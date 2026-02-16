https://sarabic.ae/20260216/الحكومة-اللبنانية-تقر-مهلة-4-إلى-8-أشهر-للمرحلة-الثانية-من-حصر-السلاح-1110442036.html

الحكومة اللبنانية تقر مهلة 4 إلى 8 أشهر للمرحلة الثانية من "حصر السلاح"

عقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الاثنين، جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وشارك فيها... 16.02.2026, سبوتنيك عربي

وخلال الجلسة، قدّم قائد الجيش عرضاً حول المرحلة الثانية من الخطة، محدداً مهلة زمنية لإنجازها تتراوح بين أربعة وثمانية أشهر، مشيراً إلى أن التنفيذ بدأ فعلياً في المنطقة الواقعة بين شمال الليطاني ونهر الأولي، حسب موقع "النهار" اللبناني.وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام تناول الأوضاع العامة في البلاد. كما شدد عدد من الوزراء قبيل انعقادها على ضرورة ربط أي خطة تنفيذية بمهل زمنية واضحة، وعلى أولوية تثبيت موعد الانتخابات وفق القانون النافذ.وأكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن "الاحتلال يستدعي وجود مقاومة لطرده"، مشددًا على أن المقاومة في لبنان وطنية وقومية وإسلامية وإنسانية.يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام الفائت.

