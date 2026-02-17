https://sarabic.ae/20260217/رئيس-الوزراء-البولندي-لن-نستثمر-في-مشاريع-إعادة-إعمار-قطاع-غزة-1110455691.html

رئيس الوزراء البولندي: لن نستثمر في مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تستثمر في مشاريع التنمية و إعادة الإعمار في قطاع غزة. 17.02.2026

وارسو

وقال توسك، خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "بولندا ليست مهتمة بتمويل أو المشاركة في تمويل مشاريع التنمية في غزة، وهذا لا يحتاج إلى مزيد من التوضيح".في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على قرار اقترحته الولايات المتحدة لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للتوصل إلى تسوية في قطاع غزة.وصوّت 13 عضواً من أصل 15 عضواً في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وتقترح الخطة الأمريكية لغزة إدارة دولية مؤقتة للقطاع، وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب. كما تنص على تفويض عسكري لقوة دولية لتحقيق الاستقرار، تُنشر بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. ولم تُعلن بعد تفاصيل تكوين قوة حفظ السلام.

