آلاف الصيادين يشاركون بمهرجان صيد الأسماك في نيجيريا
يوثق مقطع فيديو متداول عودة أحد أقدم المهرجانات الشعبية في غرب أفريقيا، حيث استأنف مهرجان الصيد التقليدي في شمال غرب نيجيريا فعالياته بعد توقف لـ 6 سنوات. 16.02.2026, سبوتنيك عربي
وعاد مهرجان أرجونجو الدولي لصيد الأسماك في دورته الـ61، في مدينة أرجونجو بولاية كيبي، بعد انقطاع دام 6 سنوات بسبب تحديات أمنية ونقص التمويل، ليقام مجددا في 14 فبراير/ شباط 2026 وسط حضور رسمي وشعبي واسع.ويمتد المهرجان أربعة أيام، ويشارك فيه آلاف الصيادين الذين ينزلون دفعة واحدة إلى نهر "ماتان فادا"، في مشهد جماعي فريد، حيث يُمنع استخدام الأدوات الحديثة، ويعتمد المشاركون حصرا على الشباك اليدوية والقوارب الصغيرة في محاولة لصيد أكبر سمكة.ويحصل الفائز، الذي يتمكن من اصطياد أضخم سمكة، التي غالبا ما تكون من أسماك القرموط أو الأنواع النهرية الكبيرة، على جوائز نقدية قيمة، في منافسة تعكس مهارات الصيد التقليدية المتوارثة منذ انطلاق المهرجان عام 1934.ويعد الحدث أحد أبرز المظاهر الثقافية في نيجيريا، ويهدف إلى تعزيز السياحة الداخلية والوحدة الاجتماعية بين المجتمعات المحلية، كما يُنظر إليه بوصفه رمزا للهوية الثقافية في المنطقة، وتؤكد الجهات المنظمة أنه يحظى باعتراف ثقافي دولي مرتبط بجهود صون التراث التقليدي.
