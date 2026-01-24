https://sarabic.ae/20260124/رئيس-الوزراء-اللبناني-ملتزمون-بتنفيذ-خطة-حصر-السلاح-دون-تراجع-1109596483.html
رئيس الوزراء اللبناني: ملتزمون بتنفيذ خطة حصر السلاح دون تراجع
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، من مقر السفارة اللبنانية في باريس، التزام الحكومة الكامل بتنفيذ خطة حصر السلاح، مشدداً على أن المرحلة الأولى من الخطة
وأفاد سلام بأنه أطلع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على تفاصيل قانون الفجوة المالية، قائلا: "نحن في مرحلة جديدة للدخول في علاقات مع صندوق النقد الدولي"، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام. وفيما يتعلق بدور "الميكانيزم"، أوضح أنه "لم ينتهِ ونحن متمسكون به"، مشيراً إلى أن الحكومة ستعزز وجود المدنيين فيه عند الحاجة. ونفى أن تكون هناك مواجهة مع الولايات المتحدة، معتبراً إياها "شريكاً أساسياً في لجنة الميكانيزم"، وأنها لم تعلن خروجها منه، كما لم تطلب خروج فرنسا. وحول مؤتمر دعم الجيش اللبناني، أشار إلى أنه لا يستطيع ضمان نجاحه، لكنه أكد توحيد الجهود لدعم الجيش، والعمل على توسيع قاعدة الدول التي يمكن أن تساهم في دعم القوى العسكرية.يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام الفائت.
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، من مقر السفارة اللبنانية في باريس، التزام الحكومة الكامل بتنفيذ خطة حصر السلاح، مشدداً على أن المرحلة الأولى من الخطة شكلت حدثاً تاريخياً ولا رجعة فيها عن هذا المسار.
وأفاد سلام
بأنه أطلع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على تفاصيل قانون الفجوة المالية، قائلا: "نحن في مرحلة جديدة للدخول في علاقات مع صندوق النقد الدولي"، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام.
وعن مسألة حصر السلاح، أضاف: "نحن ملتزمون بتنفيذ الخطة"، مشيراً إلى التمسك بتطبيق اتفاق الطائف الذي يقضي ببسط سلطة الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم، مؤكداً أنه "لا فرق بين شمال الليطاني أو جنوب الليطاني، فالقانون سيطبق على الجميع".
وفيما يتعلق بدور "الميكانيزم
"، أوضح أنه "لم ينتهِ ونحن متمسكون به"، مشيراً إلى أن الحكومة ستعزز وجود المدنيين فيه عند الحاجة.
ونفى أن تكون هناك مواجهة مع الولايات المتحدة، معتبراً إياها "شريكاً أساسياً في لجنة الميكانيزم"، وأنها لم تعلن خروجها منه، كما لم تطلب خروج فرنسا.
وربط سلام عودة الاستثمارات بتحقيق الأمن والأمان في لبنان، وإصلاح القطاع المصرفي، قائلاً: "إذا لم يتوافر الأمن والأمان فلن تأتي الاستثمارات، وما لم يحصل إصلاح في القطاع المصرفي لن تأتي الاستثمارات أيضاً".
وحول مؤتمر دعم الجيش اللبناني
، أشار إلى أنه لا يستطيع ضمان نجاحه، لكنه أكد توحيد الجهود لدعم الجيش، والعمل على توسيع قاعدة الدول التي يمكن أن تساهم في دعم القوى العسكرية.
يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل
، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية
خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام الفائت.