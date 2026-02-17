https://sarabic.ae/20260217/رئيس-الوزراء-البولندي-لن-نستثمر-في-مشاريع-إعادة-إعمار-قطاع-غزة-1110455691.html
رئيس الوزراء البولندي: لن نستثمر في مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة
رئيس الوزراء البولندي: لن نستثمر في مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة
أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تستثمر في مشاريع التنمية و إعادة الإعمار في قطاع غزة. 17.02.2026
وارسو
وقال توسك، خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "بولندا ليست مهتمة بتمويل أو المشاركة في تمويل مشاريع التنمية في غزة، وهذا لا يحتاج إلى مزيد من التوضيح".

وأكد أن بولندا تُفضّل الاستثمار في مشاريع البناء داخل حدودها.

وقال رئيس الوزراء البولندي: "لدينا مخاوفنا الأمنية الخاصة، ولا يتعين عليّ أن أشرح لأحد ما نركز عليه".

في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على قرار اقترحته الولايات المتحدة لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للتوصل إلى تسوية في قطاع غزة.

وصوّت 13 عضواً من أصل 15 عضواً في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وتقترح الخطة الأمريكية لغزة إدارة دولية مؤقتة للقطاع، وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب. كما تنص على تفويض عسكري لقوة دولية لتحقيق الاستقرار، تُنشر بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. ولم تُعلن بعد تفاصيل تكوين قوة حفظ السلام.
وقال توسك، خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "بولندا ليست مهتمة بتمويل أو المشاركة في تمويل مشاريع التنمية في غزة، وهذا لا يحتاج إلى مزيد من التوضيح".
وأكد أن بولندا تُفضّل الاستثمار في مشاريع البناء داخل حدودها.
وقال رئيس الوزراء البولندي: "لدينا مخاوفنا الأمنية الخاصة، ولا يتعين عليّ أن أشرح لأحد ما نركز عليه".
في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على قرار اقترحته الولايات المتحدة لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للتوصل إلى تسوية في قطاع غزة.
وصوّت 13 عضواً من أصل 15 عضواً في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وتقترح الخطة الأمريكية لغزة إدارة دولية مؤقتة للقطاع، وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب. كما تنص على تفويض عسكري لقوة دولية لتحقيق الاستقرار، تُنشر بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. ولم تُعلن بعد تفاصيل تكوين قوة حفظ السلام.