تقارير: حظر ميزات الذكاء الاصطناعي على أجهزة أعضاء البرلمان الأوروبي
كشفت تقارير عن حظر الذكاء الاصطناعي على أجهزة أعضاء البرلمان الأوروبي، مثل المساعدات الافتراضية وأدوات الكتابة، وذلط بناءً على توصيات فرق الأمن السيبراني
ووفقا للتقرير، فإن هذا الحظر اتخذ نظرًا لأن بعض مهام الذكاء الاصطناعي تتطلب إرسال بيانات من الأجهزة إلى مزوّدي الخدمات.وأشار التقرير إلى أنه لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت أجهزة الأعضاء تدعم ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في التطبيقات.كما دعا البرلمان الأوروبي أعضاءه إلى الحد من استخدام وظائف الذكاء الاصطناعي على أجهزتهم الشخصية، والاكتفاء بالضرورية منها فقط.
تقارير: حظر ميزات الذكاء الاصطناعي على أجهزة أعضاء البرلمان الأوروبي
04:44 GMT 17.02.2026 (تم التحديث: 05:16 GMT 17.02.2026)
كشفت تقارير عن حظر الذكاء الاصطناعي على أجهزة أعضاء البرلمان الأوروبي، مثل المساعدات الافتراضية وأدوات الكتابة، وذلط بناءً على توصيات فرق الأمن السيبراني وحماية الخصوصية في البرلمان.
ووفقا للتقرير، فإن هذا الحظر اتخذ نظرًا لأن بعض مهام الذكاء الاصطناعي تتطلب إرسال بيانات من الأجهزة
إلى مزوّدي الخدمات.
وأشار التقرير إلى أنه لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت أجهزة الأعضاء تدعم ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في التطبيقات.
كما دعا البرلمان الأوروبي أعضاءه إلى الحد من استخدام وظائف الذكاء الاصطناعي على أجهزتهم الشخصية، والاكتفاء بالضرورية منها فقط.