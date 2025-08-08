عربي
مكتب نتنياهو: المجلس الأمني المصغر وافق على اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بالكامل
إدارة ترامب تخطط لبناء أكبر مركز احتجاز للمهاجرين بأمريكا على قاعدة عسكرية
إدارة ترامب تخطط لبناء أكبر مركز احتجاز للمهاجرين بأمريكا على قاعدة عسكرية
وقالت الوزارة إن الخطة المبدئية كانت تتمثل في احتجاز ألف مهاجر في قاعدة فورت بليس بمدينة إل باسو بولاية تكساس بحلول منتصف إلى أواخر أغسطس، ثم الانتهاء من بناء منشأة تضم خمسة آلاف سرير في غضون "الأسابيع والأشهر المقبلة".وقال المتحدث باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون للصحفيين: "عند الانتهاء من بنائه، سيصبح هذا أكبر مركز احتجاز اتحادي في التاريخ لهذه المهمة الحساسة، وهي ترحيل الأجانب غير الشرعيين".ويكثف ترامب اعتقالات المهاجرين بطرق غير مشروعة في الولايات المتحدة، ويشن حملة صارمة على العبور غير القانوني للحدود، وجرد مئات الآلاف من المهاجرين من وضعهم القانوني. ومنذ توليه منصبه هذا العام، أرسل ترامب مهاجرين إلى قاعدة معتقل غوانتانامو البحرية، وإن كان بأعداد أقل بكثير من المخطط له.وفي الوقت الذي تُبنى فيه المنشأة في القاعدة العسكرية، من المتوقع أن تتولى وزارة الأمن الداخلي مسؤولية المهاجرين.يشار إلى أن احتجاز المهاجرين في القواعد الأمريكية ليس بالأمر الجديد. حتى في عهد سلف ترامب الديمقراطي جو بايدن، وافق البنتاغون على طلب لإيواء أطفال مهاجرين غير مصحوبين بذويهم في منشآت عسكرية في تكساس.وتبني إدارة ترامب أيضا منشآت أخرى لاحتجاز المهاجرين. ومن المقرر افتتاح منشأة بسعة ألف سرير في ولاية إنديانا.
إدارة ترامب تخطط لبناء أكبر مركز احتجاز للمهاجرين بأمريكا على قاعدة عسكرية

01:40 GMT 08.08.2025
© AP Photo / Eric Gayالوضع على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في إيغل باس
الوضع على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في إيغل باس - سبوتنيك عربي
© AP Photo / Eric Gay
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الخميس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى لبناء أكبر منشأة احتجاز اتحادية للمهاجرين في الولايات المتحدة على قاعدة عسكرية في ولاية تكساس، في أحدث خطوة لاستخدام الموارد العسكرية لتنفيذ أجندته الخاصة بالهجرة.
وقالت الوزارة إن الخطة المبدئية كانت تتمثل في احتجاز ألف مهاجر في قاعدة فورت بليس بمدينة إل باسو بولاية تكساس بحلول منتصف إلى أواخر أغسطس، ثم الانتهاء من بناء منشأة تضم خمسة آلاف سرير في غضون "الأسابيع والأشهر المقبلة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
ترامب: الولايات المتحدة لا تستطيع منح كل مهاجر فرصة الطعن في قرار الترحيل
22 أبريل, 01:19 GMT
وقال المتحدث باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون للصحفيين: "عند الانتهاء من بنائه، سيصبح هذا أكبر مركز احتجاز اتحادي في التاريخ لهذه المهمة الحساسة، وهي ترحيل الأجانب غير الشرعيين".
ويكثف ترامب اعتقالات المهاجرين بطرق غير مشروعة في الولايات المتحدة، ويشن حملة صارمة على العبور غير القانوني للحدود، وجرد مئات الآلاف من المهاجرين من وضعهم القانوني. ومنذ توليه منصبه هذا العام، أرسل ترامب مهاجرين إلى قاعدة معتقل غوانتانامو البحرية، وإن كان بأعداد أقل بكثير من المخطط له.
وفي الوقت الذي تُبنى فيه المنشأة في القاعدة العسكرية، من المتوقع أن تتولى وزارة الأمن الداخلي مسؤولية المهاجرين.
يشار إلى أن احتجاز المهاجرين في القواعد الأمريكية ليس بالأمر الجديد. حتى في عهد سلف ترامب الديمقراطي جو بايدن، وافق البنتاغون على طلب لإيواء أطفال مهاجرين غير مصحوبين بذويهم في منشآت عسكرية في تكساس.
وتبني إدارة ترامب أيضا منشآت أخرى لاحتجاز المهاجرين. ومن المقرر افتتاح منشأة بسعة ألف سرير في ولاية إنديانا.
