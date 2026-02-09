https://sarabic.ae/20260209/المنظمة-الدولية-للهجرة-رضيعان-بين-53-قتيلا-أو-مفقودا-في-غرق-قارب-مهاجرين-قبالة-سواحل-ليبيا-1110183968.html
المنظمة الدولية للهجرة: رضيعان بين 53 قتيلا أو مفقودا في غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل ليبيا
المنظمة الدولية للهجرة: رضيعان بين 53 قتيلا أو مفقودا في غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل ليبيا
سبوتنيك عربي
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن 53 مهاجرًا، بينهم رضيعان، لقوا حتفهم أو فُقدوا إثر انقلاب قارب مطاطي كان يقل 55 شخصًا... 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T14:40+0000
2026-02-09T14:40+0000
2026-02-09T14:51+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101968/91/1019689128_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_5d088036ad148cc60f93522b14eb613e.jpg
وأوضحت المنظمة أن القارب انقلب شمال مدينة زوارة، في 6 فبراير/شباط الجاري، بعد مغادرته مدينة الزاوية غربي ليبيا في حوالي الساعة 11 مساءً يوم 5 فبراير/شباط الجاري. وبحسب إفادات الناجيتين، بدأ الماء يتسرب إلى القارب بعد نحو ست ساعات من الإبحار، ما أدى إلى انقلابه في المياه الباردة لوسط البحر المتوسط. وقدمت فرق المنظمة الدولية للهجرة الرعاية الطبية الطارئة للناجيتين فور إنزالهما، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأعربت المنظمة عن حزنها العميق إزاء "هذا الحادث المميت الجديد" على طريق وسط البحر المتوسط، الذي يعد من أخطر طرق الهجرة غير النظامية. وبحسب بيانات المنظمة، سجلت في يناير/كانون الثاني 2026، وحده وفاة أو فقدان ما لا يقل عن 375 مهاجرًا في حوادث غرق "غير مرئية" بسبب الأحوال الجوية القاسية، مع تقديرات بأن مئات الوفيات الأخرى لم تسجل. ورفع الحادث الأخير عدد الضحايا المبلغ عنهم على هذا الطريق في 2026، إلى ما لا يقل عن 484 شخصًا، فيما تجاوز عدد المفقودين في وسط المتوسط خلال 2025، أكثر من 1300 مهاجر، وفق مشروع "المهاجرون المفقودون" التابع للمنظمة. وشددت المنظمة الدولية للهجرة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والاستجابات التي تضع الحماية في صميمها، لمواجهة شبكات التهريب، وتوفير مسارات هجرة آمنة ومنتظمة لإنقاذ الأرواح وتقليل المخاطر على المهاجرين واللاجئين.
https://sarabic.ae/20251115/الهلال-الأحمر-الليبي-غرق-4-مهاجرين-على-الأقل-في-انقلاب-قاربين-قبالة-سواحل-ليبيا-1107146905.html
https://sarabic.ae/20240512/استمرار-تدفق-الجثث-بعد-انقلاب-قارب-هجرة-غير-شرعية-قبالة-مدينة-صبراتة-غربي-ليبيا-صور-1088765166.html
https://sarabic.ae/20251231/الهجرة-غير-النظامية-في-ليبيا-بين-الضغوط-الدولية-والواقع-المحلي-المعقد-صور-1108772550.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101968/91/1019689128_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_3e78208fcf88a64d3583e7b485fd0c1f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
المنظمة الدولية للهجرة: رضيعان بين 53 قتيلا أو مفقودا في غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل ليبيا
14:40 GMT 09.02.2026 (تم التحديث: 14:51 GMT 09.02.2026)
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن 53 مهاجرًا، بينهم رضيعان، لقوا حتفهم أو فُقدوا إثر انقلاب قارب مطاطي كان يقل 55 شخصًا قبالة السواحل الليبية.
وأوضحت المنظمة
أن القارب انقلب شمال مدينة زوارة، في 6 فبراير/شباط الجاري، بعد مغادرته مدينة الزاوية غربي ليبيا في حوالي الساعة 11 مساءً يوم 5 فبراير/شباط الجاري.
15 نوفمبر 2025, 20:28 GMT
ونجت امرأتان نيجيريتان فقط خلال عملية بحث وإنقاذ نفذتها السلطات الليبية. وروت إحداهما فقدان زوجها، بينما أفادت الأخرى بفقدان رضيعيها في المأساة.
وبحسب إفادات الناجيتين، بدأ الماء يتسرب إلى القارب بعد نحو ست ساعات من الإبحار، ما أدى إلى انقلابه في المياه الباردة لوسط البحر المتوسط.
وقدمت فرق المنظمة الدولية للهجرة الرعاية الطبية
الطارئة للناجيتين فور إنزالهما، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأعربت المنظمة عن حزنها العميق إزاء "هذا الحادث المميت الجديد" على طريق وسط البحر المتوسط، الذي يعد من أخطر طرق الهجرة غير النظامية.
وأكدت أن شبكات التهريب والاتجار بالبشر تواصل استغلال المهاجرين واللاجئين، وتقدم لهم قوارب غير صالحة للإبحار، ما يعرضهم لانتهاكات جسيمة ومخاطر قاتلة.
وبحسب بيانات المنظمة، سجلت في يناير/كانون الثاني 2026، وحده وفاة أو فقدان ما لا يقل عن 375 مهاجرًا
في حوادث غرق "غير مرئية" بسبب الأحوال الجوية القاسية، مع تقديرات بأن مئات الوفيات الأخرى لم تسجل.
31 ديسمبر 2025, 15:12 GMT
ورفع الحادث الأخير عدد الضحايا المبلغ عنهم على هذا الطريق في 2026، إلى ما لا يقل عن 484 شخصًا، فيما تجاوز عدد المفقودين في وسط المتوسط خلال 2025، أكثر من 1300 مهاجر، وفق مشروع "المهاجرون المفقودون" التابع للمنظمة.
وشددت المنظمة الدولية للهجرة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والاستجابات التي تضع الحماية في صميمها، لمواجهة شبكات التهريب، وتوفير مسارات هجرة آمنة ومنتظمة لإنقاذ الأرواح وتقليل المخاطر على المهاجرين واللاجئين
.