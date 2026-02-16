https://sarabic.ae/20260216/البحرية-الإيرانية-القوات-المسلحة-مستعدة-بالكامل-لمواجهة-أي-سيناريو-1110420856.html
البحرية الإيرانية: القوات المسلحة مستعدة بالكامل لمواجهة أي سيناريو
البحرية الإيرانية: القوات المسلحة مستعدة بالكامل لمواجهة أي سيناريو
سبوتنيك عربي
أكد مساعد الشؤون السياسية في القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة استعداد كامل لمواجهة أي سيناريو محتمل، مشدداً على... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T14:32+0000
2026-02-16T14:32+0000
2026-02-16T14:32+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الإيراني
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085014837_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_73a30f6ac2039d2c88125dfbc4808981.jpg
وقال العميد محمد أكبر زادة، في تصريحات أدلى بها من محافظة هرمزكان جنوبي البلاد، إن "القوات المسلحة ترصد بدقة السفن الأجنبية الموجودة في المنطقة"، مؤكداً أنها تقع ضمن مدى القدرات الدفاعية الإيرانية.وأضاف زادة، أن "القوات المسلحة تتابع تحركات العدو بكامل الجاهزية، ولا تتجاهل التهديدات تحت أي ظرف"، مشيراً إلى أن الاستعدادات الدفاعية قائمة على المراقبة المستمرة والتقييم الدقيق للتطورات الميدانية.ونشرت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، لقطات مصورة من انطلاق مناورات للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، تحت عنوان "السيطرة الذكية على مضيق هرمز".وجرت المناورات تحت إشراف قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية.وتهدف المناورات إلى اختبار جاهزية الوحدات العملياتية، ومراجعة الخطط الأمنية وسيناريوهات العمليات العسكرية المحتملة، والاستفادة من المزايا الجيوسياسية للحرس الثوري في الخليج وبحر عمان، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
https://sarabic.ae/20260216/لاريجاني-لا-نعارض-هدف-ترامب-المعلن-بشأن-منع-امتلاك-إيران-للسلاح-النووي-1110398652.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085014837_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e2cd8d5b455742a8d3041fb45939ab7c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الإيراني, العالم
البحرية الإيرانية: القوات المسلحة مستعدة بالكامل لمواجهة أي سيناريو
أكد مساعد الشؤون السياسية في القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة استعداد كامل لمواجهة أي سيناريو محتمل، مشدداً على الجاهزية التامة في رصد ومتابعة التحركات في المنطقة.
وقال العميد محمد أكبر زادة، في تصريحات أدلى بها من محافظة هرمزكان جنوبي البلاد، إن "القوات المسلحة ترصد بدقة السفن الأجنبية الموجودة في المنطقة"، مؤكداً أنها تقع ضمن مدى القدرات الدفاعية الإيرانية.
وأضاف زادة، أن "القوات المسلحة تتابع تحركات العدو بكامل الجاهزية، ولا تتجاهل التهديدات تحت أي ظرف"، مشيراً إلى أن الاستعدادات الدفاعية قائمة على المراقبة المستمرة والتقييم الدقيق للتطورات الميدانية.
ونشرت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، لقطات مصورة من انطلاق مناورات للقوات البحرية
التابعة للحرس الثوري الإيراني، تحت عنوان "السيطرة الذكية على مضيق هرمز".
وجرت المناورات تحت إشراف قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية.
وتهدف المناورات إلى اختبار جاهزية الوحدات العملياتية، ومراجعة الخطط الأمنية وسيناريوهات العمليات العسكرية المحتملة، والاستفادة من المزايا الجيوسياسية للحرس الثوري في الخليج وبحر عمان، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.