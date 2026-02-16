https://sarabic.ae/20260216/إعلام-تحالف-إماراتي-عراقي-يخطط-لمد-كابل-بيانات-بقيمة-700-مليون-دولار-يمر-عبر-العراق--1110440900.html
إعلام: تحالف إماراتي عراقي يخطط لمد كابل بيانات بقيمة 700 مليون دولار يمر عبر العراق
إعلام: تحالف إماراتي عراقي يخطط لمد كابل بيانات بقيمة 700 مليون دولار يمر عبر العراق
يعتزم ائتلاف يضم شركات إماراتية وعراقية تنفيذ مشروع لمدّ كابل بيانات بحري وبري يربط بين الإمارات وتركيا مرورا بالعراق، بكلفة تُقدّر بنحو 700 مليون دولار، على... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال رئيس إحدى الشركات المنضوية ضمن الكونسورتيوم العراقي–الإماراتي إن المشروع يتضمن إنشاء كابل بيانات يمتد من دولة الإمارات إلى تركيا عبر الأراضي العراقية، موضحًا أن المشروع سيحمل اسم "ورلد لينك".
وبحسب رئيس شركة "تيك 964" العراقية، علي العقابي، فإن المشروع سيشمل مدّ كابل بحري ينطلق من الفجيرة في الإمارات إلى شبه جزيرة الفاو جنوب العراق على الخليج، ثم يمتد برًا عبر الأراضي العراقية وصولًا إلى الحدود التركية، بحسب ماذكرته وكالة "رويترز".
وأشار العقابي إلى أن تنفيذ المشروع سيستغرق ما بين أربع وخمس سنوات، مؤكدًا أن تمويله سيكون من القطاع الخاص. ويهدف المشروع إلى تخفيف الضغط على مسارات نقل البيانات الحالية بين الشرق والغرب
، وتقليص زمن العبور مقارنة بالطرق التي تمر عبر قناة السويس في مصر.
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة "بريز إنفستمنتس"، نايف العامري، أن تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عالميًا يجعل من جاهزية البنية التحتية الرقمية أولوية ملحّة، مضيفًا أن مشروع "ورلد لينك" صُمم لتوفير اتصال أسرع وأكثر موثوقية في المنطقة لتلبية هذه الاحتياجات، بحسب "رويترز".
ويأتي هذا المشروع في ظل تنافس متزايد بين الدول لإنشاء ممرات بيانات جديدة تربط بين الشرق والغرب، مدفوعًا بالنمو المتسارع في حركة الإنترنت والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي
، إلى جانب سعي دول المنطقة إلى تقليل الاعتماد على المسارات التقليدية التي تمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس، تحسبًا لأي مخاطر جيوسياسية محتملة.