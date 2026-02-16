رسميا... رئيس الفيفا لبناني الجنسية..فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260216/رسميا-رئيس-الفيفا-لبناني-الجنسية-1110421095.html
رسميا... رئيس الفيفا لبناني الجنسية..فيديو
رسميا... رئيس الفيفا لبناني الجنسية..فيديو
سبوتنيك عربي
أصبح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، مواطنًا لبنانيًا، بعد أن استكمل اليوم إجراءات البصمة له ولأفراد عائلته في وزارة الداخلية، بحضور... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T14:30+0000
2026-02-16T14:46+0000
أخبار الفيفا
لبنان
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/07/1095574440_0:162:3062:1884_1920x0_80_0_0_8b9d4e19827fd5be94869d9c63a4a3a0.jpg
وخلال اللقاء، قدّم إنفانتينو للوزير الحجار قميصًا رسميًا صادرًا عن الاتحاد الدولي لكرة القدم يحمل اسمه، إضافة إلى هدية تذكارية من الاتحاد، في خطوة عكست متانة العلاقات وروح التقدير المتبادل بين الجانبين.وكان إنفانتينو قد وصل إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا برفقة عائلته، حيث كان في استقباله حيدر والشحف، إلى جانب ممثل مكتب "فيفا" في دبي عصام السحيباني.وخلال مراسم الاستقبال، قدّم حيدر لإنفانتينو قميص المنتخب اللبناني ممهورًا باسمه والرقم 9، في مبادرة ترحيبية تعبّر عن عمق العلاقة بين الاتحادين اللبناني والدولي.يذكر أن إنفانتينو كان قد زار لبنان في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حيث التقى مع رئيس الجمهورية، وأعلن حينها عزمه على الحصول على الجنسية اللبنانية.
https://sarabic.ae/20260203/سيبيغا-يهاجم-رئيس-الفيفا-بسبب-تصريحاته-عن-العقوبات-على-الفرق-الروسية-1109924619.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/07/1095574440_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_fbd31c07f1a8f223ef6679a6ddb2800e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الفيفا, لبنان, العالم العربي
أخبار الفيفا, لبنان, العالم العربي

رسميا... رئيس الفيفا لبناني الجنسية..فيديو

14:30 GMT 16.02.2026 (تم التحديث: 14:46 GMT 16.02.2026)
© AP Photo / Rebecca Blackwellرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Rebecca Blackwell
تابعنا عبر
أصبح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، مواطنًا لبنانيًا، بعد أن استكمل اليوم إجراءات البصمة له ولأفراد عائلته في وزارة الداخلية، بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار.
وخلال اللقاء، قدّم إنفانتينو للوزير الحجار قميصًا رسميًا صادرًا عن الاتحاد الدولي لكرة القدم يحمل اسمه، إضافة إلى هدية تذكارية من الاتحاد، في خطوة عكست متانة العلاقات وروح التقدير المتبادل بين الجانبين.
وأعرب إنفانتينو عن سعادته بوجوده في لبنان واعتزازه بهذه الزيارة، مؤكدًا التزامه بدعم كرة القدم اللبنانية وتعزيز التعاون مع الاتحاد المحلي. من جهته، شدد رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر على أهمية الزيارة، معتبرًا أنها تسهم في ترسيخ حضور لبنان على الساحة الرياضية الدولية.
وكان إنفانتينو قد وصل إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا برفقة عائلته، حيث كان في استقباله حيدر والشحف، إلى جانب ممثل مكتب "فيفا" في دبي عصام السحيباني.
وخلال مراسم الاستقبال، قدّم حيدر لإنفانتينو قميص المنتخب اللبناني ممهورًا باسمه والرقم 9، في مبادرة ترحيبية تعبّر عن عمق العلاقة بين الاتحادين اللبناني والدولي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس الاتحاد الدولي بكرة القدم جياني إنفانتينو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
سيبيغا يهاجم رئيس الفيفا بسبب تصريحاته عن العقوبات على الفرق الروسية
3 فبراير, 01:27 GMT
يذكر أن إنفانتينو كان قد زار لبنان في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حيث التقى مع رئيس الجمهورية، وأعلن حينها عزمه على الحصول على الجنسية اللبنانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала