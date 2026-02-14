https://sarabic.ae/20260214/أزمة-بلا-أفق-كيف-انعكس-الانقسام-السياسي-على-المواطن-والاقتصاد-في-ليبيا-1110351358.html

أزمة بلا أفق... كيف انعكس الانقسام السياسي على المواطن والاقتصاد في ليبيا؟

أزمة بلا أفق... كيف انعكس الانقسام السياسي على المواطن والاقتصاد في ليبيا؟

سبوتنيك عربي

بعد سنوات من الانقسام بين حكومتين ومؤسسات متوازية في ليبيا، لم تعد الأزمة في البلاد مجرد خلاف سياسي، بل تحوّلت إلى واقع يومي ينعكس على الخدمات الأساسية... 14.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-14T08:17+0000

2026-02-14T08:17+0000

2026-02-14T08:17+0000

أخبار ليبيا اليوم

الأخبار

حصري

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100648385_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_35d2c2aa10ffd637a55e9736352b05b5.jpg

عن هذا الموضوع، قال المحلل السياسي الليبي سالم أبو خزام، إن "مظاهر الانقسام السياسي في ليبيا باتت واضحة ومتعددة"، مشيرًا إلى أن "ما يُسمّى بالمؤسسات القائمة لا يتجاوز الإطار الشكلي، في ظل غياب مؤسسة وطنية موحّدة تجمع الليبيين تحت سقف واحد".وتابع أبو خزام في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الانقسام لم يعد مجرد خلاف سياسي عابر، بل تمدد إلى مختلف مفاصل الدولة، حتى بات، بحسب وصفه، حاضرًا في كل مكان، ولم يتبقَّ سوى الإعلان الرسمي عنه بشكل صريح.وأضاف المحلل السياسي الليبي أن هذا الواقع انعكس سلبًا على حياة المواطن، الذي يدفع وحده ثمن حالة الانقسام غير المعلنة، في وقت تعيش فيه المؤسسات حالة من التيه والترهّل، وتنتظر ما وصفه بـ"تسويات جديدة" بين القيادات المتحكمة في المشهد.ورأى أبو خزام أن "التدخلات الأجنبية، أيًا كان مصدرها، ساهمت في تعميق الانقسامات الداخلية، وكأن هناك توافقًا دوليًا غير معلن على إبقاء ليبيا في دائرة الانقسام"، وأضاف أن "طموح التوحد لا يزال حاضرًا لدى الشارع الليبي، إلا أنه يفتقر إلى الحراك المنظم والفاعلية القادرة على إحداث تغيير حقيقي".وأكد أن "تفكيك حالة الانقسام يتطلب إرادة سياسية صادقة من جميع الأطراف، تقوم على التنازل عن المصالح الضيقة وتغليب المصلحة الوطنية"، مشددًا على أنه "لا يوجد رابح حقيقي في ظل استمرار هذا الوضع".وتابع أبو خزام أن "البلاد بحاجة إلى قيادات ملهمة وقادرة على إعادة بناء الثقة"، منتقدًا ما وصفه بـ"سيطرة شخصيات غير مؤهلة على مفاصل مهمة في الدولة،" الأمر الذي يستدعي "مراجعة شاملة وتغييرًا في المواقع القيادية الأساسية"، على حد قوله.كما دعا إلى "تمكين الكفاءات الوطنية من الجامعات ومراكز البحث، ومن الشخصيات التي لم تنخرط في الصراع السياسي، للمساهمة في إعادة صياغة المشروع الوطني"، مؤكدًا أن "استمرار الأطراف الحالية في إدارة المشهد لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمة ذاتها".مؤشراتوقال المحلل السياسي حسام الدين العبدلي إن "أبرز مظاهر الأزمة الراهنة تتمثل في الانقسام السياسي والمؤسسي، الذي ألقى بظلاله سلبًا على حياة المواطن، وأثّر بشكل مباشر على مختلف مناحي الحياة العامة".وأشار إلى أن الانقسام ساهم كذلك في تعميق الأزمة الاقتصادية، لافتًا إلى "انهيار الدينار الليبي، وغياب الميزانية الموحّدة، وتضارب الرؤى الاقتصادية، وهو ما انعكس سلبًا على قيمة العملة الوطنية وعلى أداء الاقتصاد بشكل عام".وأردف المحلل السياسي الليبي أن بعض الشخصيات داخل مؤسسات الدولة تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، في ظل ما وصفه بتأثيرات وتدخلات خارجية تزيد من تعقيد المشهد.وبيّن أن "الاقتصاد الليبي، رغم ما يمر به من صعوبات، لا يمكن اعتباره منهارًا بالكامل، لكنه يعاني من سوء إدارة واستنزاف للموارد نتيجة الحروب وتعدد الحكومات، فضلًا عن انتشار الفساد".وأكد العبدلي أن "المرحلة الحالية تتطلب قيادة كفؤة وقادرة على إدارة المؤسسات المالية، وفي مقدمتها المصرف المركزي، ووضع سياسات واضحة تعيد الاستقرار النقدي والمالي"، مشيرًا إلى أن "هناك حلولًا ممكنة، لكنها لا تُفعّل بالشكل المطلوب".كما لفت العبدلي إلى أن "الانقسام السياسي فتح الباب أمام أطماع بعض الدول الخارجية في ليبيا"، موضحًا أن "أطرافًا سياسية تسعى إلى تقديم امتيازات، سواء في قطاع النفط أو مشاريع البنية التحتية، مقابل الحصول على دعم سياسي يضمن لها الاستمرار في السلطة".وأضاف أن "ما يُروَّج من خلافات حادة بين الأطراف السياسية لا يعكس دائمًا حقيقة المشهد"، معتبرًا أن "بعض هذه الأطراف، رغم اختلاف خطابها العلني، تتقاسم في الخفاء المصالح والاستثمارات، الأمر الذي ساهم في إطالة أمد الأزمة"، وشدد على أن "أي تدخل أجنبي ما كان له أن ينجح لولا وجود تواطؤ من بعض الساسة في الداخل"، داعيًا إلى "مساءلة حقيقية تعيد للدولة هيبتها وتضع حدًا لحالة التفكك المستمرة".

https://sarabic.ae/20260213/ما-أهمية-انعقاد-المؤتمر-الأمني-الأول-في-ليبيا-وسط-تنامي-التهديدات؟-يجيب-خبير-1110327518.html

https://sarabic.ae/20260211/تركيا-تحصل-على-رخصة-للتنقيب-عن-النفط-والغاز-في-ليبيا-1110271289.html

https://sarabic.ae/20260210/المؤسسة-الليبية-للصحافة-الاستقصائية-تنظم-ملتقى-حول-واقع-صحافة-حقوق-الإنسان-في-ليبيا-1110229744.html

https://sarabic.ae/20260209/حفتر-يبحث-مع-بعثة-الأمم-المتحدة-دعم-المسار-السياسي-والاستعداد-للانتخابات-في-ليبيا--1110196920.html

https://sarabic.ae/20260209/المنظمة-الدولية-للهجرة-رضيعان-بين-53-قتيلا-أو-مفقودا-في-غرق-قارب-مهاجرين-قبالة-سواحل-ليبيا-1110183968.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي