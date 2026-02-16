آلاف الصيادين يشاركون بمهرجان صيد الأسماك في نيجيريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260216/آلاف-الصيادين-يشاركون-بمهرجان-صيد-الأسماك-في-نيجيريا-1110415074.html
آلاف الصيادين يشاركون بمهرجان صيد الأسماك في نيجيريا
آلاف الصيادين يشاركون بمهرجان صيد الأسماك في نيجيريا
سبوتنيك عربي
يوثق مقطع فيديو متداول عودة أحد أقدم المهرجانات الشعبية في غرب أفريقيا، حيث استأنف مهرجان الصيد التقليدي في شمال غرب نيجيريا فعالياته بعد توقف لـ 6 سنوات. 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T13:32+0000
2026-02-16T13:32+0000
مجتمع
نادي الفيديو
نيجيريا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110415202_0:182:696:574_1920x0_80_0_0_7804660b3d7761dcadc127f417fecad1.jpg
وعاد مهرجان أرجونجو الدولي لصيد الأسماك في دورته الـ61، في مدينة أرجونجو بولاية كيبي، بعد انقطاع دام 6 سنوات بسبب تحديات أمنية ونقص التمويل، ليقام مجددا في 14 فبراير/ شباط 2026 وسط حضور رسمي وشعبي واسع.ويمتد المهرجان أربعة أيام، ويشارك فيه آلاف الصيادين الذين ينزلون دفعة واحدة إلى نهر "ماتان فادا"، في مشهد جماعي فريد، حيث يُمنع استخدام الأدوات الحديثة، ويعتمد المشاركون حصرا على الشباك اليدوية والقوارب الصغيرة في محاولة لصيد أكبر سمكة.ويحصل الفائز، الذي يتمكن من اصطياد أضخم سمكة، التي غالبا ما تكون من أسماك القرموط أو الأنواع النهرية الكبيرة، على جوائز نقدية قيمة، في منافسة تعكس مهارات الصيد التقليدية المتوارثة منذ انطلاق المهرجان عام 1934.ويعد الحدث أحد أبرز المظاهر الثقافية في نيجيريا، ويهدف إلى تعزيز السياحة الداخلية والوحدة الاجتماعية بين المجتمعات المحلية، كما يُنظر إليه بوصفه رمزا للهوية الثقافية في المنطقة، وتؤكد الجهات المنظمة أنه يحظى باعتراف ثقافي دولي مرتبط بجهود صون التراث التقليدي.
نيجيريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110415202_0:111:696:633_1920x0_80_0_0_8c77647fa186bc923c7b40a52841ac2b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, نيجيريا, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, نيجيريا, أخبار العالم الآن

آلاف الصيادين يشاركون بمهرجان صيد الأسماك في نيجيريا

13:32 GMT 16.02.2026
© Photo / x.comمهرجان صيد الأسماك في نيجيريا
مهرجان صيد الأسماك في نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
يوثق مقطع فيديو متداول عودة أحد أقدم المهرجانات الشعبية في غرب أفريقيا، حيث استأنف مهرجان الصيد التقليدي في شمال غرب نيجيريا فعالياته بعد توقف لـ 6 سنوات.
وعاد مهرجان أرجونجو الدولي لصيد الأسماك في دورته الـ61، في مدينة أرجونجو بولاية كيبي، بعد انقطاع دام 6 سنوات بسبب تحديات أمنية ونقص التمويل، ليقام مجددا في 14 فبراير/ شباط 2026 وسط حضور رسمي وشعبي واسع.
ويمتد المهرجان أربعة أيام، ويشارك فيه آلاف الصيادين الذين ينزلون دفعة واحدة إلى نهر "ماتان فادا"، في مشهد جماعي فريد، حيث يُمنع استخدام الأدوات الحديثة، ويعتمد المشاركون حصرا على الشباك اليدوية والقوارب الصغيرة في محاولة لصيد أكبر سمكة.
ويحصل الفائز، الذي يتمكن من اصطياد أضخم سمكة، التي غالبا ما تكون من أسماك القرموط أو الأنواع النهرية الكبيرة، على جوائز نقدية قيمة، في منافسة تعكس مهارات الصيد التقليدية المتوارثة منذ انطلاق المهرجان عام 1934.
ويعد الحدث أحد أبرز المظاهر الثقافية في نيجيريا، ويهدف إلى تعزيز السياحة الداخلية والوحدة الاجتماعية بين المجتمعات المحلية، كما يُنظر إليه بوصفه رمزا للهوية الثقافية في المنطقة، وتؤكد الجهات المنظمة أنه يحظى باعتراف ثقافي دولي مرتبط بجهود صون التراث التقليدي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала