رسميا... رئيس الفيفا لبناني الجنسية..فيديو
14:30 GMT 16.02.2026 (تم التحديث: 14:46 GMT 16.02.2026)
© AP Photo / Rebecca Blackwellرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية
© AP Photo / Rebecca Blackwell
أصبح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، مواطنًا لبنانيًا، بعد أن استكمل اليوم إجراءات البصمة له ولأفراد عائلته في وزارة الداخلية، بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار.
وخلال اللقاء، قدّم إنفانتينو للوزير الحجار قميصًا رسميًا صادرًا عن الاتحاد الدولي لكرة القدم يحمل اسمه، إضافة إلى هدية تذكارية من الاتحاد، في خطوة عكست متانة العلاقات وروح التقدير المتبادل بين الجانبين.
وأعرب إنفانتينو عن سعادته بوجوده في لبنان واعتزازه بهذه الزيارة، مؤكدًا التزامه بدعم كرة القدم اللبنانية وتعزيز التعاون مع الاتحاد المحلي. من جهته، شدد رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر على أهمية الزيارة، معتبرًا أنها تسهم في ترسيخ حضور لبنان على الساحة الرياضية الدولية.
رئيس الفيفا يُعبّر عن سعادته بعد نيله الجنسية اللبنانية: أحبّ لبنان pic.twitter.com/n0e21rjfJM— bintjbeil.org (@bintjbeilnews) February 16, 2026
وكان إنفانتينو قد وصل إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا برفقة عائلته، حيث كان في استقباله حيدر والشحف، إلى جانب ممثل مكتب "فيفا" في دبي عصام السحيباني.
وخلال مراسم الاستقبال، قدّم حيدر لإنفانتينو قميص المنتخب اللبناني ممهورًا باسمه والرقم 9، في مبادرة ترحيبية تعبّر عن عمق العلاقة بين الاتحادين اللبناني والدولي.
يذكر أن إنفانتينو كان قد زار لبنان في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حيث التقى مع رئيس الجمهورية، وأعلن حينها عزمه على الحصول على الجنسية اللبنانية.