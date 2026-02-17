https://sarabic.ae/20260217/الخارحية-العمانية-مفاوضات-جنيف-أحرزت-تقدما-ملموسا-يمهد-السبيل-لاستمرارها-1110461366.html
الخارحية العمانية: مفاوضات جنيف أحرزت تقدما ملموسا يمهد السبيل لاستمرارها
الخارحية العمانية: مفاوضات جنيف أحرزت تقدما ملموسا يمهد السبيل لاستمرارها
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الثلاثاء، اختتام المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف بتحقيق "تقدّم جيد". 17.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-17T15:35+0000
2026-02-17T15:35+0000
2026-02-17T15:35+0000
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071717192_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_486e9d4254448f7b2655ec3f65404f72.jpg
وقال البوسعيدي عبر منصة "إكس": "اختُتمت في جنيف المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بتحقيق تقدّم جيد نحو تحديد الأهداف المشتركة والقضايا الفنية ذات الصلة"، واصفاً أن المباحثات "اتسمت بأجواء وروح بناءة".وأضاف: "بذلنا معاً جهوداً جدّية لوضع عدد من المبادئ التوجيهية لِلاتفاق النهائي.. وقد كان لمساهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، تقديرٌ كبير".وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني قد بدأت في جنيف.وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية: "بدأت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بعملية تبادل الرسائل، بوساطة من سلطنة عُمان".وبحسب وكالة أنباء "تسنيم"، فإن طهران تصر على الرفع الكامل للعقوبات وتريد مناقشة تدابير بناء الثقة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.وأوضحت أن المفاوضات ستكون حصرا على القضية النووية ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
https://sarabic.ae/20260217/وزير-الخارجية-الايراني-يعلن-إجراء-مباحثات-أكثر-جدية-من-الجولة-السابقة-1110458864.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071717192_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dfe94f0fd8339c55aef2d8c4d9451584.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي
الخارحية العمانية: مفاوضات جنيف أحرزت تقدما ملموسا يمهد السبيل لاستمرارها
أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الثلاثاء، اختتام المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف بتحقيق "تقدّم جيد".
وقال البوسعيدي عبر منصة "إكس": "اختُتمت في جنيف المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بتحقيق تقدّم جيد نحو تحديد الأهداف المشتركة والقضايا الفنية ذات الصلة"، واصفاً أن المباحثات "اتسمت بأجواء وروح بناءة".
وأضاف: "بذلنا معاً جهوداً جدّية لوضع عدد من المبادئ التوجيهية لِلاتفاق النهائي.. وقد كان لمساهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، تقديرٌ كبير".
وأشار الوزير العماني إلى أنه "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به، وقد غادر الأطراف وهم يمتلكون خطوات واضحة يجب اتخاذها قبل الاجتماع المقبل".
وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني قد بدأت في جنيف.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية: "بدأت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بعملية تبادل الرسائل، بوساطة من سلطنة عُمان".
وبحسب وكالة أنباء "تسنيم"، فإن طهران تصر على الرفع الكامل للعقوبات وتريد مناقشة تدابير بناء الثقة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.
وأشارت وكالة "إيرنا" إلى أن الجولة انطلقت عملياً، منذ أمس، عبر مشاورات تمهيدية بين إيران وسلطنة عُمان، جرى خلالها عرض وجهات نظر طهران.
وأوضحت أن المفاوضات ستكون حصرا على القضية النووية ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.