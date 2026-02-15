عربي
بث مباشر
في ظل انتقادات واسعة.. مسؤول الحدود الأمريكي يرفض طلبات بإصلاح "وكالة الهجرة"
في ظل انتقادات واسعة.. مسؤول الحدود الأمريكي يرفض طلبات بإصلاح "وكالة الهجرة"
رفض مسؤول الحدود في الإدارة الأمريكية توم هومان، مطالب الديمقراطيين بإدخال تعديلات على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك. 15.02.2026, سبوتنيك عربي
وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء الأحد، بأن رفض هومان يأتي وسط ردود فعل متزايدة على الأساليب التي تلجأ إليها الوكالة الأمريكية واستمرار جمود حزبي فيما يتعلق بتمويل وزارة الأمن الداخلي.وزاد المشرعون من الجانب الديمقراطي من مطالبهم بإجراء تغييرات على الوكالة، وذلك في الوقت الذي يتهمهم فيه الجمهوريون بالاستعراض من خلال رفضهم دعم مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي.ووصف توم هومان مطالب المشرعين الديمقراطيين بشأن الوكالة التي يتولى رئاستها بأنها "غير معقولة"، موضحا أنه "لم يشارك في المناقشات المتعلقة بدعم مشروع قانون تمويل الأمن الداخلي مقابل إجراء تعديلات على وكالة الهجرة والجمارك".وذكرت صحيفة غربية أن ديمقراطيين قد أرسلوا هذا الشهر قائمة تضم 10 مطالب إلى كبار المشرعين الجمهوريين في "الكونغرس" الأمريكي، أهمها وقف وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، التمييز العنصري في ممارساتها، وحظر وضع الأقنعة ومنع أفراد الأمن التابعين لها من دخول المنازل الخاصة دون أمر قضائي.في وقت نفى مسؤول الحدود في الإدارة الأمريكية أن يكون أفراد الأمن التابعون للوكالة يمارسون التمييز العنصري، مشيرا إلى أن عمليات التوقيف تستند إلى "شكوك معقولة".وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أصدرت العام الماضي حكما سمحت فيه لوكالة الهجرة والجمارك بتوقيف الأشخاص من ذوي البشرة السوداء أو الذين يتحدثون الإسبانية.وشدد توم هومان على أن "أفراد الأمن يحتاجون إلى الأقنعة لإخفاء هوياتهم حفاظا على سلامتهم"، في حين يشير معارضون إلى أن الغالبية العظمى من أفراد إنفاذ القانون في الولايات المتحدة يعملون من دونها.ويشار إلى أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد دخلت، في إغلاق جزئي، أول أمس السبت، لكنها تواصل العمل إلى حد بعيد لأن معظم وظائفها تُعدّ أساسية.
23:44 GMT 15.02.2026 (تم التحديث: 23:57 GMT 15.02.2026)
© AP Photo / Jae Hongالمظاهرات ضد مداهمات الهجرة في لوس أنجلوس 8 يونيو 2025
المظاهرات ضد مداهمات الهجرة في لوس أنجلوس 8 يونيو 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Jae Hong
تابعنا عبر
رفض مسؤول الحدود في الإدارة الأمريكية توم هومان، مطالب الديمقراطيين بإدخال تعديلات على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء الأحد، بأن رفض هومان يأتي وسط ردود فعل متزايدة على الأساليب التي تلجأ إليها الوكالة الأمريكية واستمرار جمود حزبي فيما يتعلق بتمويل وزارة الأمن الداخلي.
ضباط دائرة الهجرة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
مقتل امرأة على يد ضابط أمريكي خلال حملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. فيديو
7 يناير, 20:54 GMT
وزاد المشرعون من الجانب الديمقراطي من مطالبهم بإجراء تغييرات على الوكالة، وذلك في الوقت الذي يتهمهم فيه الجمهوريون بالاستعراض من خلال رفضهم دعم مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي.
ووصف توم هومان مطالب المشرعين الديمقراطيين بشأن الوكالة التي يتولى رئاستها بأنها "غير معقولة"، موضحا أنه "لم يشارك في المناقشات المتعلقة بدعم مشروع قانون تمويل الأمن الداخلي مقابل إجراء تعديلات على وكالة الهجرة والجمارك".
وذكرت صحيفة غربية أن ديمقراطيين قد أرسلوا هذا الشهر قائمة تضم 10 مطالب إلى كبار المشرعين الجمهوريين في "الكونغرس" الأمريكي، أهمها وقف وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، التمييز العنصري في ممارساتها، وحظر وضع الأقنعة ومنع أفراد الأمن التابعين لها من دخول المنازل الخاصة دون أمر قضائي.
في وقت نفى مسؤول الحدود في الإدارة الأمريكية أن يكون أفراد الأمن التابعون للوكالة يمارسون التمييز العنصري، مشيرا إلى أن عمليات التوقيف تستند إلى "شكوك معقولة".
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أصدرت العام الماضي حكما سمحت فيه لوكالة الهجرة والجمارك بتوقيف الأشخاص من ذوي البشرة السوداء أو الذين يتحدثون الإسبانية.
وشدد توم هومان على أن "أفراد الأمن يحتاجون إلى الأقنعة لإخفاء هوياتهم حفاظا على سلامتهم"، في حين يشير معارضون إلى أن الغالبية العظمى من أفراد إنفاذ القانون في الولايات المتحدة يعملون من دونها.
ويشار إلى أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد دخلت، في إغلاق جزئي، أول أمس السبت، لكنها تواصل العمل إلى حد بعيد لأن معظم وظائفها تُعدّ أساسية.
