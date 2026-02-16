https://sarabic.ae/20260216/خريطة-الكثافة-السكانية-عالميا-من-يتصدر-المشهد؟-1110434471.html

خريطة الكثافة السكانية عالميا... من يتصدر المشهد؟

خريطة الكثافة السكانية عالميا... من يتصدر المشهد؟

يشهد عدد سكان العالم تزايدًا مستمرا، فيما تتركز نسبة كبيرة من سكان الأرض في عدد محدود من الدول. ويمنح هذا الثقل السكاني تلك الدول تأثيرا واسعا في الاقتصاد...

ووفقًا لبيانات "وورلدوميتير"، فإن الدول الأكثر سكانا في العالم هي:الهند – 1.47 مليار نسمةتتربع الهند على صدارة دول العالم من حيث عدد السكان، مع اتساع الفارق بينها وبين الصين. ويعتمد هذا التفوق على قاعدة سكانية شابة ومعدل نمو سنوي يبلغ 0.87%، ما يجعلها تمثل نحو 18% من إجمالي سكان العالم، ويعزز دورها كمحرك رئيسي لسوق العمل العالمي والابتكار التكنولوجي.الصين – 1.41 مليار نسمةبعد سنوات طويلة في المركز الأول، تسجل الصين تراجعا طفيفا في عدد سكانها بمعدل نمو سلبي يصل إلى -0.22%، نتيجة انخفاض معدلات المواليد وارتفاع متوسط الأعمار. ورغم ذلك، تبقى قوة اقتصادية وصناعية كبرى بفضل حجمها السكاني الضخم.الولايات المتحدة – 349 مليون نسمةتحافظ الولايات المتحدة على المرتبة الثالثة عالميا، وتعد الدولة المتقدمة الوحيدة ضمن القائمة التي تسجل نموًا سكانيا مستقرا بنسبة 0.51%. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الهجرة المستمرة التي تعزز التنوع الديموغرافي وتدعم سوق العمل.إندونيسيا – 287 مليون نسمةتمثل إندونيسيا أكبر دولة في جنوب شرق آسيا من حيث السكان، وتتميز بانتشار سكانها عبر آلاف الجزر. ويبلغ معدل نموها 0.76%، مع كثافة سكانية مرتفعة خاصة في جزيرة جاوة، ما يجعلها سوقًا ناشئة واعدة.باكستان – 259 مليون نسمةتسجل باكستان معدل نمو سنوي مرتفعًا يصل إلى 1.6%، ما يفرض تحديات كبيرة على البنية التحتية والخدمات العامة، لكنه في الوقت نفسه يمنحها طاقة بشرية شابة يمكن أن تسهم في دفع عجلة التنمية إذا أُحسن استثمارها.نيجيريا – 242 مليون نسمةتتصدر نيجيريا دول أفريقيا من حيث عدد السكان، وتعد من أسرع دول العالم نموًا بمعدل يتجاوز 2% سنويا، ما يعزز مكانتها كقوة ديموغرافية صاعدة في القارة.البرازيل – 213 مليون نسمةتعد البرازيل الدولة الأكبر سكانًا في أميركا اللاتينية. وعلى الرغم من تباطؤ نموها السنوي إلى 0.35%، فإنها لا تزال تمثل مركز ثقل سكاني واقتصادي مهم في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.بنغلاديش – 177 مليون نسمةتتميز بنغلاديش بكثافة سكانية مرتفعة قياسا إلى مساحتها المحدودة. وقد نجحت في تحقيق تقدم ملحوظ في مجالات الصحة والتعليم، بالتوازي مع معدل نمو يبلغ 1.21%، ما جعلها نموذجًا في إدارة التحديات السكانية.إثيوبيا – 138 مليون نسمةتختتم إثيوبيا قائمة الدول الكبرى، بمعدل نمو مرتفع يصل إلى 2.53%. ويجعلها هذا النمو ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث السكان، وسط تحولات اقتصادية وديموغرافية متسارعة لمواكبة الزيادة المستمرة في عدد السكان.

