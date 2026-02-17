عربي
الخارحية العمانية: مفاوضات جنيف أحرزت تقدما ملموسا يمهد السبيل لاستمرارها
وقال البوسعيدي عبر منصة "إكس": "اختُتمت في جنيف المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بتحقيق تقدّم جيد نحو تحديد الأهداف المشتركة والقضايا الفنية ذات الصلة"، واصفاً أن المباحثات "اتسمت بأجواء وروح بناءة".وأضاف: "بذلنا معاً جهوداً جدّية لوضع عدد من المبادئ التوجيهية لِلاتفاق النهائي.. وقد كان لمساهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، تقديرٌ كبير".وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني قد بدأت في جنيف.وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية: "بدأت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بعملية تبادل الرسائل، بوساطة من سلطنة عُمان".وبحسب وكالة أنباء "تسنيم"، فإن طهران تصر على الرفع الكامل للعقوبات وتريد مناقشة تدابير بناء الثقة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.وأوضحت أن المفاوضات ستكون حصرا على القضية النووية ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
الخارحية العمانية: مفاوضات جنيف أحرزت تقدما ملموسا يمهد السبيل لاستمرارها

15:35 GMT 17.02.2026
وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي
أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الثلاثاء، اختتام المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف بتحقيق "تقدّم جيد".
وقال البوسعيدي عبر منصة "إكس": "اختُتمت في جنيف المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بتحقيق تقدّم جيد نحو تحديد الأهداف المشتركة والقضايا الفنية ذات الصلة"، واصفاً أن المباحثات "اتسمت بأجواء وروح بناءة".
وأضاف: "بذلنا معاً جهوداً جدّية لوضع عدد من المبادئ التوجيهية لِلاتفاق النهائي.. وقد كان لمساهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، تقديرٌ كبير".
وأشار الوزير العماني إلى أنه "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به، وقد غادر الأطراف وهم يمتلكون خطوات واضحة يجب اتخاذها قبل الاجتماع المقبل".
وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني قد بدأت في جنيف.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية: "بدأت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بعملية تبادل الرسائل، بوساطة من سلطنة عُمان".
وبحسب وكالة أنباء "تسنيم"، فإن طهران تصر على الرفع الكامل للعقوبات وتريد مناقشة تدابير بناء الثقة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.

وأشارت وكالة "إيرنا" إلى أن الجولة انطلقت عملياً، منذ أمس، عبر مشاورات تمهيدية بين إيران وسلطنة عُمان، جرى خلالها عرض وجهات نظر طهران.

وأوضحت أن المفاوضات ستكون حصرا على القضية النووية ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
