الخارجية الأمريكية: جميع الدول النووية يجب أن تشارك في المحادثات الرامية إلى إنهاء سباق التسلح

أفاد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي كريستوفر يو، بأن وزارة الخارجية الأميركية لا تملك معلومات عن أي اتفاقات محتملة حول الالتزام بقيود معاهدة "نيو ستارت" بعد انتهاء صلاحيتها.
وقال يو، خلال كلمة في منتدى معهد هدسون، ردا على التقارير التي تحدثت عن وجود نوع من "الاتفاق الشرفي" بين روسيا والولايات المتحدة للالتزام بمعاهدة نيو ستارت بعد انتهائها: "لا أعلم بوجود مثل هذا الاتفاق، وهذا الأمر ما زال في يد الرئيس (دونالد ترامب)".
وأضاف يو، أن ترامب يدعو إلى الحد من الأسلحة النووية، معتبرًا أن انتهاء معاهدة "نيو ستارت" بين الولايات المتحدة وروسيا يتيح فرصة للانتقال إلى مرحلة جديدة من الاستقرار الاستراتيجي.
وأوضح "لقد دعا الرئيس ترامب منذ فترة طويلة إلى عالم يضم عددًا أقل من الأسلحة النووية، كما أن انتهاء معاهدة نيو ستارت يوفر للولايات المتحدة وغيرها فرصة للدخول في المرحلة التالية من الاستقرار الاستراتيجي والحد من التسلح لتحقيق هذا الهدف".
وتوقع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي كريستوفر يو، اليوم الثلاثاء، عقد مناقشات مع روسيا والصين الأسبوع المقبل في جنيف وفيينا.
وقال يو، خلال فعالية في معهد هدسون للأبحاث: "سأتواجد في جنيف الأسبوع المقبل، وأتوقع وآمل أن تكون لدينا مناقشات مثمرة مع كلا الطرفين (روسيا والصين). وكذلك في فيينا".
جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
فانس: الولايات المتحدة تواصل محادثاتها مع روسيا بشأن معاهدة " نيو ستارت"
11 فبراير, 14:09 GMT
وذكر مساعد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي كريستوفر يو، اليوم الثلاثاء، بأن جميع الدول النووية يجب أن تشارك في المحادثات الرامية إلى إنهاء سباق التسلح النووي.
وأضاف يو: "نحتاج أن تواصل دول العالم الضغط لضمان مشاركة جميع الدول المالكة للأسلحة النووية في هذه المحادثات الرامية إلى وقف سباق التسلح النووي".
ووفقا له فإن المحادثات المستقبلية حول الاستقرار الاستراتيجي قد تتناول قضايا التجارب النووية وآليات التحقق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستعود إلى إجراء الاختبارات النووية "على قدم المساواة"، دون اللجوء إلى تفجيرات جوية ضخمة.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تعتبر "المظلة النووية" التي توفرها لحلفائها عنصرًا مهمًا لمنع انتشار الأسلحة النووية.
وأوضح قائلا: "أعتقد أن الأمر لا يُفهم أحيانًا جيدًا، فعند تمديد الردع إلى حلفائنا وخلق هذه المظلة النووية التي تحميهم، تقوم الولايات المتحدة بدور أكبر في منع الانتشار أكثر من أي أداة أخرى تقريبًا".
وأعلن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، يوم 11 فبراير/ شباط الجاري، أن الإدارة الأمريكية تتفاوض مع روسيا على نسخة محدثة من معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت).
وقال للصحفيين: "هذه مفاوضات جارية. من الواضح أن إحدى أبرز سمات السياسة الخارجية للرئيس (دونالد ترامب) هي معارضته لانتشار الأسلحة النووية. وأعتقد أن أسوأ ما يمكن أن يحدث للشعب الأمريكي هو ازدياد عدد الأنظمة حول العالم التي تمتلك أسلحة نووية. تُعد معاهدة ستارت جزءًا مهمًا من هذا المسعى. ستكون مختلفة عما كانت عليه، وهذا جزء من المفاوضات التي نجريها مع الروس".
