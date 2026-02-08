سفير روسيا لدى بريطانيا: قنوات الاتصال الدبلوماسية بين موسكو ولندن لا تزال مفتوحة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
سفير روسيا لدى بريطانيا: قنوات الاتصال الدبلوماسية بين موسكو ولندن لا تزال مفتوحة
سفير روسيا لدى بريطانيا: قنوات الاتصال الدبلوماسية بين موسكو ولندن لا تزال مفتوحة
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، اليوم الأحد، أن قنوات الاتصال الدبلوماسية بين موسكو ولندن لا تزال مفتوحة للحالات الطارئة. 08.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-08T02:16+0000
2026-02-08T02:16+0000
روسيا
بريطانيا
توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)
لندن –سبوتنيك. وقال كيلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قبل حلول يوم العاملين في السلك الدبلوماسي الروسي الذي يُحتفل به في 10 فبراير: "العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا قائمة، وفي لندن يدركون أن تعطيل عمل السفارة بشكل كامل يعني ذلك خطر تدهور لا رجعة فيه [للعلاقات] قد يصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية".وأشار كيلين إلى الأشكال المتبقية لللتعاون الدبلوماسي، اجتماعات عقدت في لندن مع كبار موظفي وزارة الخارجية، وزيارة السفارة البريطانية في موسكو لوزارة الخارجية الروسية.وأضاف: "لا يمكن وصف هذا الحوار بالمثمر. ففي مثل هذه الاتصالات، يلتزم البريطانيون بشدة بالموقف الرسمي".وتحتفل روسيا، بـ"عيد الدبلوماسي" الذي يصادف 10 فبراير/ شباط من كل عام، وذلك بعد إقراره رسميا عام 2002.
حصري
أكد السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، اليوم الأحد، أن قنوات الاتصال الدبلوماسية بين موسكو ولندن لا تزال مفتوحة للحالات الطارئة.
لندن –سبوتنيك. وقال كيلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قبل حلول يوم العاملين في السلك الدبلوماسي الروسي الذي يُحتفل به في 10 فبراير: "العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا قائمة، وفي لندن يدركون أن تعطيل عمل السفارة بشكل كامل يعني ذلك خطر تدهور لا رجعة فيه [للعلاقات] قد يصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية".

وأضاف، "قنوات الاتصال تبقى مفتوحة، لحالات الطوارئ أو في حال تراجع السياسيين في لندن عن موقفهم. في نهاية المطاف، تُعد هذه إحدى أهم مهام دبلوماسيتنا".

وأشار كيلين إلى الأشكال المتبقية لللتعاون الدبلوماسي، اجتماعات عقدت في لندن مع كبار موظفي وزارة الخارجية، وزيارة السفارة البريطانية في موسكو لوزارة الخارجية الروسية.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
روسيا تفرض عقوبات على عدد من ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية في بريطانيا
20 أغسطس 2025, 14:08 GMT
وأضاف: "لا يمكن وصف هذا الحوار بالمثمر. ففي مثل هذه الاتصالات، يلتزم البريطانيون بشدة بالموقف الرسمي".
وتحتفل روسيا، بـ"عيد الدبلوماسي" الذي يصادف 10 فبراير/ شباط من كل عام، وذلك بعد إقراره رسميا عام 2002.
