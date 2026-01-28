إثر التخلي عن النفط الروسي... الاتحاد الأوروبي يخسر نحو 300 مليار يورو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260128/إثر-التخلي-عن-النفط-الروسي-الاتحاد-الأوروبي-يخسر-نحو-300-مليار-يورو-1109714888.html
إثر التخلي عن النفط الروسي... الاتحاد الأوروبي يخسر نحو 300 مليار يورو
إثر التخلي عن النفط الروسي... الاتحاد الأوروبي يخسر نحو 300 مليار يورو
سبوتنيك عربي
كشفت تقديرات وكالة "سبوتنيك" المستندة إلى بيانات مديرية "يوروستات" الأوروبية، عن آثار قرار التخلي عن النفط الروسي، التي تمثلت بتكبيد الاتحاد الأوروبي نحو 300... 28.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-28T05:48+0000
2026-01-28T05:48+0000
روسيا
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/11/1050181513_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_8bf5d1c47fafcfd2215dedd13933f165.jpg
وأعلن مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن، في كانون الأول/ديسمبر 2025، أن المفوضية الأوروبية ستقدم في بداية عام 2026 مقترحًا تشريعيًا لحظر استيراد كافة أنواع النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.وأظهرت حسابات الوكالة، أن روسيا كانت قبل أربع سنوات المورد الأكبر للنفط إلى السوق الأوروبية، حيث كانت تمثل حصتها ربع إجمالي إمدادات النفط إلى الاتحاد الأوروبي، وانخفضت هذه الحصة لتصل إلى 2 في المئة بحلول عام 2025.ومع ذلك، فإن هذا التخلي السريع عن النفط الروسي ألقى بظلاله على الميزانية الأوروبية.كما وصلت الخسائر الناجمة عن فوارق الأسعار في نهاية عام 2025 غير المكتمل إلى 22.7 مليار يورو (نحو 26 مليار دولار) فيما بلغت خلال الفترة بين عامي 2022 و2024 نحو 259.8 مليار يورو، وبشكل عام، دفع الأوروبيون مبالغ إضافية بلغت 283 مليار يورو منذ بدء فرض العقوبات ضد روسيا.وأوضح سيفوستيانوف أن "عملية الاستبدال تمت بتكلفة باهظة، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل، وعلاوات الشحن، والتكاليف الإضافية لتعديل تكوين مصافي النفط والبنية التحتية".أونصة الذهب تكسر رقما تاريخيا... أزمات العالم تنعش المعدن الأصفر
https://sarabic.ae/20260128/رئيس-وزراء-سلوفاكيا-التخلي-عن-الغاز-الروسي-سيكون-انتحارا-لأوروبا-1109710632.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/11/1050181513_39:0:1283:933_1920x0_80_0_0_f6546f04c8050d0efa5f65cb59fee6fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

إثر التخلي عن النفط الروسي... الاتحاد الأوروبي يخسر نحو 300 مليار يورو

05:48 GMT 28.01.2026
© Photo / Nord Stream 2/Axel Schmidt"التيار الشمالي_2"
التيار الشمالي_2 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
© Photo / Nord Stream 2/Axel Schmidt
تابعنا عبر
كشفت تقديرات وكالة "سبوتنيك" المستندة إلى بيانات مديرية "يوروستات" الأوروبية، عن آثار قرار التخلي عن النفط الروسي، التي تمثلت بتكبيد الاتحاد الأوروبي نحو 300 مليار يورو (نحو 360 مليار دولار) خلال أربع سنوات.
وأعلن مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن، في كانون الأول/ديسمبر 2025، أن المفوضية الأوروبية ستقدم في بداية عام 2026 مقترحًا تشريعيًا لحظر استيراد كافة أنواع النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت حسابات الوكالة، أن روسيا كانت قبل أربع سنوات المورد الأكبر للنفط إلى السوق الأوروبية، حيث كانت تمثل حصتها ربع إجمالي إمدادات النفط إلى الاتحاد الأوروبي، وانخفضت هذه الحصة لتصل إلى 2 في المئة بحلول عام 2025.
ومع ذلك، فإن هذا التخلي السريع عن النفط الروسي ألقى بظلاله على الميزانية الأوروبية.

ووصلت قيمة برميل النفط الواحد الذي استوردته الدول الأوروبية، في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إلى نحو 65 يورو مقابل 57 يورو قبل أربع سنوات، وبذلك أصبح الأوروبيون يدفعون 8 يورو (نحو 10 دولار) إضافية لكل برميل مقارنة بعام 2021.

رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
سلوفاكيا: التخلي عن الغاز الروسي سيكون "انتحارا" لأوروبا
00:01 GMT
كما وصلت الخسائر الناجمة عن فوارق الأسعار في نهاية عام 2025 غير المكتمل إلى 22.7 مليار يورو (نحو 26 مليار دولار) فيما بلغت خلال الفترة بين عامي 2022 و2024 نحو 259.8 مليار يورو، وبشكل عام، دفع الأوروبيون مبالغ إضافية بلغت 283 مليار يورو منذ بدء فرض العقوبات ضد روسيا.

وصرّح مستشار الدولة الروسي والأستاذ المشارك في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، بافيل سيفوستيانوف، بأن محاولات الاتحاد الأوروبي لتقليص مشتريات النفط الروسي أدت أيضًا إلى انخفاض إجمالي حجم النفط المستورد.

وأوضح سيفوستيانوف أن "عملية الاستبدال تمت بتكلفة باهظة، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل، وعلاوات الشحن، والتكاليف الإضافية لتعديل تكوين مصافي النفط والبنية التحتية".
أونصة الذهب تكسر رقما تاريخيا... أزمات العالم تنعش المعدن الأصفر
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала