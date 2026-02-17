https://sarabic.ae/20260217/الحرس-الثوري-يهدد-باستهداف-شامل-للقواعد-والمصالح-الأمريكية-بالمنطقة-في-حال-أي-ضربة-جديدة-ضد-إيران-1110446486.html

الحرس الثوري يهدد باستهداف شامل للقواعد والمصالح الأمريكية بالمنطقة في حال أي ضربة جديدة ضد إيران

الحرس الثوري يهدد باستهداف شامل للقواعد والمصالح الأمريكية بالمنطقة في حال أي ضربة جديدة ضد إيران

سبوتنيك عربي

حذّر مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني للشؤون الثقافية والإعلامية، حميد رضا مقدم فر، من أن أي ضربة عسكرية أمريكية محتملة ستقابل برد واسع النطاق يستهدف... 17.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-17T07:01+0000

2026-02-17T07:01+0000

2026-02-17T07:01+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتفاق النووي الإيراني

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109285875_28:0:1880:1042_1920x0_80_0_0_5bacda2e0e40212e0ebd2d7f25f158db.jpg

وقال مقدم فر، إن طهران أوصلت رسائل عبر عدد من دول المنطقة إلى الجانب الأمريكي، مفادها بأن الرد هذه المرة لن يقتصر على استهداف قواعد محددة كما حدث سابقاً، بل سيشمل كافة القواعد والمصالح الأمريكية.وأضاف أن "الرسائل تضمنت تحذيراً من أن الاستثمارات والمصالح المرتبطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره في بعض دول المنطقة قد تكون ضمن الأهداف في حال وقوع تصعيد عسكري"، معتبراً أن أي مواجهة جديدة ستكون مختلفة من حيث طبيعة ونطاق الرد.وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأنه سيشارك بشكل غير مباشر في المحادثات مع إيران، والتي ستعقد في جنيف اليوم الثلاثاء.وقال ترامب في تصريحات صحافية: "سأشارك في تلك المحادثات (مع إيران) بشكل غير مباشر".وأضاف أن المحادثات "ستكون مهمة للغاية، وسنرى ما يمكن أن يحدث".ومن المقرر أن يعقد ممثلو طهران وواشنطن الجولة الثانية من المشاورات حول البرنامج النووي الإيراني في جنيف اليوم الثلاثاء، في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إشارات من الجانب الإيراني تدلّ على استعداده للتسويات.وتترأس الوفد الإيراني وزارة الخارجية برئاسة عباس عراقجي، فيما يترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف.وعُقدت الجولة السابقة من المحادثات في السادس من فبراير بوساطة عُمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام عدة أشهر في حوار الجانبين نتج عن دخول النزاع الإيراني الإسرائيلي مرحلته العلنية في يونيو 2025، والذي انضمت إليه الولايات المتحدة.ومع ذلك، شدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الجمهورية الإسلامية تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم حتى لو أدى ذلك إلى الحرب.

https://sarabic.ae/20260216/إعلام-واشنطن-وطهران-قد-تبحثان-منح-أمريكا-وصولا-مميزا-إلى-موارد-إيران-1110443608.html

https://sarabic.ae/20260216/لاريجاني-لا-نعارض-هدف-ترامب-المعلن-بشأن-منع-امتلاك-إيران-للسلاح-النووي-1110398652.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم