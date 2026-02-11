ألمانيا تتكبد نحو 40 مليار يورو بعد وقف النفط الروسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260211/ألمانيا-تتكبد-نحو-40-مليار-يورو-بعد-وقف-النفط-الروسي-1110236016.html
ألمانيا تتكبد نحو 40 مليار يورو بعد وقف النفط الروسي
ألمانيا تتكبد نحو 40 مليار يورو بعد وقف النفط الروسي
سبوتنيك عربي
أدى التخلي عن النفط الروسي إلى ارتفاع تكلفة واردات النفط بالنسبة لألمانيا، ما دفعها إلى تسديد مبالغ إضافية قاربت 40 مليار يورو خلال أربع سنوات، وفقًا لحسابات... 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T03:31+0000
2026-02-11T03:32+0000
أخبار ألمانيا
وزارة النفط الروسية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0b/1110235853_0:221:2856:1828_1920x0_80_0_0_17725909955ad134aea95a9adf03cf88.jpg
ففي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2021، كانت ألمانيا تشتري النفط بسعر 55.2 يورو للبرميل.ومع تشديد العقوبات على روسيا في السنوات اللاحقة، ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ؛ إذ بلغ متوسط السعر خلال الفترة نفسها من عام 2022 نحو 90.5 يورو للبرميل، وفي 2023 استوردت برلين النفط بسعر 77.5 يورو، وفي 2024 بلغ السعر 75.5 يورو، بينما وصل في العام الماضي إلى 63.7 يورو للبرميل.في المقابل، سجلت واردات النفط في العام الأول من العقوبات المشددة نموًا ملحوظًا؛ إذ بلغت خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2022 نحو 502.1 مليون برميل، مقارنة بـ445 مليون برميل في الفترة ذاتها من العام السابق.وفي 2023 تراجعت الواردات إلى 417.9 مليون برميل، ثم ارتفعت مجددًا في 2024 إلى 451.9 مليون برميل، قبل أن تنخفض خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي إلى 425.5 مليون برميل.وقال المحلل في وكالة "إكسبيرت آر إيه" للتصنيفات السيادية والإقليمية، كيريل ليسينكو، إن ألمانيا، بتخليها عن النفط الروسي، فقدت بالدرجة الأولى إمكانية الحصول على إمدادات عبر الأنابيب منخفضة التكلفة نسبيًا، ما أدى في عامي 2022–2023، عقب فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي ووقف واردات النفط الروسي، إلى ارتفاع تكاليف الصناعة والنقل والطاقة.في الوقت ذاته، يخطط الاتحاد الأوروبي على المدى البعيد للتخلي الكامل عن الوقود الروسي. وكان مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2025 أن المفوضية الأوروبية ستقدم في مطلع 2026 مقترحًا تشريعيًا لحظر استيراد جميع أنواع النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي.
https://sarabic.ae/20260128/إثر-التخلي-عن-النفط-الروسي-الاتحاد-الأوروبي-يخسر-نحو-300-مليار-يورو-1109714888.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0b/1110235853_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_c0849ff8a1715acc2383bc73c120d079.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا, وزارة النفط الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار ألمانيا, وزارة النفط الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

ألمانيا تتكبد نحو 40 مليار يورو بعد وقف النفط الروسي

03:31 GMT 11.02.2026 (تم التحديث: 03:32 GMT 11.02.2026)
© AFP 2023 / Dieter NaglГазопровод в Австрии. Архивное фото
Газопровод в Австрии. Архивное фото - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© AFP 2023 / Dieter Nagl
تابعنا عبر
أدى التخلي عن النفط الروسي إلى ارتفاع تكلفة واردات النفط بالنسبة لألمانيا، ما دفعها إلى تسديد مبالغ إضافية قاربت 40 مليار يورو خلال أربع سنوات، وفقًا لحسابات أجرتها وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى بيانات مديرية "يوروستات" الأوروبية.
ففي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2021، كانت ألمانيا تشتري النفط بسعر 55.2 يورو للبرميل.
التيار الشمالي_2 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
إثر التخلي عن النفط الروسي... الاتحاد الأوروبي يخسر نحو 300 مليار يورو
28 يناير, 05:48 GMT
ومع تشديد العقوبات على روسيا في السنوات اللاحقة، ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ؛ إذ بلغ متوسط السعر خلال الفترة نفسها من عام 2022 نحو 90.5 يورو للبرميل، وفي 2023 استوردت برلين النفط بسعر 77.5 يورو، وفي 2024 بلغ السعر 75.5 يورو، بينما وصل في العام الماضي إلى 63.7 يورو للبرميل.
في المقابل، سجلت واردات النفط في العام الأول من العقوبات المشددة نموًا ملحوظًا؛ إذ بلغت خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2022 نحو 502.1 مليون برميل، مقارنة بـ445 مليون برميل في الفترة ذاتها من العام السابق.
وفي 2023 تراجعت الواردات إلى 417.9 مليون برميل، ثم ارتفعت مجددًا في 2024 إلى 451.9 مليون برميل، قبل أن تنخفض خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي إلى 425.5 مليون برميل.
ووفقا للحسابات، بلغت الخسائر غير المباشرة لألمانيا نتيجة ارتفاع تكلفة النفط المستورد خلال عام 2025 (غير المكتمل) نحو 3.6 مليارات يورو، فيما بلغت خلال الفترة 2022–2024 نحو 36.2 مليار يورو. وبذلك يصل إجمالي ما دفعته ألمانيا زيادةً منذ بدء العقوبات على روسيا إلى نحو 39.8 مليار يورو.
وقال المحلل في وكالة "إكسبيرت آر إيه" للتصنيفات السيادية والإقليمية، كيريل ليسينكو، إن ألمانيا، بتخليها عن النفط الروسي، فقدت بالدرجة الأولى إمكانية الحصول على إمدادات عبر الأنابيب منخفضة التكلفة نسبيًا، ما أدى في عامي 2022–2023، عقب فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي ووقف واردات النفط الروسي، إلى ارتفاع تكاليف الصناعة والنقل والطاقة.
في الوقت ذاته، يخطط الاتحاد الأوروبي على المدى البعيد للتخلي الكامل عن الوقود الروسي. وكان مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2025 أن المفوضية الأوروبية ستقدم في مطلع 2026 مقترحًا تشريعيًا لحظر استيراد جميع أنواع النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала