https://sarabic.ae/20260217/انطلاق-المفاوضات-الإيرانية-الأمريكية-في-جنيف-1110451155.html
انطلاق المفاوضات الإيرانية الأمريكية في جنيف
انطلاق المفاوضات الإيرانية الأمريكية في جنيف
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني قد بدأت في جنيف. 17.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-17T10:19+0000
2026-02-17T10:19+0000
2026-02-17T10:19+0000
إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096827468_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c8c2b6ab55d0620a0291680cf3f5998f.jpg
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية: "بدأت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بعملية تبادل الرسائل، بوساطة من سلطنة عُمان".وأشارت وكالة "إيرنا" إلى أن الجولة انطلقت عملياً، منذ أمس، عبر مشاورات تمهيدية بين إيران وسلطنة عُمان، جرى خلالها عرض وجهات نظر طهران.وأوضحت أن المفاوضات ستكون حصرا على القضية النووية ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.وكانت قد أوضحت تقارير إعلامية، أن المفاوضات الإيرانية الأمريكية تجري في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.ويترأس وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وفد بلاده في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، ويترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.وعقدت الجولة السابقة من المحادثات، في السادس من فبراير/شباط، بوساطة عمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام عدة أشهر في حوار الجانبين نتج عن دخول النزاع الإيراني الإسرائيلي مرحلته العلنية في يونيو/حزيران 2025، والذي انضمت إليه الولايات المتحدة.ومع ذلك، شدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الجمهورية الإسلامية تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم حتى لو أدى ذلك إلى الحرب.الحرس الثوري يهدد باستهداف شامل للقواعد والمصالح الأمريكية بالمنطقة في حال أي ضربة جديدة ضد إيرانإيران توافق على زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية
https://sarabic.ae/20260217/ترامب-يقول-إنه-سيشارك-بشكل-غير-مباشر-في-المحادثات-الأميركية-الإيرانية-في-جنيف-1110444087.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096827468_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_b047f568c3ceae3a704ca0d039875d27.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
انطلاق المفاوضات الإيرانية الأمريكية في جنيف
أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني قد بدأت في جنيف.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية: "بدأت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بعملية تبادل الرسائل، بوساطة من سلطنة عُمان".
وبحسب وكالة أنباء "تسنيم"، فإن طهران تصر على الرفع الكامل للعقوبات وتريد مناقشة تدابير بناء الثقة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.
وأشارت وكالة "إيرنا" إلى أن الجولة انطلقت عملياً، منذ أمس، عبر مشاورات تمهيدية بين إيران وسلطنة عُمان، جرى خلالها عرض وجهات نظر طهران.
وأوضحت أن المفاوضات ستكون حصرا على القضية النووية ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
ووفقا للوكالة، فإن الجانب الأمريكي أجرى صباح اليوم لقاءات مع وزير الخارجية العُماني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم خلال تلك اللقاءات نقل المواقف الإيرانية بشأن الملف النووي ورفع العقوبات وإطار أي تفاهم محتمل.
وكانت قد أوضحت تقارير إعلامية، أن المفاوضات الإيرانية الأمريكية تجري في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.
ويترأس وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وفد بلاده في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، ويترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
وقبل ساعات من انطلاق الجولة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيكون "منخرطاً بشكل غير مباشر" في هذه المباحثات، مضيفاً: "أعتقد أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق. لا أظن أنهم يرغبون في تحمّل عواقب عدم إبرام اتفاق".
وعقدت الجولة السابقة من المحادثات، في السادس من فبراير/شباط، بوساطة عمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام عدة أشهر في حوار الجانبين نتج عن دخول النزاع الإيراني الإسرائيلي مرحلته العلنية في يونيو/حزيران 2025، والذي انضمت إليه الولايات المتحدة.
ومع ذلك، شدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الجمهورية الإسلامية تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم حتى لو أدى ذلك إلى الحرب.