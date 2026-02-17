عربي
باحث في الشأن الروسي: ملف الأراضي هو الأهم ويطرح للمرة الأولى بشكل رسمي من جانب روسيا
باحث في الشأن الروسي: ملف الأراضي هو الأهم ويطرح للمرة الأولى بشكل رسمي من جانب روسيا
أكد الباحث في الشأن الروسي من موسكو، الدكتور سعد خلف، تعليقا على عقد جولة جديدة من المفاوضات حول أوكرانيا، أن "لا روسيا ولا الولايات المتحدة أو أوكرانيا يعولون... 17.02.2026, سبوتنيك عربي
