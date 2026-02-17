https://sarabic.ae/20260217/وزير-خارجية-لبنان-السابق-المأزق-الأوروبي-يزداد-كلما-ابتعدت-الدول-الأوروبية-عن-روسيا-1110466133.html
وزير خارجية لبنان السابق: المأزق الأوروبي يزداد كلما ابتعدت الدول الأوروبية عن روسيا
تناول وزير خارجية لبنان السابق، الدكتور عدنان منصور، من بيروت، انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات الثلاثية في جنيف، والتي تجمع ممثلين عن روسيا والولايات...
وأوضح منصور، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة لو كانت تريد إيقاف الصراع في أوكرانيا لأوقفته، لكنها تجعل من أوروبا حصان طروادة في الأزمة الأوكرانية، وتسعى إلى استنزاف روسيا وتحقيق مكاسب اقتصادية لاحقا على الأراضي الأوكرانية، وهو جرى الاتفاق عليه مع زيلينسكي."وأشار منصور إلى أن "المأزق الأوروبي يزداد كلما ابتعدت الدول الأوروبية عن روسيا، ولا سيما في ظل غياب موقف أوروبي موحد، وما تعانيه هذه الدول اقتصاديا نتيجة الدعم المالي المقدم لأوكرانيا". ولفت إلى أن "انتقال الصراع إلى مناطق أخرى سيكلف الأوروبيين مزيدا من المعاناة"، مؤكدا أن "أوروبا لا تستطيع الخروج من تحت العباءة الأميركية ولا تملك قرارها المستقل، وأن قرار إنهاء الصراع في أوكرانيا هو في واشنطن".
تناول وزير خارجية لبنان السابق، الدكتور عدنان منصور، من بيروت، انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات الثلاثية في جنيف، والتي تجمع ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، معتبرا أن "العرقلة الأوروبية، بضغط وإشراف أميركي، ما زالت مستمرة".
وأضاف أن "ما يجري على الأرض هو عكس ما كان مخططا له، إذ تتقدم القوات الروسية في أكثر من منطقة، الأمر الذي يدفع نحو إنهاء الصراع في أوكرانيا عبر اتفاق يضمن الأمن القومي الروسي ومصالح روسيا، ويحول دون استغلال أوكرانيا منصة لاستهدافها."
