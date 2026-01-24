رئيس الوزراء اللبناني: ملتزمون بتنفيذ خطة حصر السلاح دون تراجع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي و موسكو تشترط الانسحاب الأوكراني من دُونْبَاس
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
https://sarabic.ae/20260124/رئيس-الوزراء-اللبناني-ملتزمون-بتنفيذ-خطة-حصر-السلاح-دون-تراجع-1109596483.html
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، من مقر السفارة اللبنانية في باريس، التزام الحكومة الكامل بتنفيذ خطة حصر السلاح، مشدداً على أن المرحلة الأولى من الخطة شكلت حدثاً تاريخياً ولا رجعة فيها عن هذا المسار.
وأفاد سلام بأنه أطلع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على تفاصيل قانون الفجوة المالية، قائلا: "نحن في مرحلة جديدة للدخول في علاقات مع صندوق النقد الدولي"، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام.
نائب الأمين العام لـ حزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
نعيم قاسم: حصر السلاح يجب أن يكون جزءًا من بناء الدولة
17 يناير, 13:10 GMT
وعن مسألة حصر السلاح، أضاف: "نحن ملتزمون بتنفيذ الخطة"، مشيراً إلى التمسك بتطبيق اتفاق الطائف الذي يقضي ببسط سلطة الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم، مؤكداً أنه "لا فرق بين شمال الليطاني أو جنوب الليطاني، فالقانون سيطبق على الجميع".
وفيما يتعلق بدور "الميكانيزم"، أوضح أنه "لم ينتهِ ونحن متمسكون به"، مشيراً إلى أن الحكومة ستعزز وجود المدنيين فيه عند الحاجة.
جلسة الحكومة اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
بدء جلسة الحكومة اللبنانية للاطلاع على تقرير الجيش حول "حصر السلاح"... صور
8 يناير, 09:08 GMT
ونفى أن تكون هناك مواجهة مع الولايات المتحدة، معتبراً إياها "شريكاً أساسياً في لجنة الميكانيزم"، وأنها لم تعلن خروجها منه، كما لم تطلب خروج فرنسا.
وربط سلام عودة الاستثمارات بتحقيق الأمن والأمان في لبنان، وإصلاح القطاع المصرفي، قائلاً: "إذا لم يتوافر الأمن والأمان فلن تأتي الاستثمارات، وما لم يحصل إصلاح في القطاع المصرفي لن تأتي الاستثمارات أيضاً".
وحول مؤتمر دعم الجيش اللبناني، أشار إلى أنه لا يستطيع ضمان نجاحه، لكنه أكد توحيد الجهود لدعم الجيش، والعمل على توسيع قاعدة الدول التي يمكن أن تساهم في دعم القوى العسكرية.
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
إسرائيل ترد على بيان الجيش اللبناني بشأن حصر سلاح "حزب الله"
8 يناير, 08:19 GMT
يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام الفائت.
