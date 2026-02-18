بوتين يدعو إلى تطبيق أكثر فعالية للتقنيات الرقمية بمجال الطب في روسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين يدعو إلى تطبيق أكثر فعالية للتقنيات الرقمية بمجال الطب في روسيا
بوتين يدعو إلى تطبيق أكثر فعالية للتقنيات الرقمية بمجال الطب في روسيا
وقال بوتين، خلال افتتاح مرافق الرعاية الصحية في الأقاليم الروسية: "بشكل عام، فإن معالجة التطور الديموغرافي والحفاظ على الشعب - أؤكد مرة أخرى - هي أولويتنا الوطنية لسنوات قادمة".ووفقا للرئيس الروسي، فإن العاصمة الروسية موسكو رائدة بتطبيق التقنيات الرقمية في مجال الطب.وأكد بوتين في 25 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، على ضرورة تغيير منهج تدريب الكوادر البشرية في روسيا، بشكل جذري في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أهمية هذا الأمر البالغة.وقال خلال اجتماع مجلس الدولة: "الآن، بينما نعمل على حلول لسياسة الموارد البشرية القصيرة والمتوسطة المدى، يجب أن نفكر في التغييرات المنهجية، التي يجلبها الذكاء الاصطناعي وأن نكون مستعدين لها".وأضاف الرئيس الروسي: "سأبدأ بمنظور طويل الأمد، نحن نتحدث عن السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، من الواضح بالفعل أن هذه الفترة ستشهد تحولا تكنولوجيا هائلا وتطور سريعا للذكاء الاصطناعي. هذا هو أكبر اختراق تكنولوجي، ربما لم يشهد التاريخ مثله من قبل".
بوتين يدعو إلى تطبيق أكثر فعالية للتقنيات الرقمية بمجال الطب في روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن معالجة القضايا الديموغرافية والحفاظ على عدد السكان يمثلان أولوية وطنية لروسيا لسنوات مقبلة.
وقال بوتين، خلال افتتاح مرافق الرعاية الصحية في الأقاليم الروسية: "بشكل عام، فإن معالجة التطور الديموغرافي والحفاظ على الشعب - أؤكد مرة أخرى - هي أولويتنا الوطنية لسنوات قادمة".
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تطبيق أكثر فعالية للتقنيات الرقمية بمجال الطب في روسيا.
ووفقا للرئيس الروسي، فإن العاصمة الروسية موسكو رائدة بتطبيق التقنيات الرقمية في مجال الطب.
وأكد بوتين في 25 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، على ضرورة تغيير منهج تدريب الكوادر البشرية في روسيا، بشكل جذري في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أهمية هذا الأمر البالغة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
الكرملين: بوتين وتوكاييف يناقشان تطور العلاقات الروسية الكازاخستانية
16 فبراير, 11:10 GMT
وقال خلال اجتماع مجلس الدولة: "الآن، بينما نعمل على حلول لسياسة الموارد البشرية القصيرة والمتوسطة المدى، يجب أن نفكر في التغييرات المنهجية، التي يجلبها الذكاء الاصطناعي وأن نكون مستعدين لها".
وأضاف الرئيس الروسي: "سأبدأ بمنظور طويل الأمد، نحن نتحدث عن السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، من الواضح بالفعل أن هذه الفترة ستشهد تحولا تكنولوجيا هائلا وتطور سريعا للذكاء الاصطناعي. هذا هو أكبر اختراق تكنولوجي، ربما لم يشهد التاريخ مثله من قبل".
