهم اهتمام الخبراء الدوليين بالتطورات المحلية في فتح آفاق واسعة للتعاون الدولي وتصدير التقنيات الطبية الروسية إلى الشرق الأوسط، وتُتيح هذه التطورات للأطفال الذين يعانون من أمراض خلقية خطيرة فرصةً لحياة صحية كاملة دون ألم أو قيود".ويُذكر أن سفير روسيا لدى الكويت، فلاديمير زيلتوف، زار المعرض، وأشاد بمساهمة الأطباء في تعزيز مكانة العلوم الروسية، كما أبدى وزير الصحة الكويتي، أحمد العوضي، اهتمامًا بالتقنيات المعروضة.علماء روس يبتكرون طريقة تزيد عمر بطاريات "الليثيوم" 4 أضعاف

