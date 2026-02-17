ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لـ"حماس" لتسليم سلاحها؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20260217/ماذا-وراء-إعلان-إسرائيل-عن-مهلة-لـحماس-لتسليم-سلاحها-1110456247.html
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لـ"حماس" لتسليم سلاحها؟
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لـ"حماس" لتسليم سلاحها؟
سبوتنيك عربي
حذر وزير شؤون مجلس الوزراء الإسرائيلي، يوسي فوكس، من أن إسرائيل ستعود للحرب في غزة، في حال لم يتم نزع سلاح حركة "حماس" الفلسطينية خلال 60 يوما. 17.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-17T12:57+0000
2026-02-17T12:57+0000
راديو
ملفات ساخنة
إسرائيل
غزة
بنيامين نتنياهو
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110455860_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_73b498ed80952b0ae57c2068bbfbb171.png
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لـ"حماس" لتسليم سلاحها؟
سبوتنيك عربي
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لـ"حماس" لتسليم سلاحها؟
وقال فوكس في كلمته أمام مؤتمر مجموعة "بشيفا" في القدس، إن "إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هي من طلبت هذه المهلة، و أن بلاده تحترم ذلك".وأوضح كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه خلال هذه الفترة، "سيتعين على "حماس" التخلي عن جميع أسلحتها، بما في ذلك البنادق".لكنه، أشار إلى أنه غير متأكد من موعد بدء المهلة، لكنها قد تتزامن مع انعقاد أول اجتماع لمجلس السلام حول غزة، الخميس المقبل، بحسب قوله.من جهته، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، أن بلاده في معركة متعددة الساحات، وأنه سيتم العمل خلال عام 2026 بوتيرة عملياتية - هجومية عالية، لمواصلة إضعاف التهديدات وحسم أعدائهم على خطوط التماس"، بحسب قوله.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك رغبة من الإسرائيليين والأمريكيين للضغط على الفصائل بالتلويح بالقوة لرفع الراية البيضاء، وتسليم السلاح للاحتلال"، معتبرًا ذلك "ضربا من الخيال".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا الكلام ما هو إلا ذريعة للعودة إلى الحرب أو على الأقل التلويح بذلك تحت ضغط اليمين المتطرف، الذي يضغط على نتنياهو بسبب قرب الانتخابات".
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110455860_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_4fc74bdec45cd57b2ee4f895b1145c16.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ملفات ساخنة, إسرائيل, غزة, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, аудио
ملفات ساخنة, إسرائيل, غزة, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, аудио

ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لـ"حماس" لتسليم سلاحها؟

12:57 GMT 17.02.2026
راديو
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لـ"حماس" لتسليم سلاحها؟
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
حذر وزير شؤون مجلس الوزراء الإسرائيلي، يوسي فوكس، من أن إسرائيل ستعود للحرب في غزة، في حال لم يتم نزع سلاح حركة "حماس" الفلسطينية خلال 60 يوما.
وقال فوكس في كلمته أمام مؤتمر مجموعة "بشيفا" في القدس، إن "إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هي من طلبت هذه المهلة، و أن بلاده تحترم ذلك".
وأوضح كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه خلال هذه الفترة، "سيتعين على "حماس" التخلي عن جميع أسلحتها، بما في ذلك البنادق".
لكنه، أشار إلى أنه غير متأكد من موعد بدء المهلة، لكنها قد تتزامن مع انعقاد أول اجتماع لمجلس السلام حول غزة، الخميس المقبل، بحسب قوله.
من جهته، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، أن بلاده في معركة متعددة الساحات، وأنه سيتم العمل خلال عام 2026 بوتيرة عملياتية - هجومية عالية، لمواصلة إضعاف التهديدات وحسم أعدائهم على خطوط التماس"، بحسب قوله.
في هذا السياق، قال الخبير بالشأن الإسرائيلي، د. أيمن الرقب، إن "في خطة ترامب هناك حديث عن تسليم سلاح الفصائل التي وافقت على ذلك، لكن لم يتم توضيح كيف سيتم تسليم السلاح، ولا متى، ولا لمن".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك رغبة من الإسرائيليين والأمريكيين للضغط على الفصائل بالتلويح بالقوة لرفع الراية البيضاء، وتسليم السلاح للاحتلال"، معتبرًا ذلك "ضربا من الخيال".
من جهته، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني، عبد الهادي عوكل، إن "إسرائيل دمرت كل شيء في غزة، ولم يتبق إلا سلاح خفيف لا يشكل تهديدا لإسرائيل".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا الكلام ما هو إلا ذريعة للعودة إلى الحرب أو على الأقل التلويح بذلك تحت ضغط اليمين المتطرف، الذي يضغط على نتنياهو بسبب قرب الانتخابات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала