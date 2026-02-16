عربي
كبير مساعدي نتنياهو يحدد مهلة لـ"حماس" لتسليم سلاحها
أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء الإسرائيلي، يوسي فوكس، أن حركة "حماس" الفلسطينية ستُمنح مهلة 60 يوما لنزع سلاحها، وإلا ستعود إسرائيل إلى الحرب في غزة. 16.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال فوكس في كلمته أمام مؤتمر مجموعة "بشيفا" في القدس، إن "إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلبت هذه المهلة، ونحن نحترم ذلك".وأوضح كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه خلال هذه الفترة، "سيتعين على "حماس" التخلي عن جميع أسلحتها، بما في ذلك البنادق"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأضاف أن "بنادق "الكلاشينكوف" التابعة للحركة ستتم مصادرتها منها بالكامل".وقال: "سنقيّم الأمر، إذا نجح، فهذا ممتاز، وإذا لم ينجح، فسيتعين على الجيش الإسرائيلي إتمام المهمة".وأشار إلى أنه من المرجح أن تتخلى "حماس" عن أسلحتها قبل الانتخابات الإسرائيلية، التي يُحتمل إجراؤها في يونيو/ حزيران المقبل، أو أن يكون الجيش الإسرائيلي قد شنّ حملة عسكرية مكثفة في غزة.وأضاف يوسي فوكس أن "هناك العديد من الأنفاق التي يجب تدميرها أيضا كجزء من العملية، من جانبنا أيضا".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناءً على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء الإسرائيلي، يوسي فوكس، أن حركة "حماس" الفلسطينية ستُمنح مهلة 60 يوما لنزع سلاحها، وإلا ستعود إسرائيل إلى الحرب في غزة.
وقال فوكس في كلمته أمام مؤتمر مجموعة "بشيفا" في القدس، إن "إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلبت هذه المهلة، ونحن نحترم ذلك".
وأوضح كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه خلال هذه الفترة، "سيتعين على "حماس" التخلي عن جميع أسلحتها، بما في ذلك البنادق"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف أن "بنادق "الكلاشينكوف" التابعة للحركة ستتم مصادرتها منها بالكامل".
وأشار إلى أنه غير متأكد من موعد بدء المهلة، لكنها قد تبدأ مع مؤتمر مجلس السلام، يوم الخميس المقبل.
وقال: "سنقيّم الأمر، إذا نجح، فهذا ممتاز، وإذا لم ينجح، فسيتعين على الجيش الإسرائيلي إتمام المهمة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
العثور على "ظرف مشبوه" في مكتب نتنياهو والكشف عن محتواه
08:04 GMT
وأشار إلى أنه من المرجح أن تتخلى "حماس" عن أسلحتها قبل الانتخابات الإسرائيلية، التي يُحتمل إجراؤها في يونيو/ حزيران المقبل، أو أن يكون الجيش الإسرائيلي قد شنّ حملة عسكرية مكثفة في غزة.
وأضاف يوسي فوكس أن "هناك العديد من الأنفاق التي يجب تدميرها أيضا كجزء من العملية، من جانبنا أيضا".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
ترامب: دول مجلس السلام تعهدت بتخصيص نحو 5 مليارات دولار لإعادة إعمار غزة
أمس, 17:05 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناءً على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
