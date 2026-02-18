https://sarabic.ae/20260218/الخارجية-الروسية-لافروف-يدين-الإجراءات-الأمريكية-غير-الشرعية-ضد-هافانا-1110496387.html
الخارجية الروسية: لافروف يدين الإجراءات الأمريكية غير الشرعية ضد هافانا
سبوتنيك عربي
2026-02-18T15:20+0000
2026-02-18T15:20+0000
2026-02-18T15:20+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110496196_0:0:2721:1531_1920x0_80_0_0_a5724ead99a4ff7747e15694e4d5ecf9.jpg
وجاء في بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي "أدان الجانب الروسي بشدة الإجراءات التقييدية غير الشرعية التي اتخذتها واشنطن ضد هافانا، والضغط الاقتصادي والعسكري على الدولة الكوبية ومواطنيها".وقال لافروف: "روسيا تحثّ الولايات المتحدة على التحلي بالحكمة والامتناع عن خطط فرض حصار بحري على كوبا".وأضاف: "روسيا تنفي الاتهامات بأن التعاون بين موسكو وهافانا يشكل تهديدًا لواشنطن"، مؤكدا أن "روسيا ستدعم كوبا في حماية أمنها".وبدوره، قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز: "الوضع في كوبا يشهد تدهورًا بشكل كبير بسبب الحصار الأمريكي".وفي وقت سابق، أدان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قرار الولايات المتحدة بإدراج كوبا في "قائمة الدول الراعية للإرهاب"، مشيرًا إلى ضرورة رفع الحصار الاقتصادي عن هافانا.وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، كوبا في القائمة في يناير/ كانون الثاني الماضي، "لدعمها المتكرر لأعمال الإرهاب الدولي وإيواء الإرهابيين"، على حد تعبيرها.
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف، أدان خلال اجتماع مع نظيره الكوبي برونو إدواردو رودريغيز باريلا، العقوبات الأمريكية التقييدية غير الشرعية المفروضة على هافانا.
وجاء في بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي "أدان الجانب الروسي بشدة الإجراءات التقييدية غير الشرعية التي اتخذتها واشنطن ضد هافانا، والضغط الاقتصادي والعسكري على الدولة الكوبية ومواطنيها".
وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، محادثات ثنائية مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز، في العاصمة الروسية موسكو، وأكد دعم روسيا لكوبا في حماية أمنها.
وقال لافروف: "روسيا تحثّ الولايات المتحدة على التحلي بالحكمة والامتناع عن خطط فرض حصار بحري على كوبا".
وأضاف: "روسيا تنفي الاتهامات بأن التعاون بين موسكو وهافانا
يشكل تهديدًا لواشنطن"، مؤكدا أن "روسيا ستدعم كوبا في حماية أمنها".
وبدوره، قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز: "الوضع في كوبا يشهد تدهورًا بشكل كبير بسبب الحصار الأمريكي".
وأضاف: "كوبا مستعدة للحوار مع أي دولة على أساس الاحترام المتبادل".
وفي وقت سابق، أدان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قرار الولايات المتحدة بإدراج كوبا في "قائمة الدول الراعية للإرهاب"، مشيرًا إلى ضرورة رفع الحصار الاقتصادي عن هافانا.
وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، كوبا
في القائمة في يناير/ كانون الثاني الماضي، "لدعمها المتكرر لأعمال الإرهاب الدولي وإيواء الإرهابيين"، على حد تعبيرها.