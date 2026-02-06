الرئيس اللبناني: تنفيذ حصر السلاح يتم تدريجيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس اللبناني: تنفيذ حصر السلاح يتم تدريجيا
الرئيس اللبناني: تنفيذ حصر السلاح يتم تدريجيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الجمعة، أن قرار حصرية السلاح متخذ، ويطبق تدريجيا، مع مراعاة السلم الأهلي والاستقرار، وأن الاتصالات السياسية جزء من الخطة... 06.02.2026, سبوتنيك عربي
جاء ذلك خلال استقباله في بعبدا، جنز سبان، رئيس الكتلة النيابية في البرلمان الألماني عن الحزب الحاكم (الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي)، بحضور السفير الألماني في لبنان والوفد النيابي المرافق.ولفت إلى أن "الجيش اللبناني أكمل انتشاره في جنوب الليطاني ما عدا الأراضي المحتلة، وبسط سلطته كاملة، دون تسجيل أي إطلاق نار من الأراضي اللبنانية، بينما تتعمد إسرائيل تدمير المنازل ورش المبيدات على الممتلكات والمزارع"، وفقا لصحيفة "الديار" اللبنانية.وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، من مقر السفارة اللبنانية في باريس، الشهر الماضي، التزام الحكومة الكامل بتنفيذ خطة حصر السلاح، مشددا على أن المرحلة الأولى من الخطة شكلت حدثا تاريخيا ولا رجعة فيها عن هذا المسار.وعن مسألة حصر السلاح، أضاف: "نحن ملتزمون بتنفيذ الخطة"، مشيراً إلى التمسك بتطبيق اتفاق الطائف الذي يقضي ببسط سلطة الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم، مؤكداً أنه "لا فرق بين شمال الليطاني أو جنوب الليطاني، فالقانون سيطبق على الجميع".يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام الفائت.
الرئيس اللبناني: تنفيذ حصر السلاح يتم تدريجيا

19:35 GMT 06.02.2026
© AP Photo / Hussein Mallaالرئيس اللبناني، جوزاف عون
الرئيس اللبناني، جوزاف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الجمعة، أن قرار حصرية السلاح متخذ، ويطبق تدريجيا، مع مراعاة السلم الأهلي والاستقرار، وأن الاتصالات السياسية جزء من الخطة المتكاملة مع الخطة العسكرية للجيش.
جاء ذلك خلال استقباله في بعبدا، جنز سبان، رئيس الكتلة النيابية في البرلمان الألماني عن الحزب الحاكم (الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي)، بحضور السفير الألماني في لبنان والوفد النيابي المرافق.
ولفت إلى أن "الجيش اللبناني أكمل انتشاره في جنوب الليطاني ما عدا الأراضي المحتلة، وبسط سلطته كاملة، دون تسجيل أي إطلاق نار من الأراضي اللبنانية، بينما تتعمد إسرائيل تدمير المنازل ورش المبيدات على الممتلكات والمزارع"، وفقا لصحيفة "الديار" اللبنانية.
نائب الأمين العام لـ حزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
نعيم قاسم: حصر السلاح يجب أن يكون جزءًا من بناء الدولة
17 يناير, 13:10 GMT
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، من مقر السفارة اللبنانية في باريس، الشهر الماضي، التزام الحكومة الكامل بتنفيذ خطة حصر السلاح، مشددا على أن المرحلة الأولى من الخطة شكلت حدثا تاريخيا ولا رجعة فيها عن هذا المسار.
وعن مسألة حصر السلاح، أضاف: "نحن ملتزمون بتنفيذ الخطة"، مشيراً إلى التمسك بتطبيق اتفاق الطائف الذي يقضي ببسط سلطة الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم، مؤكداً أنه "لا فرق بين شمال الليطاني أو جنوب الليطاني، فالقانون سيطبق على الجميع".
جلسة الحكومة اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
بدء جلسة الحكومة اللبنانية للاطلاع على تقرير الجيش حول "حصر السلاح"... صور
8 يناير, 09:08 GMT
يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام الفائت.
