https://sarabic.ae/20260215/مسؤولة-ليبية-لـسبوتنيك-استلام-راية-عاصمة-الثقافة-العربية-إيذانا-بانطلاق-عام-ثقافي-لبنغازي-2026-1110378876.html
مسؤولة ليبية لـ"سبوتنيك": استلام راية "عاصمة الثقافة العربية" إيذانا بانطلاق عام ثقافي لبنغازي 2026
مسؤولة ليبية لـ"سبوتنيك": استلام راية "عاصمة الثقافة العربية" إيذانا بانطلاق عام ثقافي لبنغازي 2026
سبوتنيك عربي
أعلنت وداد الدويني، وكيل وزارة الثقافة لشؤون الأنشطة الثقافية بحكومة الوحدة الوطنية، استلام مدينة بنغازي رسميًا راية "عاصمة الثقافة العربية لعام 2026"، وذلك... 15.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-15T08:02+0000
2026-02-15T08:02+0000
أخبار ليبيا اليوم
حصري
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0f/1110378702_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_41e57eea9838fde9f00632d696f70be4.jpg
وأوضحت الدويني، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن اختيار بنغازي عاصمة للثقافة العربية يعود إلى عام 2018، عندما شرعت الهيئة العامة للثقافة في حكومة الوفاق الوطني آنذاك، بالتعاون مع نخبة من المثقفين الليبيين، في العمل على هذا الملف الثقافي المهم، مؤكدة أن هذا الاستحقاق جرى تثبيته رسميًا ليكون عام 2026 محطة ثقافية بارزة لليبيا على مستوى العالم العربي.وأكدت أن هذا الإنجاز يمثل حقًا واستحقاقًا لكل الليبيين، مشيرة إلى أن اللقب كان مقررًا أن يُمنح في وقت سابق إلى مدينة المنامة بمملكة البحرين، قبل أن تُكلل جهود المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي الليبي بالنجاح، لتصبح بنغازي حاضنة لهذا الحدث الثقافي العربي الكبير.وشددت الدويني على أن بنغازي كانت ولا تزال أحد أبرز مراكز الإشعاع الثقافي في ليبيا، ووصفتها بأنها "شريان الثقافة الليبية"، مؤكدة أن التنوع الثقافي الذي تتميز به البلاد، من الشرق إلى الغرب والجنوب، يعكس وحدة الهوية الوطنية، ويشكل مصدر قوة وإثراء للمشهد الثقافي الليبي.ووجهت الدويني التهنئة إلى جميع الليبيين بهذا الإنجاز، مؤكدة أن هذا الحدث يمثل فرصة مهمة لإبراز الوجه الثقافي والحضاري لليبيا، وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي العربي، وإحياء الحركة الثقافية في مختلف المدن الليبية، بما فيها بنغازي وطرابلس وسبها، بسواعد أبنائها ومثقفيها.
https://sarabic.ae/20260214/أزمة-بلا-أفق-كيف-انعكس-الانقسام-السياسي-على-المواطن-والاقتصاد-في-ليبيا-1110351358.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0f/1110378702_41:0:681:480_1920x0_80_0_0_3902b505e979ce2f852bca027e25b9a0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مسؤولة ليبية لـ"سبوتنيك": استلام راية "عاصمة الثقافة العربية" إيذانا بانطلاق عام ثقافي لبنغازي 2026

08:02 GMT 15.02.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERYوداد الدويني وكيل وزارة الثقافة لشؤون الأنشطة الثقافية بحكومة الوحدة الوطنية
وداد الدويني وكيل وزارة الثقافة لشؤون الأنشطة الثقافية بحكومة الوحدة الوطنية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
أعلنت وداد الدويني، وكيل وزارة الثقافة لشؤون الأنشطة الثقافية بحكومة الوحدة الوطنية، استلام مدينة بنغازي رسميًا راية "عاصمة الثقافة العربية لعام 2026"، وذلك خلال زيارة رسمية إلى دولة الكويت، في ختام فعاليات مهرجان "الكويت عاصمة الثقافة العربية"، إيذانًا بانتقال اللقب إلى ليبيا وبدء التحضيرات لعام ثقافي مرتقب.
وأوضحت الدويني، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن اختيار بنغازي عاصمة للثقافة العربية يعود إلى عام 2018، عندما شرعت الهيئة العامة للثقافة في حكومة الوفاق الوطني آنذاك، بالتعاون مع نخبة من المثقفين الليبيين، في العمل على هذا الملف الثقافي المهم، مؤكدة أن هذا الاستحقاق جرى تثبيته رسميًا ليكون عام 2026 محطة ثقافية بارزة لليبيا على مستوى العالم العربي.
وأكدت أن هذا الإنجاز يمثل حقًا واستحقاقًا لكل الليبيين، مشيرة إلى أن اللقب كان مقررًا أن يُمنح في وقت سابق إلى مدينة المنامة بمملكة البحرين، قبل أن تُكلل جهود المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي الليبي بالنجاح، لتصبح بنغازي حاضنة لهذا الحدث الثقافي العربي الكبير.
مظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
أزمة بلا أفق... كيف انعكس الانقسام السياسي على المواطن والاقتصاد في ليبيا؟
أمس, 08:17 GMT
وشددت الدويني على أن بنغازي كانت ولا تزال أحد أبرز مراكز الإشعاع الثقافي في ليبيا، ووصفتها بأنها "شريان الثقافة الليبية"، مؤكدة أن التنوع الثقافي الذي تتميز به البلاد، من الشرق إلى الغرب والجنوب، يعكس وحدة الهوية الوطنية، ويشكل مصدر قوة وإثراء للمشهد الثقافي الليبي.
وأضافت أن وزارة الثقافة تعتزم إطلاق سلسلة من البرامج والفعاليات الثقافية الكبرى، عقب إجراء مشاورات مع الجهات الحكومية والمؤسسات الثقافية، والعمل على تشكيل فريق متخصص للإشراف على التحضيرات، بما يضمن تقديم بنغازي بصورة تليق بتاريخها ومكانتها الثقافية خلال عام 2026.
ووجهت الدويني التهنئة إلى جميع الليبيين بهذا الإنجاز، مؤكدة أن هذا الحدث يمثل فرصة مهمة لإبراز الوجه الثقافي والحضاري لليبيا، وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي العربي، وإحياء الحركة الثقافية في مختلف المدن الليبية، بما فيها بنغازي وطرابلس وسبها، بسواعد أبنائها ومثقفيها.
