سفير موسكو بلندن: المظلة النووية البريطانية لن توفر أي ضمانات أمنية إضافية

سفير موسكو بلندن: المظلة النووية البريطانية لن توفر أي ضمانات أمنية إضافية

صرّح السفير الروسي في لندن أندريه كيلين، بأن "المظلة النووية" البريطانية لن تكون قادرة على تقديم أي ضمانات أمنية إضافية ملموسة. 17.02.2026, سبوتنيك عربي

موسكو – سبوتنيك. وقال كيلين في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا": "من الواضح أن "المظلة النووية" البريطانية لن تستطيع تقديم أي ضمانات أمنية مادية إضافية".وكانت الحكومة البريطانية قد نشرت في مطلع يونيو/ حزيران 2025 مراجعة استراتيجية للدفاع في ظل خطط لزيادة الإنفاق العسكري إلى 2,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.ووصفت الوثيقة روسيا بأنها "تهديد مباشر وعاجل".وصرّح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عند التعليق على الوثيقة بـ"العدوان الروسي المتنامي" في البحر والجو والفضاء الإلكتروني، على حد زعمه.ورفضت السفارة الروسية في بريطانيا جملة وتفصيلًا الاتهامات "الكاذبة والسخيفة" الصادرة عن لندن.وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الحكومة تدرس إمكانية رفع حصة الإنفاق على الدفاع من الناتج المحلي الإجمالي في وقت أبكر من الموعد المحدد.وكانت الخطة الأولية تقضي برفع الحصة إلى 2,5 بالمئة بحلول 2027، ثم إلى 3 بالمئة بعد الانتخابات التالية في 2029. والآن تأمل لندن في بلوغ عتبة 3 بالمئة قبل الانتخابات المقبلة.

