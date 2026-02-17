انطلاق المفاوضات الإيرانية الأمريكية في جنيف

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
انطلاق المفاوضات الإيرانية الأمريكية في جنيف
أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني قد بدأت في جنيف.
إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية: "بدأت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بعملية تبادل الرسائل، بوساطة من سلطنة عُمان".وأشارت وكالة "إيرنا" إلى أن الجولة انطلقت عملياً، منذ أمس، عبر مشاورات تمهيدية بين إيران وسلطنة عُمان، جرى خلالها عرض وجهات نظر طهران.وأوضحت أن المفاوضات ستكون حصرا على القضية النووية ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.وكانت قد أوضحت تقارير إعلامية، أن المفاوضات الإيرانية الأمريكية تجري في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.ويترأس وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وفد بلاده في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، ويترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.وعقدت الجولة السابقة من المحادثات، في السادس من فبراير/شباط، بوساطة عمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام عدة أشهر في حوار الجانبين نتج عن دخول النزاع الإيراني الإسرائيلي مرحلته العلنية في يونيو/حزيران 2025، والذي انضمت إليه الولايات المتحدة.ومع ذلك، شدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الجمهورية الإسلامية تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم حتى لو أدى ذلك إلى الحرب.الحرس الثوري يهدد باستهداف شامل للقواعد والمصالح الأمريكية بالمنطقة في حال أي ضربة جديدة ضد إيران‌‏إيران توافق على زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية
أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني قد بدأت في جنيف.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية: "بدأت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بعملية تبادل الرسائل، بوساطة من سلطنة عُمان".

وبحسب وكالة أنباء "تسنيم"، فإن طهران تصر على الرفع الكامل للعقوبات وتريد مناقشة تدابير بناء الثقة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.

وأشارت وكالة "إيرنا" إلى أن الجولة انطلقت عملياً، منذ أمس، عبر مشاورات تمهيدية بين إيران وسلطنة عُمان، جرى خلالها عرض وجهات نظر طهران.
وأوضحت أن المفاوضات ستكون حصرا على القضية النووية ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

ووفقا للوكالة، فإن الجانب الأمريكي أجرى صباح اليوم لقاءات مع وزير الخارجية العُماني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم خلال تلك اللقاءات نقل المواقف الإيرانية بشأن الملف النووي ورفع العقوبات وإطار أي تفاهم محتمل.

وكانت قد أوضحت تقارير إعلامية، أن المفاوضات الإيرانية الأمريكية تجري في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
ترامب: سأشارك بشكل غير مباشر في المحادثات الأمريكية الإيرانية في جنيف
02:00 GMT
ويترأس وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وفد بلاده في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، ويترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.

وقبل ساعات من انطلاق الجولة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيكون "منخرطاً بشكل غير مباشر" في هذه المباحثات، مضيفاً: "أعتقد أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق. لا أظن أنهم يرغبون في تحمّل عواقب عدم إبرام اتفاق".

وعقدت الجولة السابقة من المحادثات، في السادس من فبراير/شباط، بوساطة عمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام عدة أشهر في حوار الجانبين نتج عن دخول النزاع الإيراني الإسرائيلي مرحلته العلنية في يونيو/حزيران 2025، والذي انضمت إليه الولايات المتحدة.
ومع ذلك، شدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الجمهورية الإسلامية تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم حتى لو أدى ذلك إلى الحرب.
الحرس الثوري يهدد باستهداف شامل للقواعد والمصالح الأمريكية بالمنطقة في حال أي ضربة جديدة ضد إيران
‌‏إيران توافق على زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية
