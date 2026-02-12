https://sarabic.ae/20260212/دراسة-الشاي-والقهوة-يرتبطان-بانخفاض-خطر-الإصابة-بالخرف-1110288120.html

دراسة: الشاي والقهوة يرتبطان بانخفاض خطر الإصابة بالخرف

دراسة: الشاي والقهوة يرتبطان بانخفاض خطر الإصابة بالخرف

أفادت دراسة أمريكية حديثة، نُشرت في مجلة "غاما"، بأن شرب الشاي والقهوة يرتبط بالحفاظ على وظائف الدماغ وانخفاض خطر الإصابة بالخرف. 12.02.2026

وأوضح الباحثون في الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من القهوة المحتوية على الكافيين، كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 18% مقارنة بمن تناولوا كميات أقل، كما انخفض خطر الإصابة بنسبة 16% لدى من شربوا كميات أكبر من الشاي، وفقا لموقع "ساينس أليرت" العلمي. في المقابل، لم تُظهر القهوة منزوعة الكافيين أي ارتباط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف أو بتحسن الأداء العقلي، وفق الباحثين. وأشار فريق الدراسة إلى أن المركبات النشطة بيولوجيًا في القهوة والشاي، مثل الكافيين والـ"بوليفينولات"، قد تسهم في تقليل الالتهابات والتلف في الخلايا العصبية، ما قد يساعد في الحماية من التدهور المعرفي. ومع ذلك، شددت الدراسة على أنها لا تثبت أن الكافيين يحمي الدماغ، إذ خلص الباحثون إلى أن تأثيره كان محدودًا، مؤكدين وجود وسائل أكثر فاعلية للحفاظ على الوظائف العقلية مع التقدم في العمر، مثل ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي صحي، والحصول على قسط كافٍ من النوم.

