دراسة: الشاي والقهوة يرتبطان بانخفاض خطر الإصابة بالخرف
دراسة: الشاي والقهوة يرتبطان بانخفاض خطر الإصابة بالخرف
أفادت دراسة أمريكية حديثة، نُشرت في مجلة "غاما"، بأن شرب الشاي والقهوة يرتبط بالحفاظ على وظائف الدماغ وانخفاض خطر الإصابة بالخرف.
وأوضح الباحثون في الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من القهوة المحتوية على الكافيين، كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 18% مقارنة بمن تناولوا كميات أقل، كما انخفض خطر الإصابة بنسبة 16% لدى من شربوا كميات أكبر من الشاي، وفقا لموقع "ساينس أليرت" العلمي. في المقابل، لم تُظهر القهوة منزوعة الكافيين أي ارتباط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف أو بتحسن الأداء العقلي، وفق الباحثين. وأشار فريق الدراسة إلى أن المركبات النشطة بيولوجيًا في القهوة والشاي، مثل الكافيين والـ"بوليفينولات"، قد تسهم في تقليل الالتهابات والتلف في الخلايا العصبية، ما قد يساعد في الحماية من التدهور المعرفي. ومع ذلك، شددت الدراسة على أنها لا تثبت أن الكافيين يحمي الدماغ، إذ خلص الباحثون إلى أن تأثيره كان محدودًا، مؤكدين وجود وسائل أكثر فاعلية للحفاظ على الوظائف العقلية مع التقدم في العمر، مثل ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي صحي، والحصول على قسط كافٍ من النوم.
دراسة: الشاي والقهوة يرتبطان بانخفاض خطر الإصابة بالخرف
أفادت دراسة أمريكية حديثة، نُشرت في مجلة "غاما"، بأن شرب الشاي والقهوة يرتبط بالحفاظ على وظائف الدماغ وانخفاض خطر الإصابة بالخرف.
وأوضح الباحثون في الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من القهوة المحتوية على الكافيين، كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 18% مقارنة بمن تناولوا كميات أقل، كما انخفض خطر الإصابة بنسبة 16% لدى من شربوا كميات أكبر من الشاي، وفقا لموقع
"ساينس أليرت" العلمي.
واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات نحو 132 ألف مشارك على مدى 43 عامًا، وأظهرت أن من استهلكوا كميات أكبر من الشاي والقهوة سجّلوا تراجعًا أبطأ في القدرات العقلية مقارنة بمن تناولوا كميات أقل.
في المقابل، لم تُظهر القهوة منزوعة الكافيين أي ارتباط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف
أو بتحسن الأداء العقلي، وفق الباحثين.
وأشار فريق الدراسة إلى أن المركبات النشطة بيولوجيًا في القهوة والشاي، مثل الكافيين والـ"بوليفينولات"، قد تسهم في تقليل الالتهابات والتلف في الخلايا العصبية، ما قد يساعد في الحماية من التدهور المعرفي.
وقال الباحث الرئيسي دانيال وانغ، اختصاصي التغذية في مؤسسة "ماس جنرال بريغهام" في بوسطن، إن "أقوى الارتباطات الإيجابية ظهرت عند مستويات معتدلة من الاستهلاك، بنحو كوبين إلى 3 أكواب يوميًا من القهوة المحتوية على الكافيين، وكوب إلى كوبين يوميًا من الشاي".
ومع ذلك، شددت الدراسة على أنها لا تثبت أن الكافيين يحمي الدماغ
، إذ خلص الباحثون إلى أن تأثيره كان محدودًا، مؤكدين وجود وسائل أكثر فاعلية للحفاظ على الوظائف العقلية مع التقدم في العمر، مثل ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي صحي، والحصول على قسط كافٍ من النوم.