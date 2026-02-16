https://sarabic.ae/20260216/ما-هي-أهم-فوائده؟-سر-مشروب-يمني-غزا-العالم-1110409521.html

ما هي أهم فوائده؟... "سر" مشروب يمني غزا العالم

ما هي أهم فوائده؟... "سر" مشروب يمني غزا العالم

أصبح الشاي العدني اليمني، المحضر بمزيج من الشاي الأسود والحليب والتوابل كالهيل والقرنفل والقرفة وأحيانا جوزة الطيب أو الزعفران، يحظى بشعبية واسعة عالميا

دعم صحة الجهاز الهضمي يساعد الشاي العدني على تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ والغازات بفضل الهيل والقرنفل، كما تهدئ القرفة والحليب بطانة المعدة وتخفف حموضتها، مما يجعله مشروبا مثاليا بعد الوجبات، وفقا لموقع "Yemeni Tea".خصائص مضادة للالتهابات ومعززة للمناعة تحتوي التوابل على مضادات أكسدة طبيعية تساعد في تقليل الالتهاب المزمن ودعم جهاز المناعة، مع تحسين المزاج، خاصة عند استخدام الزعفران أحيانا. صحة القلب والدورة الدموية تساهم القرفة والقرنفل في خفض الكوليسترول الضار وتحسين الدورة الدموية، بينما يربط الشاي الأسود بانخفاض خطر السكتة الدماغية ودعم وظائف الشرايين، ما يجعله مفيدا لصحة القلب. تعزيز الطاقة واليقظة الذهنية يحتوي الشاي الأسود على كافيين معتدل يمنح دفعة نشاط خفيفة، بينما تساعد التوابل والحليب على تعزيز التركيز والشعور بالشبع دون التوتر المرتبط بالقهوة. تحسين المزاج وتخفيف التوتر يساعد الشاي العدني على الاسترخاء وتقليل التوتر والقلق، وتساهم التوابل مثل القرفة والهيل والزعفران في تحسين المزاج، ما يجعله خيارا مثاليا للحظات الهدوء اليومي. صحة الفم وانتعاش النفس يعزز الهيل صحة الفم ويقاوم رائحة الفم الكريهة، بينما يعمل القرنفل كمطهر طبيعي للثة والأسنان، مما يجعله بديلا طبيعيا عن المشروبات السكرية. دعم التمثيل الغذائي وتوازن الوزن يساعد الشاي في تنظيم مستويات السكر في الدم، وقد يساهم "البوليفينول" الموجود فيه في تقليل الدهون مع مرور الوقت، ما يجعله خيارا صحيًا للباحثين عن وزن متوازن. صحة الجهاز التنفسي يساعد القرنفل على تخفيف الاحتقان والهيل كمقشع طبيعي، بينما يفتح البخار الساخن للشاي المجاري التنفسية، ما يجعله مفيدا خلال نزلات البرد والحساسية.ويعتبر الشاي العدني اليمني أكثر من مشروب دافئ، فهو تجربة ثقافية وصحية تعكس التراث اليمني العريق وتقدم فوائد طبيعية متعددة للجسم والعقل.

