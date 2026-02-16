https://sarabic.ae/20260216/قرار-إسرائيل-بتحويل-أراضي-الضفة-الغربية-إلى-أملاك-دولة--1110420978.html
قرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى أملاك دولة
قرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى أملاك دولة
أقرت الحكومة الإسرائيلية فتح عملية تسجيل وتسوية الأراضي في الضفة الغربية لأول مرة منذ 1967، مع تصنيف مساحات واسعة كـ"أراضي دولة" وتخصيص ميزانية لإتمام... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
القرارات تشمل رفع السرية عن السجلات وتسهيل شراء الأراضي ونقل صلاحيات تخطيط في الخليل، ما يمهّد لتوسيع الاستيطان وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة.
أقرت الحكومة الإسرائيلية فتح عملية تسجيل وتسوية الأراضي في الضفة الغربية لأول مرة منذ 1967، مع تصنيف مساحات واسعة كـ"أراضي دولة" وتخصيص ميزانية لإتمام الإجراءات.
القرارات تشمل رفع السرية عن السجلات وتسهيل شراء الأراضي ونقل صلاحيات تخطيط في الخليل، ما يمهّد لتوسيع الاستيطان وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة.