https://sarabic.ae/20260218/بث-مباشر-لافروف-يجري-محادثات-مع-نظيره-الكوبي-برونو-رودريغيز-في-موسكو-1110480936.html
بث مباشر.. لافروف يجري محادثات مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز في موسكو
بث مباشر.. لافروف يجري محادثات مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز في موسكو
سبوتنيك عربي
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، محادثات ثنائية مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز، في العاصمة الروسية موسكو. 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T10:26+0000
2026-02-18T10:26+0000
2026-02-18T10:32+0000
روسيا
كوبا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110480724_0:165:3070:1892_1920x0_80_0_0_9605f7d25f17655130fa96cc2219cda1.jpg
وقال لافروف: "روسيا تحث الولايات المتحدة على التحلي بالحكمة والامتناع عن خطط فرض حصار بحري على كوبا".وأضاف: "روسيا تنفي الاتهامات بأن التعاون بين موسكو وهافانا يشكل تهديدا لواشنطن".وأكد أن "روسيا ستدعم كوبا في حماية أمنها".
كوبا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110480724_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_76e627fa049cf0911ae37ab7f8cffe8b.jpg
لافروف يجري محادثات مع وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في موسكو
سبوتنيك عربي
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، محادثات مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز في العاصمة موسكو.
2026-02-18T10:26+0000
true
PT1S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, كوبا, العالم, видео
روسيا, كوبا, العالم, видео
بث مباشر.. لافروف يجري محادثات مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز في موسكو
10:26 GMT 18.02.2026 (تم التحديث: 10:32 GMT 18.02.2026)
يتبع
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، محادثات ثنائية مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز، في العاصمة الروسية موسكو.
وقال لافروف: "روسيا تحث الولايات المتحدة على التحلي بالحكمة والامتناع عن خطط فرض حصار بحري على كوبا".
وأضاف: "روسيا تنفي الاتهامات بأن التعاون بين موسكو وهافانا يشكل تهديدا لواشنطن".
وأكد أن "روسيا ستدعم كوبا في حماية أمنها".