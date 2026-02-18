https://sarabic.ae/20260218/بوتين-يدعو-إلى-تطبيق-أكثر-فعالية-للتقنيات-الرقمية-بمجال-الطب-في-روسيا-1110498788.html
بوتين يدعو إلى تطبيق أكثر فعالية للتقنيات الرقمية بمجال الطب في روسيا
بوتين يدعو إلى تطبيق أكثر فعالية للتقنيات الرقمية بمجال الطب في روسيا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن معالجة القضايا الديموغرافية والحفاظ على عدد السكان يمثلان أولوية وطنية لروسيا لسنوات مقبلة.
بوتين يدعو إلى تطبيق أكثر فعالية للتقنيات الرقمية بمجال الطب في روسيا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن معالجة القضايا الديموغرافية والحفاظ على عدد السكان يمثلان أولوية وطنية لروسيا لسنوات مقبلة.
وقال بوتين، خلال افتتاح مرافق الرعاية الصحية في الأقاليم الروسية: "بشكل عام، فإن معالجة التطور الديموغرافي والحفاظ على الشعب - أؤكد مرة أخرى - هي أولويتنا الوطنية لسنوات قادمة".
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تطبيق أكثر فعالية للتقنيات الرقمية بمجال الطب في روسيا.
ووفقا للرئيس الروسي، فإن العاصمة الروسية موسكو رائدة بتطبيق التقنيات الرقمية في مجال الطب.
وأكد بوتين في 25 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، على ضرورة تغيير منهج تدريب الكوادر البشرية في روسيا، بشكل جذري في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أهمية هذا الأمر البالغة.
وقال خلال اجتماع مجلس الدولة: "الآن، بينما نعمل على حلول لسياسة الموارد البشرية القصيرة والمتوسطة المدى، يجب أن نفكر في التغييرات المنهجية، التي يجلبها الذكاء الاصطناعي وأن نكون مستعدين لها".
وأضاف الرئيس الروسي: "سأبدأ بمنظور طويل الأمد، نحن نتحدث عن السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، من الواضح بالفعل أن هذه الفترة ستشهد تحولا تكنولوجيا هائلا وتطور سريعا للذكاء الاصطناعي. هذا هو أكبر اختراق تكنولوجي، ربما لم يشهد التاريخ مثله من قبل".