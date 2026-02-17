https://sarabic.ae/20260217/سفير-موسكو-بلندن-المظلة-النووية-البريطانية-لن-توفر-أي-ضمانات-أمنية-إضافية-1110443798.html
سفير موسكو بلندن: المظلة النووية البريطانية لن توفر أي ضمانات أمنية إضافية
سفير موسكو بلندن: المظلة النووية البريطانية لن توفر أي ضمانات أمنية إضافية
سبوتنيك عربي
صرّح السفير الروسي في لندن أندريه كيلين، بأن "المظلة النووية" البريطانية لن تكون قادرة على تقديم أي ضمانات أمنية إضافية ملموسة. 17.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-17T00:37+0000
2026-02-17T00:37+0000
2026-02-17T00:37+0000
روسيا
لندن
المظلة
السلاح النووي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104348/72/1043487261_0:94:1200:769_1920x0_80_0_0_f21023f21b804fc7d2a165d8a3d89b0d.jpg
موسكو – سبوتنيك. وقال كيلين في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا": "من الواضح أن "المظلة النووية" البريطانية لن تستطيع تقديم أي ضمانات أمنية مادية إضافية".وكانت الحكومة البريطانية قد نشرت في مطلع يونيو/ حزيران 2025 مراجعة استراتيجية للدفاع في ظل خطط لزيادة الإنفاق العسكري إلى 2,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.ووصفت الوثيقة روسيا بأنها "تهديد مباشر وعاجل".وصرّح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عند التعليق على الوثيقة بـ"العدوان الروسي المتنامي" في البحر والجو والفضاء الإلكتروني، على حد زعمه.ورفضت السفارة الروسية في بريطانيا جملة وتفصيلًا الاتهامات "الكاذبة والسخيفة" الصادرة عن لندن.وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الحكومة تدرس إمكانية رفع حصة الإنفاق على الدفاع من الناتج المحلي الإجمالي في وقت أبكر من الموعد المحدد.وكانت الخطة الأولية تقضي برفع الحصة إلى 2,5 بالمئة بحلول 2027، ثم إلى 3 بالمئة بعد الانتخابات التالية في 2029. والآن تأمل لندن في بلوغ عتبة 3 بالمئة قبل الانتخابات المقبلة.
https://sarabic.ae/20260208/سفير-روسيا-لدى-بريطانيا-قنوات-الاتصال-الدبلوماسية-بين-موسكو-ولندن-لا-تزال-مفتوحة-1110128174.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104348/72/1043487261_26:0:1174:861_1920x0_80_0_0_f4b145ed5bddddf31fe838cfe491aabe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, لندن, المظلة, السلاح النووي
روسيا, لندن, المظلة, السلاح النووي
سفير موسكو بلندن: المظلة النووية البريطانية لن توفر أي ضمانات أمنية إضافية
صرّح السفير الروسي في لندن أندريه كيلين، بأن "المظلة النووية" البريطانية لن تكون قادرة على تقديم أي ضمانات أمنية إضافية ملموسة.
موسكو – سبوتنيك. وقال كيلين في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا": "من الواضح أن "المظلة النووية" البريطانية لن تستطيع تقديم أي ضمانات
أمنية مادية إضافية".
وكانت الحكومة البريطانية قد نشرت في مطلع يونيو/ حزيران 2025 مراجعة استراتيجية للدفاع
في ظل خطط لزيادة الإنفاق العسكري إلى 2,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
ووصفت الوثيقة روسيا بأنها "تهديد مباشر وعاجل".
وصرّح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عند التعليق على الوثيقة بـ"العدوان الروسي المتنامي" في البحر والجو والفضاء الإلكتروني، على حد زعمه.
ورفضت السفارة الروسية في بريطانيا جملة وتفصيلًا الاتهامات "الكاذبة والسخيفة" الصادرة عن لندن.
وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الحكومة تدرس إمكانية رفع حصة الإنفاق على الدفاع من الناتج المحلي الإجمالي في وقت أبكر من الموعد المحدد.
وكانت الخطة الأولية تقضي برفع الحصة إلى 2,5 بالمئة بحلول 2027، ثم إلى 3 بالمئة بعد الانتخابات التالية في 2029. والآن تأمل لندن في بلوغ عتبة 3 بالمئة قبل الانتخابات المقبلة.