البحرية الإيرانية: القوات المسلحة مستعدة بالكامل لمواجهة أي سيناريو
البحرية الإيرانية: القوات المسلحة مستعدة بالكامل لمواجهة أي سيناريو
وقال العميد محمد أكبر زادة، في تصريحات أدلى بها من محافظة هرمزكان جنوبي البلاد، إن "القوات المسلحة ترصد بدقة السفن الأجنبية الموجودة في المنطقة"، مؤكداً أنها تقع ضمن مدى القدرات الدفاعية الإيرانية.وأضاف زادة، أن "القوات المسلحة تتابع تحركات العدو بكامل الجاهزية، ولا تتجاهل التهديدات تحت أي ظرف"، مشيراً إلى أن الاستعدادات الدفاعية قائمة على المراقبة المستمرة والتقييم الدقيق للتطورات الميدانية.ونشرت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، لقطات مصورة من انطلاق مناورات للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، تحت عنوان "السيطرة الذكية على مضيق هرمز".وجرت المناورات تحت إشراف قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية.وتهدف المناورات إلى اختبار جاهزية الوحدات العملياتية، ومراجعة الخطط الأمنية وسيناريوهات العمليات العسكرية المحتملة، والاستفادة من المزايا الجيوسياسية للحرس الثوري في الخليج وبحر عمان، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
البحرية الإيرانية: القوات المسلحة مستعدة بالكامل لمواجهة أي سيناريو

© AP Photo / Information Technician Second Class Ruskin Navalعبور حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور وسفن حربية أخرى مضيق هرمز إلى الخليج العربي يوم الأحد 26 نوفمبر 2023
عبور حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور وسفن حربية أخرى مضيق هرمز إلى الخليج العربي يوم الأحد 26 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Information Technician Second Class Ruskin Naval
أكد مساعد الشؤون السياسية في القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة استعداد كامل لمواجهة أي سيناريو محتمل، مشدداً على الجاهزية التامة في رصد ومتابعة التحركات في المنطقة.
وقال العميد محمد أكبر زادة، في تصريحات أدلى بها من محافظة هرمزكان جنوبي البلاد، إن "القوات المسلحة ترصد بدقة السفن الأجنبية الموجودة في المنطقة"، مؤكداً أنها تقع ضمن مدى القدرات الدفاعية الإيرانية.
وأضاف زادة، أن "القوات المسلحة تتابع تحركات العدو بكامل الجاهزية، ولا تتجاهل التهديدات تحت أي ظرف"، مشيراً إلى أن الاستعدادات الدفاعية قائمة على المراقبة المستمرة والتقييم الدقيق للتطورات الميدانية.
ونشرت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، لقطات مصورة من انطلاق مناورات للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، تحت عنوان "السيطرة الذكية على مضيق هرمز".
وجرت المناورات تحت إشراف قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية.
وتهدف المناورات إلى اختبار جاهزية الوحدات العملياتية، ومراجعة الخطط الأمنية وسيناريوهات العمليات العسكرية المحتملة، والاستفادة من المزايا الجيوسياسية للحرس الثوري في الخليج وبحر عمان، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
