وزير خارجية لبنان السابق: المأزق الأوروبي يزداد كلما ابتعدت الدول الأوروبية عن روسيا

وزير خارجية لبنان السابق: المأزق الأوروبي يزداد كلما ابتعدت الدول الأوروبية عن روسيا

2026-02-17T18:01+0000

2026-02-17T18:01+0000

2026-02-17T18:32+0000

وأوضح منصور، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة لو كانت تريد إيقاف الصراع في أوكرانيا لأوقفته، لكنها تجعل من أوروبا حصان طروادة في الأزمة الأوكرانية، وتسعى إلى استنزاف روسيا وتحقيق مكاسب اقتصادية لاحقا على الأراضي الأوكرانية، وهو جرى الاتفاق عليه مع زيلينسكي."وأشار منصور إلى أن "المأزق الأوروبي يزداد كلما ابتعدت الدول الأوروبية عن روسيا، ولا سيما في ظل غياب موقف أوروبي موحد، وما تعانيه هذه الدول اقتصاديا نتيجة الدعم المالي المقدم لأوكرانيا". ولفت إلى أن "انتقال الصراع إلى مناطق أخرى سيكلف الأوروبيين مزيدا من المعاناة"، مؤكدا أن "أوروبا لا تستطيع الخروج من تحت العباءة الأميركية ولا تملك قرارها المستقل، وأن قرار إنهاء الصراع في أوكرانيا هو في واشنطن".

