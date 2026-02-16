https://sarabic.ae/20260216/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-سنواصل-العمل-على-الحد-من-التهديدات-وإخضاع-أعدائنا-على-خطوط-التماس-1110426996.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنواصل العمل على الحد من التهديدات وإخضاع أعدائنا على خطوط التماس
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنواصل العمل على الحد من التهديدات وإخضاع أعدائنا على خطوط التماس
سبوتنيك عربي
أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي، أيال زامير، حوارًا مع قادة ألوية الاحتياط بمشاركة نائب رئيس الأركان، وقائد الذراع البرية، وعدد من القادة الآخرين، مؤكدًا على... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T15:39+0000
2026-02-16T15:39+0000
2026-02-16T15:39+0000
حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110426413_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2bf5d88e9640e7320655c8c8f74d2737.jpg
وقال زامير: "أدرك حجم المسؤولية الملقاة على عواتقكم، وقد أظهرت الحرب للجميع مدى مركزية ألوية الاحتياط، بما في ذلك قادة الكتائب وقادة الألوية، كجزء أساسي من النواة العملياتية لجيش الدفاع الإسرائيلي. وبفضلكم، حققنا إنجازات عملياتية في جميع ساحات القتال".وأشار إلى أن خطة الجيش متعددة السنوات "حوشن" تهدف إلى تعزيز قوة المناورة البرية القتالية، من خلال بناء التشكيلات، وزيادة القدرة الهجومية، وتعزيز الحركية العملياتية، وتطوير القدرات الروبوتية، ورفع جاهزية مخازن الطوارئ لألوية الاحتياط.وأضاف زامير: "نحن في معركة متعددة الساحات، وسيواصل عام 2026 كونه عامًا نعمل فيه بوتيرة عملياتية-هجومية عالية، لمواصلة إضعاف التهديدات وحسم أعدائنا على خطوط التماس. أُقدّر جهودكم وعملكم – واصلوا على هذا النهج".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني 2026، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة أول اجتماع على مستوى القادة لما يعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وذلك في 19 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة واشنطن، وفق تقارير إعلامية أمريكية ومصادر دبلوماسية.ويهدف الاجتماع إلى جمع قادة الدول المشاركة، إضافة إلى إطلاق مؤتمر موازٍ لجمع التمويلات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع بعد نحو عامين من الحرب، وفق موقع "أكسيوس".
https://sarabic.ae/20260216/كبير-مساعدي-نتنياهو-يحدد-مهلة-لـحماس-لتسليم-سلاحها-1110414716.html
https://sarabic.ae/20260215/الرئاسة-الفلسطينية-وحماس-تطالبان-بتدخل-أممي-فوري-لوقف-الإجراءات-الإسرائيلية-في-الضفة-1110387396.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110426413_86:0:1222:852_1920x0_80_0_0_65be5937ee0c7d579f34bb16747d01c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنواصل العمل على الحد من التهديدات وإخضاع أعدائنا على خطوط التماس
أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي، أيال زامير، حوارًا مع قادة ألوية الاحتياط بمشاركة نائب رئيس الأركان، وقائد الذراع البرية، وعدد من القادة الآخرين، مؤكدًا على الدور المحوري للاحتياط في العمليات العسكرية.
وقال زامير: "أدرك حجم المسؤولية الملقاة على عواتقكم، وقد أظهرت الحرب للجميع مدى مركزية ألوية الاحتياط، بما في ذلك قادة الكتائب وقادة الألوية، كجزء أساسي من النواة العملياتية لجيش الدفاع الإسرائيلي. وبفضلكم، حققنا إنجازات عملياتية في جميع ساحات القتال".
وأشار إلى أن خطة الجيش متعددة السنوات "حوشن" تهدف إلى تعزيز قوة المناورة البرية القتالية، من خلال بناء التشكيلات، وزيادة القدرة الهجومية، وتعزيز الحركية العملياتية، وتطوير القدرات الروبوتية، ورفع جاهزية مخازن الطوارئ لألوية الاحتياط.
وأضاف زامير: "نحن في معركة متعددة الساحات، وسيواصل عام 2026 كونه عامًا نعمل فيه بوتيرة عملياتية-هجومية عالية، لمواصلة إضعاف التهديدات وحسم أعدائنا على خطوط التماس. أُقدّر جهودكم وعملكم – واصلوا على هذا النهج".
وأعلنت الولايات المتحدة
، في 14 يناير/ كانون الثاني 2026، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة
حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة أول اجتماع على مستوى القادة لما يعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وذلك في 19 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة واشنطن، وفق تقارير إعلامية أمريكية ومصادر دبلوماسية.
ويهدف الاجتماع إلى جمع قادة الدول المشاركة، إضافة إلى إطلاق مؤتمر موازٍ لجمع التمويلات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع بعد نحو عامين من الحرب، وفق موقع "أكسيوس".