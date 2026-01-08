بدء جلسة الحكومة اللبنانية للاطلاع على تقرير الجيش حول "حصر السلاح"... صور
انطلقت جلسة مجلس الوزراء اللبناني في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وبحضور جميع الوزراء، اليوم الخميس.
ووضع المجلس على جدول أعماله عددا من الملفات، أبرزها الاستماع إلى التقرير النهائي لقائد الجيش العماد رودولف هيكل حول المرحلة الأولى من خطة حصرية السلاح.
وكانت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني قد أعلنت، في وقت سابق، أن الجيش حقق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح، مؤكدة أن الخطة دخلت مرحلة متقدمة بعد تحقيق نتائج فعّالة وملموسة على الأرض.
وأشارت إلى أن هذه المرحلة ركزت على توسيع الحضور العملاني للجيش، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.
في المقابل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إن تصريحات الجيش اللبناني "تتنافى مع الواقع"، معتبرة أن "حزب الله" لا يزال موجودا جنوب نهر الليطاني.