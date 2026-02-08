https://sarabic.ae/20260208/سفير-روسيا-لدى-بريطانيا-قنوات-الاتصال-الدبلوماسية-بين-موسكو-ولندن-لا-تزال-مفتوحة-1110128174.html
سفير روسيا لدى بريطانيا: قنوات الاتصال الدبلوماسية بين موسكو ولندن لا تزال مفتوحة
أكد السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، اليوم الأحد، أن قنوات الاتصال الدبلوماسية بين موسكو ولندن لا تزال مفتوحة للحالات الطارئة. 08.02.2026, سبوتنيك عربي
لندن –سبوتنيك. وقال كيلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قبل حلول يوم العاملين في السلك الدبلوماسي الروسي الذي يُحتفل به في 10 فبراير: "العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا قائمة، وفي لندن يدركون أن تعطيل عمل السفارة بشكل كامل يعني ذلك خطر تدهور لا رجعة فيه [للعلاقات] قد يصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية".وأشار كيلين إلى الأشكال المتبقية لللتعاون الدبلوماسي، اجتماعات عقدت في لندن مع كبار موظفي وزارة الخارجية، وزيارة السفارة البريطانية في موسكو لوزارة الخارجية الروسية.وأضاف: "لا يمكن وصف هذا الحوار بالمثمر. ففي مثل هذه الاتصالات، يلتزم البريطانيون بشدة بالموقف الرسمي".وتحتفل روسيا، بـ"عيد الدبلوماسي" الذي يصادف 10 فبراير/ شباط من كل عام، وذلك بعد إقراره رسميا عام 2002.
أكد السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، اليوم الأحد، أن قنوات الاتصال الدبلوماسية بين موسكو ولندن لا تزال مفتوحة للحالات الطارئة.
لندن –سبوتنيك. وقال كيلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قبل حلول يوم العاملين في السلك الدبلوماسي الروسي الذي يُحتفل به في 10 فبراير: "العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا قائمة، وفي لندن يدركون أن تعطيل عمل السفارة بشكل كامل يعني ذلك خطر تدهور لا رجعة فيه [للعلاقات] قد يصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية".
وأضاف، "قنوات الاتصال تبقى مفتوحة، لحالات الطوارئ أو في حال تراجع السياسيين في لندن عن موقفهم. في نهاية المطاف، تُعد هذه إحدى أهم مهام دبلوماسيتنا".
وأشار كيلين إلى الأشكال المتبقية لللتعاون الدبلوماسي، اجتماعات عقدت في لندن مع كبار موظفي وزارة الخارجية، وزيارة السفارة البريطانية في موسكو لوزارة الخارجية الروسية.
وأضاف: "لا يمكن وصف هذا الحوار بالمثمر. ففي مثل هذه الاتصالات
، يلتزم البريطانيون بشدة بالموقف الرسمي".
وتحتفل روسيا، بـ"عيد الدبلوماسي" الذي يصادف 10 فبراير/ شباط من كل عام، وذلك بعد إقراره رسميا عام 2002.