ألمانيا تتكبد نحو 40 مليار يورو بعد وقف النفط الروسي

ألمانيا تتكبد نحو 40 مليار يورو بعد وقف النفط الروسي

ففي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2021، كانت ألمانيا تشتري النفط بسعر 55.2 يورو للبرميل.ومع تشديد العقوبات على روسيا في السنوات اللاحقة، ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ؛ إذ بلغ متوسط السعر خلال الفترة نفسها من عام 2022 نحو 90.5 يورو للبرميل، وفي 2023 استوردت برلين النفط بسعر 77.5 يورو، وفي 2024 بلغ السعر 75.5 يورو، بينما وصل في العام الماضي إلى 63.7 يورو للبرميل.في المقابل، سجلت واردات النفط في العام الأول من العقوبات المشددة نموًا ملحوظًا؛ إذ بلغت خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2022 نحو 502.1 مليون برميل، مقارنة بـ445 مليون برميل في الفترة ذاتها من العام السابق.وفي 2023 تراجعت الواردات إلى 417.9 مليون برميل، ثم ارتفعت مجددًا في 2024 إلى 451.9 مليون برميل، قبل أن تنخفض خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي إلى 425.5 مليون برميل.وقال المحلل في وكالة "إكسبيرت آر إيه" للتصنيفات السيادية والإقليمية، كيريل ليسينكو، إن ألمانيا، بتخليها عن النفط الروسي، فقدت بالدرجة الأولى إمكانية الحصول على إمدادات عبر الأنابيب منخفضة التكلفة نسبيًا، ما أدى في عامي 2022–2023، عقب فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي ووقف واردات النفط الروسي، إلى ارتفاع تكاليف الصناعة والنقل والطاقة.في الوقت ذاته، يخطط الاتحاد الأوروبي على المدى البعيد للتخلي الكامل عن الوقود الروسي. وكان مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2025 أن المفوضية الأوروبية ستقدم في مطلع 2026 مقترحًا تشريعيًا لحظر استيراد جميع أنواع النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي.

