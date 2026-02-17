https://sarabic.ae/20260217/الخارجية-الأمريكية-جميع-الدول-النووية-يجب-أن-تشارك-في-المحادثات-الرامية-إلى-إنهاء-سباق-التسلح-1110463767.html

الخارجية الأمريكية: جميع الدول النووية يجب أن تشارك في المحادثات الرامية إلى إنهاء سباق التسلح

الخارجية الأمريكية: جميع الدول النووية يجب أن تشارك في المحادثات الرامية إلى إنهاء سباق التسلح

سبوتنيك عربي

أفاد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي كريستوفر يو، بأن وزارة الخارجية الأميركية لا تملك معلومات عن أي اتفاقات محتملة حول... 17.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-17T16:27+0000

2026-02-17T16:27+0000

2026-02-17T16:27+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105140501_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_46341a92f47e03282985c48fd61ebe30.jpg

وقال يو، خلال كلمة في منتدى معهد هدسون، ردا على التقارير التي تحدثت عن وجود نوع من "الاتفاق الشرفي" بين روسيا والولايات المتحدة للالتزام بمعاهدة نيو ستارت بعد انتهائها: "لا أعلم بوجود مثل هذا الاتفاق، وهذا الأمر ما زال في يد الرئيس (دونالد ترامب)".وأضاف يو، أن ترامب يدعو إلى الحد من الأسلحة النووية، معتبرًا أن انتهاء معاهدة "نيو ستارت" بين الولايات المتحدة وروسيا يتيح فرصة للانتقال إلى مرحلة جديدة من الاستقرار الاستراتيجي. وتوقع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي كريستوفر يو، اليوم الثلاثاء، عقد مناقشات مع روسيا والصين الأسبوع المقبل في جنيف وفيينا.وقال يو، خلال فعالية في معهد هدسون للأبحاث: "سأتواجد في جنيف الأسبوع المقبل، وأتوقع وآمل أن تكون لدينا مناقشات مثمرة مع كلا الطرفين (روسيا والصين). وكذلك في فيينا".وذكر مساعد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي كريستوفر يو، اليوم الثلاثاء، بأن جميع الدول النووية يجب أن تشارك في المحادثات الرامية إلى إنهاء سباق التسلح النووي. وأضاف يو: "نحتاج أن تواصل دول العالم الضغط لضمان مشاركة جميع الدول المالكة للأسلحة النووية في هذه المحادثات الرامية إلى وقف سباق التسلح النووي".ولفت إلى أن الولايات المتحدة تعتبر "المظلة النووية" التي توفرها لحلفائها عنصرًا مهمًا لمنع انتشار الأسلحة النووية.وأوضح قائلا: "أعتقد أن الأمر لا يُفهم أحيانًا جيدًا، فعند تمديد الردع إلى حلفائنا وخلق هذه المظلة النووية التي تحميهم، تقوم الولايات المتحدة بدور أكبر في منع الانتشار أكثر من أي أداة أخرى تقريبًا".وأعلن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، يوم 11 فبراير/ شباط الجاري، أن الإدارة الأمريكية تتفاوض مع روسيا على نسخة محدثة من معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت).وقال للصحفيين: "هذه مفاوضات جارية. من الواضح أن إحدى أبرز سمات السياسة الخارجية للرئيس (دونالد ترامب) هي معارضته لانتشار الأسلحة النووية. وأعتقد أن أسوأ ما يمكن أن يحدث للشعب الأمريكي هو ازدياد عدد الأنظمة حول العالم التي تمتلك أسلحة نووية. تُعد معاهدة ستارت جزءًا مهمًا من هذا المسعى. ستكون مختلفة عما كانت عليه، وهذا جزء من المفاوضات التي نجريها مع الروس".

https://sarabic.ae/20260211/فانس-الولايات-المتحدة-تواصل-محادثاتها-مع-روسيا-بشأن-معاهدة--نيو-ستارت-1110260094.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية