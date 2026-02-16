https://sarabic.ae/20260216/إيران-تنفي-صلتها-بـ-3-ناقلات-نفط-صادرتها-الهند-1110435521.html
إيران تنفي صلتها بـ 3 ناقلات نفط صادرتها الهند
إيران تنفي صلتها بـ 3 ناقلات نفط صادرتها الهند
سبوتنيك عربي
نفت إيران وجود أي صلة بينها وبين ثلاث ناقلات نفط قيل إن السلطات الهندية احتجزتها مؤخراً، مؤكدة أن هذه الناقلات لا ترتبط بشركة النفط الوطنية الإيرانية. 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T18:21+0000
2026-02-16T18:21+0000
2026-02-16T18:21+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرس الثوري الإيراني
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104553/41/1045534126_222:0:3778:2000_1920x0_80_0_0_423fb9d66d3c39c8c9ee42d7781c42b0.jpg
وذكرت وكالة "فارس"، نقلاً عن معلومات تلقتها من شركة النفط الوطنية الإيرانية، أن الناقلات الثلاث التي احتجزتها الحكومة في الهند لا علاقة لها بالشركة، كما أن الشحنة المنقولة على متنها ليست تابعة لها.وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت، في وقت سابق، بأن الهند احتجزت ثلاث ناقلات نفط مرتبطة بإيران خلال الشهر الجاري.وبحسب تقارير شركة النفط الوطنية الإيرانية، لم يطرأ أي خلل على حركة أسطول صادرات النفط الإيرانية خلال هذا الشهر، مؤكدة استمرار عمليات التصدير بصورة طبيعية.ونشرت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، لقطات مصورة من انطلاق مناورات للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، تحت عنوان "السيطرة الذكية على مضيق هرمز".وتهدف المناورات إلى اختبار جاهزية الوحدات العملياتية، ومراجعة الخطط الأمنية وسيناريوهات العمليات العسكرية المحتملة، والاستفادة من المزايا الجيوسياسية للحرس الثوري في الخليج وبحر عمان، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
https://sarabic.ae/20260216/البحرية-الإيرانية-القوات-المسلحة-مستعدة-بالكامل-لمواجهة-أي-سيناريو-1110420856.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104553/41/1045534126_666:0:3333:2000_1920x0_80_0_0_8847fe710927d9bb75db06625b82dced.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران تنفي صلتها بـ 3 ناقلات نفط صادرتها الهند
نفت إيران وجود أي صلة بينها وبين ثلاث ناقلات نفط قيل إن السلطات الهندية احتجزتها مؤخراً، مؤكدة أن هذه الناقلات لا ترتبط بشركة النفط الوطنية الإيرانية.
وذكرت وكالة
"فارس"، نقلاً عن معلومات تلقتها من شركة النفط الوطنية الإيرانية، أن الناقلات الثلاث التي احتجزتها الحكومة في الهند لا علاقة لها بالشركة، كما أن الشحنة المنقولة على متنها ليست تابعة لها.
وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت، في وقت سابق، بأن الهند احتجزت ثلاث ناقلات نفط مرتبطة بإيران خلال الشهر الجاري.
وبحسب تقارير شركة النفط الوطنية الإيرانية، لم يطرأ أي خلل على حركة أسطول صادرات النفط الإيرانية خلال هذا الشهر، مؤكدة استمرار عمليات التصدير بصورة طبيعية.
ونشرت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، لقطات مصورة من انطلاق مناورات للقوات البحرية
التابعة للحرس الثوري الإيراني، تحت عنوان "السيطرة الذكية على مضيق هرمز".
وجرت المناورات تحت إشراف قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية.
وتهدف المناورات إلى اختبار جاهزية الوحدات العملياتية، ومراجعة الخطط الأمنية وسيناريوهات العمليات العسكرية المحتملة، والاستفادة من المزايا الجيوسياسية للحرس الثوري في الخليج وبحر عمان، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.