الخارجية الإيرانية: نريد رفع العقوبات بسرعة ولا جدوى من إطالة أمد المفاوضات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260216/الخارجية-الإيرانية-نريد-رفع-العقوبات-بسرعة-ولا-جدوى-من-إطالة-أمد-المفاوضات-1110411039.html
الخارجية الإيرانية: نريد رفع العقوبات بسرعة ولا جدوى من إطالة أمد المفاوضات
الخارجية الإيرانية: نريد رفع العقوبات بسرعة ولا جدوى من إطالة أمد المفاوضات
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي يجري، اليوم، مباحثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، حول البرنامج... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T11:05+0000
2026-02-16T11:05+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg
وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، إن الجولة الثانية من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية ستجرى بشكل غير مباشر، مؤكدًا أن رفع العقوبات لا يمكن فصله عن المباحثات، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الاثنين.ونقلت الوكالة عن بقائي تأكيده أن مفاوضات جنيف بين واشنطن وطهران ستكون بشكل غير مباشر، مشيرًا إلى أنها تشمل أيضا خبراء في المجالات الفنية.وتابع: "نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة ولن نتجاهل تجارب التفاوض السابقة"، مضيفًا: "سنبحث في مفاوضات جنيف مستوى تخصيب اليورانيوم وعدد أجهزة الطرد المركزي".وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن "تغيير مواقف المسؤولين الأمريكيين يبعث برسائل متناقضة ويدل على عدم الجدية".وأضاف: "الأمريكيون قد يستغلون التفاوض لأغراض أخرى ولا يمكننا تجاهل هذا الاحتمال"، مشيرًا إلى أن الموقف الأمريكي بشأن الملف النووي يتجه نحو مزيد من الواقعية".وتابع: "الوقت عامل حاسم ونريد رفع العقوبات بسرعة ولا جدوى من إطالة أمد المفاوضات".وعقدت في العاصمة العمانية مسقط، يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، مباحثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنها جرت بشكل جيد وستستمر.وفي 11 من الشهر نفسه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران تعمل على إعداد مقترح لاتفاق يضمن الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، دون السعي إلى امتلاك أسلحة نووية.
https://sarabic.ae/20260216/لاريجاني-لا-نعارض-هدف-ترامب-المعلن-بشأن-منع-امتلاك-إيران-للسلاح-النووي-1110398652.html
https://sarabic.ae/20260215/إعلام-ترامب-أبلغ-نتنياهو-دعمه-لشن-ضربات-إسرائيلية-ضد-إيران-إذا-فشلت-المفاوضات-1110395332.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_97:0:757:495_1920x0_80_0_0_26a343bb61b67dc9f18c94e42ba5a6ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الإيرانية: نريد رفع العقوبات بسرعة ولا جدوى من إطالة أمد المفاوضات

11:05 GMT 16.02.2026
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© x.com
تابعنا عبر
قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي يجري، اليوم، مباحثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، حول البرنامج النووي الإيراني.
وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، إن الجولة الثانية من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية ستجرى بشكل غير مباشر، مؤكدًا أن رفع العقوبات لا يمكن فصله عن المباحثات، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الاثنين.
ونقلت الوكالة عن بقائي تأكيده أن مفاوضات جنيف بين واشنطن وطهران ستكون بشكل غير مباشر، مشيرًا إلى أنها تشمل أيضا خبراء في المجالات الفنية.
على لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
لاريجاني: لا نعارض هدف ترامب المعلن بشأن منع امتلاك إيران للسلاح النووي
03:52 GMT
وتابع: "نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة ولن نتجاهل تجارب التفاوض السابقة"، مضيفًا: "سنبحث في مفاوضات جنيف مستوى تخصيب اليورانيوم وعدد أجهزة الطرد المركزي".
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن "تغيير مواقف المسؤولين الأمريكيين يبعث برسائل متناقضة ويدل على عدم الجدية".
وأضاف: "الأمريكيون قد يستغلون التفاوض لأغراض أخرى ولا يمكننا تجاهل هذا الاحتمال"، مشيرًا إلى أن الموقف الأمريكي بشأن الملف النووي يتجه نحو مزيد من الواقعية".
وتابع: "الوقت عامل حاسم ونريد رفع العقوبات بسرعة ولا جدوى من إطالة أمد المفاوضات".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
إعلام: ترامب أبلغ نتنياهو دعمه لشن ضربات إسرائيلية ضد إيران إذا فشلت المفاوضات
أمس, 20:28 GMT
وعقدت في العاصمة العمانية مسقط، يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، مباحثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنها جرت بشكل جيد وستستمر.
وفي 11 من الشهر نفسه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران تعمل على إعداد مقترح لاتفاق يضمن الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، دون السعي إلى امتلاك أسلحة نووية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала