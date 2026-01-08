بدء جلسة الحكومة اللبنانية للاطلاع على تقرير الجيش حول "حصر السلاح"... صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260108/بدء-جلسة-الحكومة-اللبنانية-للاطلاع-على-تقرير-الجيش-حول-حصر-السلاح-صور-1109014897.html
بدء جلسة الحكومة اللبنانية للاطلاع على تقرير الجيش حول "حصر السلاح"... صور
بدء جلسة الحكومة اللبنانية للاطلاع على تقرير الجيش حول "حصر السلاح"... صور
سبوتنيك عربي
انطلقت جلسة مجلس الوزراء اللبناني في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وبحضور جميع الوزراء، اليوم الخميس. 08.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-08T09:08+0000
2026-01-08T09:08+0000
حصري
لبنان
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/08/1109013760_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9b75cd0ae0361eabb26546ee326a6e70.jpg
ووضع المجلس على جدول أعماله عددا من الملفات، أبرزها الاستماع إلى التقرير النهائي لقائد الجيش العماد رودولف هيكل حول المرحلة الأولى من خطة حصرية السلاح.وكانت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني قد أعلنت، في وقت سابق، أن الجيش حقق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح، مؤكدة أن الخطة دخلت مرحلة متقدمة بعد تحقيق نتائج فعّالة وملموسة على الأرض.وأشارت إلى أن هذه المرحلة ركزت على توسيع الحضور العملاني للجيش، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.في المقابل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إن تصريحات الجيش اللبناني "تتنافى مع الواقع"، معتبرة أن "حزب الله" لا يزال موجودا جنوب نهر الليطاني.
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/08/1109013760_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_16158d406ef8feff6e8886699d93db0c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, لبنان, العالم العربي, الأخبار
حصري, لبنان, العالم العربي, الأخبار

بدء جلسة الحكومة اللبنانية للاطلاع على تقرير الجيش حول "حصر السلاح"... صور

09:08 GMT 08.01.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBayجلسة الحكومة اللبنانية
جلسة الحكومة اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
كل المواضيع
حصري
انطلقت جلسة مجلس الوزراء اللبناني في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وبحضور جميع الوزراء، اليوم الخميس.
ووضع المجلس على جدول أعماله عددا من الملفات، أبرزها الاستماع إلى التقرير النهائي لقائد الجيش العماد رودولف هيكل حول المرحلة الأولى من خطة حصرية السلاح.
© Sputnik . Abdul Kader AlBayجلسة الحكومة اللبنانية
جلسة الحكومة اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
جلسة الحكومة اللبنانية
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
وكانت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني قد أعلنت، في وقت سابق، أن الجيش حقق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح، مؤكدة أن الخطة دخلت مرحلة متقدمة بعد تحقيق نتائج فعّالة وملموسة على الأرض.
© Sputnik . Abdul Kader AlBayجلسة الحكومة اللبنانية
جلسة الحكومة اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
جلسة الحكومة اللبنانية
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
وأشارت إلى أن هذه المرحلة ركزت على توسيع الحضور العملاني للجيش، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.
© Sputnik . Abdul Kader AlBayجلسة الحكومة اللبنانية
جلسة الحكومة اللبنانية - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
جلسة الحكومة اللبنانية
© Sputnik . Abdul Kader AlBayجلسة الحكومة اللبنانية
جلسة الحكومة اللبنانية - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
جلسة الحكومة اللبنانية
© Sputnik . Abdul Kader AlBayجلسة الحكومة اللبنانية
جلسة الحكومة اللبنانية - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
جلسة الحكومة اللبنانية
© Sputnik . Abdul Kader AlBayجلسة الحكومة اللبنانية
جلسة الحكومة اللبنانية - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
جلسة الحكومة اللبنانية
© Sputnik . Abdul Kader AlBayجلسة الحكومة اللبنانية
جلسة الحكومة اللبنانية - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
جلسة الحكومة اللبنانية
© Sputnik . Abdul Kader AlBayجلسة الحكومة اللبنانية
جلسة الحكومة اللبنانية - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
جلسة الحكومة اللبنانية
© Sputnik . Abdul Kader AlBayجلسة الحكومة اللبنانية
جلسة الحكومة اللبنانية - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
جلسة الحكومة اللبنانية
1/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
جلسة الحكومة اللبنانية
2/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
جلسة الحكومة اللبنانية
3/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
جلسة الحكومة اللبنانية
4/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
جلسة الحكومة اللبنانية
5/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
جلسة الحكومة اللبنانية
6/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
جلسة الحكومة اللبنانية
7/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
جلسة الحكومة اللبنانية
في المقابل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إن تصريحات الجيش اللبناني "تتنافى مع الواقع"، معتبرة أن "حزب الله" لا يزال موجودا جنوب نهر الليطاني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала