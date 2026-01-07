https://sarabic.ae/20260107/مقتل-سائق-على-يد-ضابط-أمريكي-خلال-حملة-لمكافحة-الهجرة-فيديو-1109002567.html
مقتل امرأة على يد ضابط أمريكي خلال حملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. فيديو
مقتل امرأة على يد ضابط أمريكي خلال حملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. فيديو
لقيت امرأة في مدينة مينيابوليس الأمريكية مصرعها، اليوم الأربعاء، برصاص أحد عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، خلال حملة أمنية واسعة تنفذها... 07.01.2026, سبوتنيك عربي
مقتل امرأة على يد ضابط أمريكي خلال حملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. فيديو
20:54 GMT 07.01.2026 (تم التحديث: 21:52 GMT 07.01.2026)
لقيت امرأة في مدينة مينيابوليس الأمريكية مصرعها، اليوم الأربعاء، برصاص أحد عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، خلال حملة أمنية واسعة تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترامب، لتشديد إجراءات الهجرة في المدن الكبرى.
الحادث أثار موجة انتقادات وجدلا حادا حول استخدام القوة
بصورة متهورة من قبل الشرطة الأمريكية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وذكرت السلطات الفيدرالية أن "إطلاق النار جاء بدافع الدفاع عن النفس"، في حين وصف عمدة مينيابوليس الحادث بأنه "متهور وغير ضروري"، معتبرًا أن ما جرى "يمثل تصعيدا خطيرا في أساليب تنفيذ حملات
الهجرة".
وأظهرت مقاطع فيديو التقطها شهود عيان ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أحد عناصر وكالة الهجرة والجمارك وهو يقترب من سيارة كانت متوقفة وسط الطريق، محاولا فتح باب السائق.
وبعد ثوان، بدأت السيارة بالتحرك، ليتم إطلاق النار على المرأة التي كانت تقود السيارة، التي لقيت حتفها، بينما تم رصد صوت صراخ شهود عبروا عن صدمتهم مما حدث.
ويعد هذا الحادث أحدث تطور في سلسلة عمليات إنفاذ قوانين الهجرة
، التي تنفذها إدارة ترامب منذ عام 2024، ويشير إلى تصعيد غير مسبوق، حيث يعتبر خامس حادث قتل مرتبط بهذه العمليات في ولايات أمريكية عدة، خلال الفترة الماضية.