إعلام: تحالف إماراتي عراقي يخطط لمد كابل بيانات بقيمة 700 مليون دولار يمر عبر العراق

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: تحالف إماراتي عراقي يخطط لمد كابل بيانات بقيمة 700 مليون دولار يمر عبر العراق
سبوتنيك عربي
يعتزم ائتلاف يضم شركات إماراتية وعراقية تنفيذ مشروع لمدّ كابل بيانات بحري وبري يربط بين الإمارات وتركيا مرورا بالعراق، بكلفة تُقدّر بنحو 700 مليون دولار، على... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T20:39+0000
2026-02-16T20:39+0000
إقتصاد
أخبار الأمارات
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104412/62/1044126294_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_15a18ae045a44d29fc4f77f32c807a75.jpg
وقال رئيس إحدى الشركات المنضوية ضمن الكونسورتيوم العراقي–الإماراتي إن المشروع يتضمن إنشاء كابل بيانات يمتد من دولة الإمارات إلى تركيا عبر الأراضي العراقية، موضحًا أن المشروع سيحمل اسم "ورلد لينك".وأشار العقابي إلى أن تنفيذ المشروع سيستغرق ما بين أربع وخمس سنوات، مؤكدًا أن تمويله سيكون من القطاع الخاص. ويهدف المشروع إلى تخفيف الضغط على مسارات نقل البيانات الحالية بين الشرق والغرب، وتقليص زمن العبور مقارنة بالطرق التي تمر عبر قناة السويس في مصر.ويأتي هذا المشروع في ظل تنافس متزايد بين الدول لإنشاء ممرات بيانات جديدة تربط بين الشرق والغرب، مدفوعًا بالنمو المتسارع في حركة الإنترنت والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب سعي دول المنطقة إلى تقليل الاعتماد على المسارات التقليدية التي تمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس، تحسبًا لأي مخاطر جيوسياسية محتملة.
يعتزم ائتلاف يضم شركات إماراتية وعراقية تنفيذ مشروع لمدّ كابل بيانات بحري وبري يربط بين الإمارات وتركيا مرورا بالعراق، بكلفة تُقدّر بنحو 700 مليون دولار، على أن يلبّي المشروع المتطلبات المتزايدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وقال رئيس إحدى الشركات المنضوية ضمن الكونسورتيوم العراقي–الإماراتي إن المشروع يتضمن إنشاء كابل بيانات يمتد من دولة الإمارات إلى تركيا عبر الأراضي العراقية، موضحًا أن المشروع سيحمل اسم "ورلد لينك".

وبحسب رئيس شركة "تيك 964" العراقية، علي العقابي، فإن المشروع سيشمل مدّ كابل بحري ينطلق من الفجيرة في الإمارات إلى شبه جزيرة الفاو جنوب العراق على الخليج، ثم يمتد برًا عبر الأراضي العراقية وصولًا إلى الحدود التركية، بحسب ماذكرته وكالة "رويترز".

الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
رغم التحديات وعقبات البنى التحتية.. الجزائر تسجل أكثر من 6 ملايين مشترك بالإنترنت نهاية 2025
13 فبراير, 17:05 GMT
وأشار العقابي إلى أن تنفيذ المشروع سيستغرق ما بين أربع وخمس سنوات، مؤكدًا أن تمويله سيكون من القطاع الخاص. ويهدف المشروع إلى تخفيف الضغط على مسارات نقل البيانات الحالية بين الشرق والغرب، وتقليص زمن العبور مقارنة بالطرق التي تمر عبر قناة السويس في مصر.

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة "بريز إنفستمنتس"، نايف العامري، أن تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عالميًا يجعل من جاهزية البنية التحتية الرقمية أولوية ملحّة، مضيفًا أن مشروع "ورلد لينك" صُمم لتوفير اتصال أسرع وأكثر موثوقية في المنطقة لتلبية هذه الاحتياجات، بحسب "رويترز".

ويأتي هذا المشروع في ظل تنافس متزايد بين الدول لإنشاء ممرات بيانات جديدة تربط بين الشرق والغرب، مدفوعًا بالنمو المتسارع في حركة الإنترنت والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب سعي دول المنطقة إلى تقليل الاعتماد على المسارات التقليدية التي تمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس، تحسبًا لأي مخاطر جيوسياسية محتملة.
