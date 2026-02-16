ما هي أهم فوائده؟... "سر" مشروب يمني غزا العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260216/ما-هي-أهم-فوائده؟-سر-مشروب-يمني-غزا-العالم-1110409521.html
ما هي أهم فوائده؟... "سر" مشروب يمني غزا العالم
ما هي أهم فوائده؟... "سر" مشروب يمني غزا العالم
سبوتنيك عربي
أصبح الشاي العدني اليمني، المحضر بمزيج من الشاي الأسود والحليب والتوابل كالهيل والقرنفل والقرفة وأحيانا جوزة الطيب أو الزعفران، يحظى بشعبية واسعة عالميا، ليس... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T10:10+0000
2026-02-16T10:10+0000
مجتمع
أخبار اليمن الأن
الصحة
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101432/40/1014324099_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_b7e517a9b37a4938c220174373e90ce8.jpg
دعم صحة الجهاز الهضمي يساعد الشاي العدني على تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ والغازات بفضل الهيل والقرنفل، كما تهدئ القرفة والحليب بطانة المعدة وتخفف حموضتها، مما يجعله مشروبا مثاليا بعد الوجبات، وفقا لموقع "Yemeni Tea".خصائص مضادة للالتهابات ومعززة للمناعة تحتوي التوابل على مضادات أكسدة طبيعية تساعد في تقليل الالتهاب المزمن ودعم جهاز المناعة، مع تحسين المزاج، خاصة عند استخدام الزعفران أحيانا. صحة القلب والدورة الدموية تساهم القرفة والقرنفل في خفض الكوليسترول الضار وتحسين الدورة الدموية، بينما يربط الشاي الأسود بانخفاض خطر السكتة الدماغية ودعم وظائف الشرايين، ما يجعله مفيدا لصحة القلب. تعزيز الطاقة واليقظة الذهنية يحتوي الشاي الأسود على كافيين معتدل يمنح دفعة نشاط خفيفة، بينما تساعد التوابل والحليب على تعزيز التركيز والشعور بالشبع دون التوتر المرتبط بالقهوة. تحسين المزاج وتخفيف التوتر يساعد الشاي العدني على الاسترخاء وتقليل التوتر والقلق، وتساهم التوابل مثل القرفة والهيل والزعفران في تحسين المزاج، ما يجعله خيارا مثاليا للحظات الهدوء اليومي. صحة الفم وانتعاش النفس يعزز الهيل صحة الفم ويقاوم رائحة الفم الكريهة، بينما يعمل القرنفل كمطهر طبيعي للثة والأسنان، مما يجعله بديلا طبيعيا عن المشروبات السكرية. دعم التمثيل الغذائي وتوازن الوزن يساعد الشاي في تنظيم مستويات السكر في الدم، وقد يساهم "البوليفينول" الموجود فيه في تقليل الدهون مع مرور الوقت، ما يجعله خيارا صحيًا للباحثين عن وزن متوازن. صحة الجهاز التنفسي يساعد القرنفل على تخفيف الاحتقان والهيل كمقشع طبيعي، بينما يفتح البخار الساخن للشاي المجاري التنفسية، ما يجعله مفيدا خلال نزلات البرد والحساسية.ويعتبر الشاي العدني اليمني أكثر من مشروب دافئ، فهو تجربة ثقافية وصحية تعكس التراث اليمني العريق وتقدم فوائد طبيعية متعددة للجسم والعقل.
https://sarabic.ae/20260212/دراسة-الشاي-والقهوة-يرتبطان-بانخفاض-خطر-الإصابة-بالخرف-1110288120.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101432/40/1014324099_262:0:2811:1912_1920x0_80_0_0_7c24ee58a44eb8244830244b666f5161.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, الصحة, منوعات, الأخبار
أخبار اليمن الأن, الصحة, منوعات, الأخبار

ما هي أهم فوائده؟... "سر" مشروب يمني غزا العالم

10:10 GMT 16.02.2026
© AP Photo / Yassir Hassanعدن
عدن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Yassir Hassan
تابعنا عبر
أصبح الشاي العدني اليمني، المحضر بمزيج من الشاي الأسود والحليب والتوابل كالهيل والقرنفل والقرفة وأحيانا جوزة الطيب أو الزعفران، يحظى بشعبية واسعة عالميا، ليس لمذاقه الغني فحسب، بل أيضا لفوائده الصحية المتعددة.
دعم صحة الجهاز الهضمي
يساعد الشاي العدني على تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ والغازات بفضل الهيل والقرنفل، كما تهدئ القرفة والحليب بطانة المعدة وتخفف حموضتها، مما يجعله مشروبا مثاليا بعد الوجبات، وفقا لموقع "Yemeni Tea".
خصائص مضادة للالتهابات ومعززة للمناعة
تحتوي التوابل على مضادات أكسدة طبيعية تساعد في تقليل الالتهاب المزمن ودعم جهاز المناعة، مع تحسين المزاج، خاصة عند استخدام الزعفران أحيانا.
صحة القلب والدورة الدموية
تساهم القرفة والقرنفل في خفض الكوليسترول الضار وتحسين الدورة الدموية، بينما يربط الشاي الأسود بانخفاض خطر السكتة الدماغية ودعم وظائف الشرايين، ما يجعله مفيدا لصحة القلب.
تعزيز الطاقة واليقظة الذهنية
يحتوي الشاي الأسود على كافيين معتدل يمنح دفعة نشاط خفيفة، بينما تساعد التوابل والحليب على تعزيز التركيز والشعور بالشبع دون التوتر المرتبط بالقهوة.
تحسين المزاج وتخفيف التوتر
يساعد الشاي العدني على الاسترخاء وتقليل التوتر والقلق، وتساهم التوابل مثل القرفة والهيل والزعفران في تحسين المزاج، ما يجعله خيارا مثاليا للحظات الهدوء اليومي.
صحة الفم وانتعاش النفس
يعزز الهيل صحة الفم ويقاوم رائحة الفم الكريهة، بينما يعمل القرنفل كمطهر طبيعي للثة والأسنان، مما يجعله بديلا طبيعيا عن المشروبات السكرية.
مرض الخرف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
مجتمع
دراسة: الشاي والقهوة يرتبطان بانخفاض خطر الإصابة بالخرف
12 فبراير, 11:42 GMT
دعم التمثيل الغذائي وتوازن الوزن
يساعد الشاي في تنظيم مستويات السكر في الدم، وقد يساهم "البوليفينول" الموجود فيه في تقليل الدهون مع مرور الوقت، ما يجعله خيارا صحيًا للباحثين عن وزن متوازن.
صحة الجهاز التنفسي
يساعد القرنفل على تخفيف الاحتقان والهيل كمقشع طبيعي، بينما يفتح البخار الساخن للشاي المجاري التنفسية، ما يجعله مفيدا خلال نزلات البرد والحساسية.
ويعتبر الشاي العدني اليمني أكثر من مشروب دافئ، فهو تجربة ثقافية وصحية تعكس التراث اليمني العريق وتقدم فوائد طبيعية متعددة للجسم والعقل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала