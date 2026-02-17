https://sarabic.ae/20260217/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لن-ننسحب-من-لبنان-طالما-يمتلك-حزب-الله-سلاحا-1110453932.html
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بقاء الجيش الإسرائيلي في النقاط الخمس في جنوب لبنان لم يكن جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار لكن إسرائيل فرضته على أرض... 17.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-17T11:45+0000
2026-02-17T11:45+0000
2026-02-17T11:45+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103565306_0:0:1250:704_1920x0_80_0_0_9bfec867467154c17215728e294a4c6f.jpg
وقال كاتس: "لن ننسحب من لبنان طالما يمتلك حزب الله سلاحا"، معتبرا أن "المشاكل في إمدادات الأسلحة الأمريكية والعالمية تعني أن على إسرائيل إنتاج أسلحتها بنفسها".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، شن سلسلة غارات جوية على عدة مواقع في جنوب لبنان، قال إنها تضم بنى تحتية لـ"حزب الله".ونشر الجيش الإسرائيلي، بيانا أوضح من خلاله أنه هاجم بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، شملت مستودعات استخدمت لتخزين وسائل قتالية ومنصات صاروخية.يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام الفائت.
https://sarabic.ae/20260204/إسرائيل-ترش-مبيدات-سامة-جنوبي-لبنان-وعون-يعتبرها-انتهاك-للسيادة-1109966986.html
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103565306_116:0:1227:833_1920x0_80_0_0_43ed911ea84fb83725da78094e3c8683.jpg
