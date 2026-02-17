https://sarabic.ae/20260217/وزير-الخارجية-الألماني-يدعو-باريس-لزيادة-الإنفاق-الدفاعي-1110444259.html

وزير الخارجية الألماني يدعو باريس لزيادة الإنفاق الدفاعي

وزير الخارجية الألماني يدعو باريس لزيادة الإنفاق الدفاعي

حث وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول فرنسا على زيادة الإنفاق الدفاعي، واصفًا جهود باريس بأنها غير كافية لتحقيق هدف السيادة الأوروبية. 17.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال فاديفول لإذاعة دويتشلاندفونك يوم الاثنين: "لقد تحدث [الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون] مرارًا وتكرارًا، وبحق، عن تطلعاتنا إلى السيادة الأوروبية".وفي نوفمبر 2025، رفع البوندستاغ ميزانية الدفاع الألمانية لعام 2026 إلى حوالي 108 مليارات يورو (127.9 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى لها منذ نهاية الحرب الباردة.وستُستخدم هذه الأموال بشكل أساسي لشراء المعدات والذخائر العسكرية، ويتم تمويل جزء كبير منها عن طريق القروض.انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً وتكراراً أوروبا بسبب مساهمتها المنخفضة في القدرات الدفاعية لحلف الناتو، وطالب جميع الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

