انطلاق المفاوضات الإيرانية الأمريكية في جنيف

انطلاق المفاوضات الإيرانية الأمريكية في جنيف

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني قد بدأت في جنيف. 17.02.2026, سبوتنيك عربي

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية: "بدأت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بعملية تبادل الرسائل، بوساطة من سلطنة عُمان".وأشارت وكالة "إيرنا" إلى أن الجولة انطلقت عملياً، منذ أمس، عبر مشاورات تمهيدية بين إيران وسلطنة عُمان، جرى خلالها عرض وجهات نظر طهران.وأوضحت أن المفاوضات ستكون حصرا على القضية النووية ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.وكانت قد أوضحت تقارير إعلامية، أن المفاوضات الإيرانية الأمريكية تجري في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.ويترأس وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وفد بلاده في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، ويترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.وعقدت الجولة السابقة من المحادثات، في السادس من فبراير/شباط، بوساطة عمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام عدة أشهر في حوار الجانبين نتج عن دخول النزاع الإيراني الإسرائيلي مرحلته العلنية في يونيو/حزيران 2025، والذي انضمت إليه الولايات المتحدة.ومع ذلك، شدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الجمهورية الإسلامية تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم حتى لو أدى ذلك إلى الحرب.الحرس الثوري يهدد باستهداف شامل للقواعد والمصالح الأمريكية بالمنطقة في حال أي ضربة جديدة ضد إيران‌‏إيران توافق على زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية

